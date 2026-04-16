¿Qué hacía Manuel Turizo con Steff Loaiza? Video desde el interior de su departamento desata furor (RS)

Un video difundido en redes sociales encendió las especulaciones y el furor entre los seguidores de Steff Loaiza y Manuel Turizo.

Las imágenes muestran al cantante colombiano y a la influencer mexicana dentro de un departamento que fans identifican como la residencia de Steff Loaiza.

Ambos aparecen bailando, grabando clips y creando contenido para TikTok e Instagram Reels. Hasta el momento, no se ha confirmado si se trató de una colaboración promocional, un blog para el canal de Steff o simplemente una reunión entre amigos.

La presencia de Turizo junto a Steff en el entorno privado ha disparado los rumores sobre una posible colaboración musical, una campaña conjunta, o incluso una relación personal más allá de lo profesional en tono de amistad, pues la influencer tiene pareja. Ninguno de los dos ha ofrecido declaraciones oficiales al respecto, aunque las reacciones y comentarios en redes sociales continúan acumulándose.

Tendencia por el contexto familiar y la presencia digital de Steff Loaiza

La aparición pública de Steff Loaiza junto a Manuel Turizo ocurre en un momento especialmente mediático para la creadora de contenido. En las últimas semanas, Steff ha sido tendencia por sus publicaciones y declaraciones sobre el delicado estado de salud de su madre y por el conflicto familiar con su hermana Kimberly Loaiza y su cuñado Juan de Dios Pantoja (JD).

Las imágenes los muestran divirtiéndose tras es el escándalo que vivió ella días atrás con su hermana Kim Loaiza y su cuñado, Juan de Dios Pantoja (Foto: RS)

Entre los motivos que han amplificado su visibilidad en redes destacan:

Actualización constante sobre la salud materna: Steff ha mantenido informados a sus seguidores sobre la hospitalización y las cirugías de su madre, quien sufrió complicaciones graves, incluido un paro cardíaco.

Acusaciones públicas: La influencer denunció que Kimberly no estuvo presente durante la crisis y que tampoco cubrió la parte correspondiente de los gastos médicos, generando una ola de comentarios y posturas encontradas entre sus seguidores.

Críticas a JD Pantoja: Steff calificó a su cuñado de manipulador, asegurando que controla las decisiones de Kimberly e incluso propuso trasladar a la madre a un hospital público para evitar seguir pagando el hospital privado.

Recaudación de fondos: Ante la tensión económica y la supuesta falta de apoyo de sus familiares, Steff organizó una colecta en línea para pagar la cuenta del hospital, la cual colapsó ante la alta demanda de donaciones.

Escalada del conflicto: intervenciones externas y nuevas acusaciones

El conflicto escaló cuando Kenia Os, conocida rival de Kimberly y JD, decidió aportar una suma considerable a la colecta de Steff. El gesto fue celebrado por miles de usuarios y reavivó la rivalidad histórica entre las figuras del entretenimiento digital.

En redes sociales, Steff también reveló que JD Pantoja supuestamente utiliza a sus hijos para condicionar las visitas de los abuelos, generando aún más controversia y sumando voces a la discusión pública.

Steff Loaiza, a través de sus redes sociales, acusó a Juan de Dios Pantoja de manipular a Kimberly y de condicionar el acceso de los abuelos a sus nietos. (RS)

Por su parte, Kimberly y JD respondieron a las acusaciones mediante historias y transmisiones en sus propias plataformas, asegurando que sí cumplirán con su parte económica y criticando que el conflicto familiar se ventile públicamente.

Reacciones de los fans y especulaciones sobre la relación con Manuel Turizo

La suma de factores personales y mediáticos ha convertido a Steff Loaiza en una de las personalidades más comentadas de la actualidad digital en México. El video con Manuel Turizo ha sido interpretado por algunos como una estrategia para desviar la atención del conflicto familiar, mientras que otros apuestan por una alianza de contenido o una colaboración musical.

Las preguntas sobre la naturaleza de la relación entre Turizo y Steff siguen sin respuesta, aunque ambos mantienen una presencia constante en plataformas como TikTok e Instagram, donde las interacciones suelen viralizarse rápidamente.

¿Quién es Manuel Turizo?

Manuel Turizo es un cantante y compositor colombiano de música urbana, conocido por éxitos como “Una Lady Como Tú”, “Culpables” y “La Bachata”. Nació en Montería, Colombia, en 2000, y se consolidó como una de las voces más populares de la música latina en la última década. Además de su carrera musical, Turizo ha colaborado con varios artistas internacionales y suma millones de seguidores en redes sociales.