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Stranger Things: Relatos del 85, fecha de estreno y dónde verla en México

Stranger Things, una de las franquicias más exitosas de los últimos años, apuesta por la animación con un nuevo proyecto que busca cautivar tanto a su público original como a nuevas audiencias

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Stranger Things: Tales From ’85
Fecha de estreno y dónde verla en México (Netflix)

El fenómeno de Stranger Things da un salto inesperado con el estreno del spin-off Stranger Things: Relatos del 85, la nueva serie animada que llega a Netflix a finales de este mes.

Este proyecto representa la primera incursión de la franquicia en el género de animación, ofreciendo a los seguidores y nuevos espectadores una experiencia diferente, ubicada en el corazón de los años ochenta.

Al situarse en el invierno de 1985, la serie explora la vida de Once, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max justo después de los sucesos de la segunda temporada y antes del inicio de la tercera.

El pueblo de Hawkins parece haber recuperado la tranquilidad: la nieve cubre las calles y las partidas de Dungeons & Dragons vuelven a ser el pasatiempo favorito del grupo. Sin embargo, esta aparente calma se ve amenazada cuando un misterio paranormal surge bajo el hielo, obligando a los protagonistas a enfrentarse a una amenaza nunca antes vista.

El universo animado y sus diferencias con la serie original

Stranger Things: Relatos Del '85 (Captura de tráiler oficial)
La serie explora la vida de Once, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max justo después de los sucesos de la segunda temporada y antes del inicio de la tercera. (Captura de tráiler oficial)

Uno de los mayores atractivos del spin-off es su formato animado, producido por Flying Bark Productions, que permite a la franquicia reinventarse y explorar nuevas posibilidades visuales.

Aunque veremos a los personajes más queridos por los fanáticos, las voces originales no estarán presentes: un nuevo elenco de doblaje toma el relevo, aportando matices frescos y diferentes a sus personalidades.

Además, la serie introduce a Nikki Baxter, una joven inventora de cabello rosa que jamás había aparecido en entregas anteriores. Su inteligencia y habilidades serán determinantes para resolver el misterio que se desarrolla en Hawkins, convirtiéndola en una pieza clave de la narración.

Trama: misterio bajo el hielo y nuevas amenazas

En esta entrega, los peligros no provienen de los enemigos habituales del Upside Down. Por el contrario, la historia presenta un conjunto de reglas y entidades completamente distintas a lo que los seguidores de Stranger Things han conocido hasta ahora.

El equipo creativo, encabezado por Eric Robles y con el respaldo de los hermanos Matt y Ross Duffer, buscó alejarse de la nostalgia fácil para construir un relato que amplía el universo sin repetir fórmulas.

El motor de la trama es el surgimiento de un fenómeno desconocido bajo el hielo de Hawkins. Los personajes, mientras intentan retomar una vida normal, se ven arrastrados por una serie de sucesos inquietantes que los obligan a actuar como equipo y a confiar en la ayuda de Nikki Baxter.

En palabras del equipo creativo, la intención es “construir una nueva mitología”, evitando reciclar tramas o criaturas del pasado y apostando por conflictos y dinámicas inéditos para la franquicia.

Stranger Things: Relatos del 85
La historia presenta un conjunto de reglas y entidades completamente distintas a lo que los seguidores de Stranger Things han conocido hasta ahora. (Netflix)

Estreno y cómo verla en México

Stranger Things: Relatos del 85 se estrenará de manera global el 23 de abril de 2026 en Netflix, plataforma donde estará disponible para todos los suscriptores sin restricción geográfica.

El lanzamiento incluye doblaje y subtítulos en varios idiomas, lo que permitirá que seguidores de distintas regiones accedan al contenido desde el primer día.

Para los usuarios de Netflix México, los 10 episodios de la primera temporada estarán disponibles desde el primer día, siguiendo el modelo tradicional de la plataforma para que cada espectador pueda disfrutar la serie a su ritmo.

No se prevé su lanzamiento en otras plataformas de streaming en el país, por lo que una suscripción activa de Netflix será el único requisito para acceder a la serie desde su estreno.

La llegada esta nueva serie marca una etapa de experimentación para Stranger Things: al prescindir de los actores originales y las criaturas clásicas, la franquicia se arriesga a conquistar tanto a sus seguidores como a nuevas audiencias.

Stranger Things: Relatos del 85
Los 10 episodios de la primera temporada estarán disponibles desde el primer día. (Netflix)

Con este movimiento, la franquicia busca renovar su identidad y explorar formatos narrativos innovadores, apostando por una expansión creativa que podría definir su futuro dentro y fuera de la animación.

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