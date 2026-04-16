¿Pasas mucho tiempo en la computadora? ejercicios sencillos para el dolor de muñeca

El dolor de muñecas afecta a quienes pasan varias horas frente a la computadora.
Los ejercicios recomendados por especialistas ayudan a reducir la molestia y previenen lesiones como el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis.
Los movimientos repetitivos debilitan las muñecas y agravan el dolor.
Una de las primeras recomendaciones es realizar ejercicios de flexión y extensión.
Para la flexión, la palma y los dedos se llevan hacia abajo; para la extensión, la palma se eleva con los dedos estirados, sin llegar al punto de dolor.
Este movimiento debe mantenerse durante 15 a 30 segundos y repetirse en ambas manos.
El medio Mayo Clinic sugiere estiramientos de antebrazo y muñeca durante la jornada laboral. Indica que levantar el brazo y, con la palma hacia abajo, tirar suavemente de la mano ayuda a aliviar la tensión en el antebrazo.
También recomienda girar las muñecas hacia afuera y hacia adentro con movimientos circulares para mejorar el flujo sanguíneo y reducir la rigidez.
Ergonomika expone que abrir y cerrar los dedos repetidamente fortalece la mano y la muñeca.
Añade que apretar una pelota antiestrés por algunos segundos desarrolla la fuerza de agarre y mejora la circulación en la zona. Otra variante consiste en tomar una pesa ligera o una botella de agua y flexionar la muñeca hacia arriba y hacia abajo para fortalecer los músculos implicados en la movilidad.
Para prevenir dolores y lesiones, Dr Badia recomienda tomar microdescansos cada media hora, estirando las muñecas y los antebrazos. Sostener la palma o el antebrazo contra una superficie estable, sin mover la articulación, fortalece tendones y músculos de bajo impacto. El especialista señala que fortalecer los músculos de la muñeca y el antebrazo disminuye el estrés de los movimientos repetitivos.
Estiramiento de muñeca y antebrazo
- Extiende un brazo frente a ti con la palma hacia abajo.
- Con la otra mano, toma los dedos y dóblalos suavemente hacia abajo, apuntando hacia el piso.
- Mantén la posición de 15 a 30 segundos.
- Cambia de mano y repite.
- Hazlo 2 o 3 veces por cada lado.
Giros de muñeca
Fuente: La Vanguardia
- Junta las manos y cierra los puños suavemente.
- Realiza movimientos circulares con ambas muñecas, primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda.
- Haz 10 círculos en cada dirección.
- Descansa y repite el ciclo 2 veces.
Apretar una pelota antiestrés
- Toma una pelota blanda o de goma espuma con la mano.
- Aprieta la pelota con toda la fuerza cómoda que puedas durante 5 segundos.
- Relaja la mano completamente.
- Haz 10 repeticiones y cambia de mano.
- Realiza dos series por cada mano.