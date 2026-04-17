México

Majo Aguilar presume su amor junto a su novio Diego Rangel entre flores y paseos

La integrante de la dinastía Aguilar sorprendió al compartir nuevas imágenes junto al baterista de Porter

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Majo Aguilar posa para una selfie, luciendo una chaqueta crema texturizada y con su cabello castaño suelto, mientras sostiene un smartphone
Majo Aguilar compartió una serie de fotografías íntimas junto a su novio Diego Rangel, revelando momentos personales rodeados de flores y paseos. (Instagram: @majo__aguilar)

Majo Aguilar publicó nuevas fotografías junto a su novio Diego Rangel, mostrando momentos personales rodeados de flores y paseos.

Las imágenes fueron difundidas en el perfil oficial de Instagram de la cantante, acompañadas del texto: “Días felices. Y llenos de flores”. Ambos gestos sumaron miles de interacciones en pocas horas.

En una de las primeras imágenes, la intérprete de “Cuéntame” sostiene un ramo de lirios naranjas, rosas y follaje verde mientras Rangel la abraza y le besa la mejilla.

En otra fotografía, la integrante de la dinastía Aguilar posa sentada en una cama mientras abraza un ramo de girasoles y rosas rojas, envueltos en papel negro. El ambiente resalta los colores vivos del ramo sobre la textura suave del vestido.

Reflejo en un ascensor de una mujer con vestido rojo de puntos blancos sosteniendo un ramo de flores, mientras un hombre con gorra verde la besa en la cabeza
Majo Aguilar y Diego Rangel sonrientes mientras la cantante sostiene un gran ramo de flores coloridas. (Instagram: @majo__aguilar)

Las flores como símbolo en la relación de Majo Aguilar

La publicación muestran distintas variedades de flores, entre ellas lirios, girasoles, gerberas y margaritas. En otra de las escenas, Majo Aguilar aparece junto a una canasta de mimbre con un arreglo floral.

En la secuencia final de imágenes, la cantante y su pareja posan juntos al aire libre. La intérprete de 31 años sostiene el celular para captar el reflejo en un espejo rodeado de vegetación.

Entre los comentarios de la publicación, varios seguidores destacaron la naturalidad y la complicidad de la pareja. “Me da gusto verte tan contenta”, y “Las flores te quedan tan bien como la sonrisa”, son algunos de los mensajes que dejaron en la publicación.

Majo Aguilar, de cabello castaño, abraza un ramo grande de girasoles amarillos y rosas rojas. Viste un suéter y falda marrones
Majo Aguilar comparte un momento personal abrazando un hermoso ramo de girasoles y rosas rojas, reflejando instantes de felicidad en sus redes sociales. (Instagram: @majo__aguilar)

Diego Rangel, el músico detrás de las imágenes

Las especulaciones sobre la identidad del acompañante de la cantante se intensifican desde el pasado 14 de febrero, cuando Aguilar publicó la primera selfie junto a su pareja a un año de su ruptura con Gil Cerezo, vocalista de Kinky.

Rápidamente, seguidores atribuyeron la identidad del joven a Diego Rangel, conocido como Diego Bacter, actual baterista y programador de la banda Porter.

Diego Rangel destaca en el ámbito musical como bajista, productor y programador. También impulsa una carrera solista con temas como “tak tak tak” y “radio mantente afuera”, de acuerdo con su perfil en redes.

En Instagram, supera los 15 mil 500 seguidores y comparte su trabajo como mixer y productor, donde la intérprete figura entre sus seguidores.

Majo Aguilar y Diego Rangel posan sonrientes para una selfie de espejo. Ella lleva un vestido estampado y él una camiseta azul y gorro, con vegetación de fondo
Majo Aguilar y Diego Rangel se muestran sonrientes y enamorados, compartiendo un momento personal rodeados de vegetación. (Instagram: @majo__aguilar)

La primera vez que Majo Aguilar mostró a su pareja en redes

Majo Aguilar reveló su relación el pasado 14 de febrero, al publicar una selfie en la que aparece abrazada y besada por su pareja. En aquel momento, la identidad de Rangel no se confirmó, pero la imagen genera múltiples comentarios y reacciones.

La publicación de febrero marcó el regreso de la cantante a la vida pública sentimental, un año después de su ruptura. Entre las reacciones más citadas, una seguidora afirmó: “Se ven muy felices, que el amor y las flores siempre te acompañen”.

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