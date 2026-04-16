México

Adulta mayor cae en coladera sin tapa en Ecatepec

El video del rescate se hizo viral en redes sociales porque fueron vecinos quienes ayudaron

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La mujer fue socorrida por hombres que pasaban por ahí (Captura de pantalla)
La mujer fue socorrida por hombres que pasaban por ahí (Captura de pantalla)

El reciente accidente que vivió una adulta mayor al caer en una coladera de aguas negras sin tapa en Ecatepec llamó la atención porque fueron sus propios vecinos quienes la rescataron.

La mujer cayó en una coladera sin tapa en Rinconada de Aragón.

Testigos relataron que la víctima caminaba junto a una plaza comercial cuando de pronto desapareció de la vista: el registro, completamente cubierto por aguas residuales y desechos, resultó invisible para los peatones.

Solo la rápida intervención de vecinos y transeúntes evitó una tragedia mayor, ya que lograron rescatar a la mujer con la ayuda de costales y esfuerzo colectivo.

El accidente se produjo porque la coladera estaba abierta y no contaba con ninguna señalización o protección visible.

Varios hombres intentan auxiliarla, extendiéndole las manos para sacarla. La mujer emerge con la ropa y la piel cubiertas por residuos líquidos

Las aguas negras acumuladas dificultaban identificar la presencia del agujero, lo que transformó un simple trayecto en un riesgo inminente para cualquier persona.

La afectada fue finalmente puesta a salvo gracias a la solidaridad ciudadana, dado que los servicios de emergencia y los equipos de rescate llegaron cuando la mujer ya se encontraba fuera del registro.

El suceso generó alarma entre los vecinos, quienes manifestaron su preocupación por la exposición a focos de infección y el descuido en el mantenimiento de la infraestructura.

Autoridades municipales y respuesta institucional

Tras el incidente, un camión tipo Vactor fue enviado para limpiar la zona y succionar los desechos que llevaban días desbordándose.

Sin embargo, la reacción de las autoridades municipales de Ecatepec resultó insuficiente para los habitantes de la colonia, pues solo declararon que “desconocen” por qué la coladera carecía de tapa, a pesar de las recurrentes quejas sobre el mal estado de la infraestructura.

La postura oficial contrastó con la experiencia de los vecinos, quienes insisten en que el problema radica en la falta de mantenimiento y de supervisión en áreas de alto flujo peatonal.

Dónde reportar coladeras sin registro

En el Estado de México, puedes reportar coladeras sin tapa directamente a la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) utilizando las siguientes opciones:

  • Por teléfono:
    • 800 201 24 89 (Valle de México)
    • 800 201 24 90 (Valle de Toluca)
  • También puedes realizar el reporte llamando al 911 para atención inmediata.
  • Por redes sociales: A través de la cuenta oficial de X de la CAEM: @CaemEdomex

Al hacer tu reporte, proporciona:

  • Dirección exacta (calle, colonia, municipio, código postal y referencias)
  • Descripción clara del problema
  • Si tienes imágenes, anexa fotografías para facilitar la ubicación y atención al reporte

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