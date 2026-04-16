Ella es Geraldine Zárate, nueva novia de Erik Rubín que ya convive con sus hijas tras separación de Andrea Legarreta

El cantante Erik Rubín fue visto junto a su nueva pareja e hija en el festival Tecate Pa'l Norte, generando interés entre los asistentes y la prensa. (Erik Rubín: Instagram)

El cantante Erik Rubín confirma su relación amorosa con Geraldine Zárate, luego de varios meses de especulación sobre su vida sentimental tras la separación de Andrea Legarreta, y muestra públicamente a su nueva pareja durante un viaje a Guatemala, donde ambos comparten momentos en redes sociales que reflejan el avance de su vínculo personal y familiar.

Geraldine Zárate, directora en Taquearte, aparece con Rubín en Guatemala

Durante su estancia en Antigua Guatemala, Rubín publicó diversas historias en su cuenta de Instagram donde muestra a Zárate descansando junto a él en un hotel rodeado de naturaleza, así como imágenes capturadas por ella y una selfie de ambos.

Geraldine Zárate, destacada como directora de Innovación de Taquearte, impulsa proyectos gastronómicos en la Ciudad de México y el Estado de México (IG)

En una de las publicaciones más recientes, el cantante la etiquetó por primera vez en una foto grupal, en la que también aparece Tono Beltranena del grupo Magneto. Todos se muestran sonrientes antes de abordar un helicóptero, desde el cual disfrutaron vistas panorámicas.

Las publicaciones incluyen emojis de ojos de corazón, que seguidores interpretan como muestra del afecto que Rubín tiene hacia Zárate. Por su parte, ella compartió en sus propias redes algunas fotos del viaje y replica varias de las historias publicadas por el cantante.

Erik Rubín confirma públicamente su relación sentimental con Geraldine Zárate tras meses de especulación y separación de Andrea Legarreta (IG)

Zárate dirige innovación en Taquearte y mantiene perfil discreto en redes

Geraldine Zárate ocupa el cargo de directora de Innovación en el consorcio gastronómico Taquearte, una cadena de restaurantes fundada en 2007 con presencia en la Ciudad de México y el Estado de México.

La compañía se especializa en carne importada y ofrece tacos, parrilla y platillos como quesabirria. Zárate trabaja en la gestión de proyectos de innovación y marketing, impulsando iniciativas que vinculan la gastronomía con la cultura y el arte mexicano.

La pareja comparte abiertamente su viaje a Guatemala en redes sociales, mostrando la evolución de su vínculo personal y familiar (IG)

Bajo su coordinación, la marca ha desarrollado eventos especiales como la celebración del Día Nacional del Taco, que ha contado con la participación de artistas mexicanos.

En redes sociales, Zárate mantiene un número reducido de seguidores —poco más de 1.300—, entre los que destacan Rubín y su hija mayor, Mía Rubín. Sus publicaciones documentan principalmente viajes a distintos destinos internacionales y evitan exponer detalles de su vida personal o profesional más allá de su actividad en Taquearte.

Rubín y Zárate viajan juntos y comparten momentos familiares

A finales de marzo, Erik Rubín da un giro en su política de discreción al compartir por primera vez fotografías con Geraldine Zárate y miembros de su familia. El viaje a Monterrey para el Tecate Pa’l Norte 2026 marcó un punto de inflexión, ya que el músico publicó una imagen junto a Zárate y su hija Nina Rubín, con quienes convivió durante el festival.

Publicaciones de Erik Rubín y Zárate en Instagram reflejan momentos juntos en Antigua Guatemala y la inclusión de amigos como Toño Beltranena (IG)

En una de las publicaciones, se observa a la pareja disfrutando en las gradas durante el concierto de Guns N’ Roses, así como en actividades relajadas en un restaurante.

En una de las imágenes más comentadas, Rubín aparece junto a Zárate sonriendo frente a la cámara. La foto suma interacción por la actitud abierta del cantante respecto a su nueva pareja, quien desde hace meses era objeto de rumores sobre un posible romance.

El viaje a Monterrey y la asistencia al Tecate Pa’l Norte junto a Nina Rubín marcan un nuevo capítulo en la vida familiar del cantante (IG)

De acuerdo con lo mostrado en redes, la relación entre Erik Rubín y Geraldine Zárate evoluciona de la especulación a la formalidad, integrando gradualmente a sus hijas en la convivencia y trasladando a espacios públicos la identidad de la nueva novia del exintegrante de Timbiriche.