México

Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información te interesa

Guardar
El estado de los vuelos en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)
El estado de los vuelos en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande de México y uno de los más importantes de América Latina. Debido a la gran cantidad de vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son una constante.

Es por eso que el AICM publica en tiempo real el estado de cada una de sus operaciones, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte de las 18:00 horas de este jueves.

Los vuelos cancelados y demorados de hoy

AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)
AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)

Vuelo: NH179

Destino: Tokio-Nrt

Aerolínea: All Nippon Airways

Hora: 06:00

Estatus: Demorado

Vuelo: UJ780

Destino: Cancun

Aerolínea: United Jetstream

Hora: 09:00

Estado: Cancelado

Vuelo: Y4280

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Volaris

Hora: 10:58

Estado: Demorado

Vuelo: VB186

Destino: Chicago

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 11:37

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4740

Destino: Las Vegas

Aerolínea: Volaris

Hora: 12:10

Estatus: Demorado

Vuelo: UJ735

Destino: Huatulco

Aerolínea: United Jetstream

Hora: 12:30

Estado: Cancelado

Vuelo: Y4400

Destino: Mazatlan

Aerolínea: Volaris

Hora: 13:56

Estado: Demorado

Vuelo: UA474

Destino: Chicago

Aerolínea: United Airlines

Hora: 15:00

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4282

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Volaris

Hora: 15:59

Estado: Demorado

Vuelo: JJ8113

Destino: Sao.Paulo

Aerolínea: LATAM Airlines

Hora: 20:50

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los usuarios tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

Más Noticias

Sismo hoy 16 de abril en México: temblor de magnitud 4.1 en Chiapas no ameritó alertas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Sismo hoy 16 de abril en México: temblor de magnitud 4.1 en Chiapas no ameritó alertas

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este jueves 16 de abril

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este jueves 16 de abril

Emiliano Aguilar confirma que cobra al menos 40 mil pesos por entrevista si el reportero le cae mal

La decisión del cantante de imponer tarifas especiales a ciertos periodistas resalta una nueva dinámica entre figuras públicas y prensa

Emiliano Aguilar confirma que cobra al menos 40 mil pesos por entrevista si el reportero le cae mal

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 16 de abril: autoridades alertan posible formación de torbellinos en Coahuila

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este jueves

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 16 de abril: autoridades alertan posible formación de torbellinos en Coahuila

Esto cuesta el boleto más barato para ver a Enjambre en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

La banda dará un show para más de 60 mil personas

Esto cuesta el boleto más barato para ver a Enjambre en el Estadio GNP Seguros de la CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen nueve presuntos miembros del CJNG en San Luis Potosí

Caen nueve presuntos miembros del CJNG en San Luis Potosí

Detienen a dos presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa tras ataque a balazos en bar “La Perla” de Tapachula

Mueren tres sicarios del CJNG durante enfrentamiento con la Marina en Colima

Detienen a cinco integrantes de “Los Chapitos” con armas largas y otros indicios delictivos en Sinaloa

Reportan que alcalde de Taxco no regresó a trabajar tras secuestro

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar confirma que cobra al menos 40 mil pesos por entrevista si el reportero le cae mal

Emiliano Aguilar confirma que cobra al menos 40 mil pesos por entrevista si el reportero le cae mal

Esto cuesta el boleto más barato para ver a Enjambre en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Luis Miguel y Paloma Cuevas sorprenden con rara aparición pública y confirman que su relación sigue firme

Majo Aguilar presume su amor junto a su novio Diego Rangel entre flores y paseos

Ella es Geraldine Zárate, nueva novia de Erik Rubín que ya convive con sus hijas tras separación de Andrea Legarreta

DEPORTES

Los Ángeles Azules y Belinda llegarán al Estadio Ciudad de México para la ceremonia inaugural del Mundial 2026

Los Ángeles Azules y Belinda llegarán al Estadio Ciudad de México para la ceremonia inaugural del Mundial 2026

¡Es oficial! Ciudad Universitaria se prepara para ser sede de entrenamiento para selecciones en el Mundial 2026

“México vibra”: todo lo que debes saber sobre la venta de boletos del festival previo al Mundial 2026 en el Auditorio Nacional

Muere Alejandro Burillo Azcárraga, exdueño del Atlante y cercano a Televisa y la FMF

¿Cuánto tiempo estará fuera Nico Ibáñez con Cruz Azul? Confirman la gravedad de su lesión