México

Ricardo Monreal califica como “un acto correcto” la integración de Citlalli Hernández a Morena: dice no ver crisis con el PT y el Verde

La extitular de la Secretaría de las Mujeres podría llegar a entablar diálogo directo con los partidos de alianza

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Ricardo Monreal celebra que Citlalli Hernández haya renunciado a la Secretaría de las Mujeres. (Fotos: Cámara de Diputados/EFE)
Ricardo Monreal celebra que Citlalli Hernández haya renunciado a la Secretaría de las Mujeres. (Fotos: Cámara de Diputados/EFE)

El nombre de Citlalli Hernández se mantiene en la conversación pública por su salida de la Secretaría de las Mujeres y su adhesión a Morena para presidir la Comisión Nacional de Elecciones rumbo a las elecciones de 2027, la decisión fue calificada como “un gesto correcto y honesto” por el diputado Ricardo Monreal.

El legislador de San Lázaro aseguró que los tiempos han cambiado, principal razón por la que la exfuncionaria se separó del cargo:

En otras ocasiones y en otros tiempos pudieron haber hecho las dos cosas: ser secretaria de Estado y trabajar en el partido, como en el pasado sucedió, que había funcionarios delegados en los estados o en los municipios”.

¿La coalición Morena-PVEM-PT sigue distanciada?

Sobre un posible “crisis de la coalición”, el diputado aseguró que Citlalli Hernández tiene mucha experiencia al respecto, agregó que los partidos de la coalición seguirán caminando juntos rumbo al 2027:

Citlalli fue en la campaña la secretaria de alianzas. Era secretaria de organización, pero tenía como propósito platicar con los aliados para llegar a acuerdos en la integración de Cámara de Diputados de los estados y de municipios”.

Citlalli Hernández se reintegra a Morena rumbo a las elecciones 2027. | YouTube Morena
Citlalli Hernández se reintegra a Morena rumbo a las elecciones 2027. | YouTube Morena

El zacatecano se dijo convencido en la labor que desempeñará la exsecretaria junto a Luisa María Alcalde Luján, dirigente de Morena, “esta tarea que es clave y fundamental”.

Hay especulación sobre la salida de Luisa Alcalde de Morena

Ricardo Monreal aseguró que Citlalli Hernández no será el relevo de Luisa Alcalde al frente de Morena, adelantó que únicamente realizará trabajos en la Secretaría de Alianzas del partido:

No lo veo así. Creo que ella lo dijo, la presidenta, que Citlalli le dijo que renunciaba para irse a buscar ayudarle al partido, a buscar que haya entendimiento entre los aliados”.

Partido Verde podría ir solo en algunos estados

En días recientes, ha trascendido que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) podría ir solo en la elección para gobernador en San Luis Potosí, esto ha generado que la ruptura de la alianza podría estar cerca ante la inflexibilidad de Morena, respecto al tema de nepotismo.

Ruth González Silva aún no define si buscará la gubernatura de San Luis Potosí en 2027.
Ruth González Silva aún no define si buscará la gubernatura de San Luis Potosí en 2027.

Tiene su derecho el Verde, tiene su derecho el PT de pedir que se incluyan en las encuestas sus perfiles. En ese sentido creo que les asiste la razón, pero es importante que ya ahora que Citlalli se separó del gobierno puedan iniciar con buscar los mecanismos y procedimientos de selección de candidatos en el país“.

El legislador se adelantó a los posibles trabajos para mejorar la relación entre los partidos de alianza: “A mí me gustaría, en lo personal, que primero se sentaran los partidos, que establecieran mecanismos para el procedimiento de selección de candidatos y no anticipar, porque luego se dificultan más los acuerdos”.

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