¿Por qué los ejercicios de peso libre en el gimnasio son mejores que las máquinas?

(Imagen Ilustrativa Infobae)

En los gimnasios muchas personas eligen los ejercicios de peso libre como base de su entrenamiento. Quienes entrenan con mancuernas y barras suelen notar avances en fuerza y coordinación desde las primeras semanas. Los resultados en tonificación y movilidad también se observan más rápido al comparar con las máquinas.

Los aparatos guiados ofrecen ventajas para principiantes, pero los movimientos con peso libre exigen un mayor trabajo de estabilización. En rutinas que incluyen sentadillas, press de banca y peso muerto, los músculos accesorios participan de manera directa, lo que no ocurre en las máquinas.

Movimientos más completos y naturales

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Con peso libre, el rango de movimiento es mayor que en las máquinas. El cuerpo decide la trayectoria y la velocidad de cada repetición. El control propioceptivo mejora porque se activa más musculatura en cada ejercicio.

La coordinación muscular es más alta con mancuernas y barras. La persona debe mantener el equilibrio y corregir la postura en todo momento. Los ejercicios multiarticulares como sentadillas y press militar involucran piernas, espalda y abdomen en una sola serie.

La transferencia a movimientos cotidianos es más directa. Al cargar objetos o levantar peso fuera del gimnasio, la mecánica es similar a la de los ejercicios de peso libre. Esto reduce el riesgo de lesiones en actividades diarias.

Mayor gasto calórico y fortalecimiento accesorio

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El esfuerzo necesario para estabilizar el peso incrementa el gasto energético en cada serie. Los músculos pequeños y las articulaciones trabajan para sostener la posición y evitar que el peso caiga.

Un entrenamiento de sentadillas con barra puede requerir el doble de energía que el mismo movimiento en máquina. La frecuencia cardíaca sube más y la fatiga muscular es más notoria al final de la sesión.

El trabajo de equilibrio fortalece tobillos, rodillas, caderas y hombros. Esto previene lesiones comunes relacionadas con debilidad en músculos estabilizadores.

Adaptabilidad y progresión rápida

El peso libre permite modificar la carga y el tipo de ejercicio sin depender de un equipo específico. Cambiar de barra a mancuernas o añadir discos es inmediato. Esto facilita la progresión y la variedad en la rutina.

Los entrenadores suelen recomendar el peso libre a quienes buscan aumentar fuerza, volumen o resistencia. La progresión semanal es más sencilla porque se puede ajustar el peso en incrementos pequeños.

La autonomía en el entrenamiento es otra ventaja relevante. En un gimnasio saturado, basta con encontrar un espacio libre y un par de mancuernas para continuar la rutina sin esperar turno en las máquinas.