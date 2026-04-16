México

¿Pasas mucho tiempo en la computadora? ejercicios sencillos para el dolor de muñeca

El escribir en el teclado puede generar inflamación de articulaciones

Guardar
Primer plano de una mujer joven con cabello oscuro y camiseta negra, sujetándose la muñeca izquierda con la mano derecha sobre un fondo neutro.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor de muñecas afecta a quienes pasan varias horas frente a la computadora.

Los ejercicios recomendados por especialistas ayudan a reducir la molestia y previenen lesiones como el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis.

Los movimientos repetitivos debilitan las muñecas y agravan el dolor.

Una de las primeras recomendaciones es realizar ejercicios de flexión y extensión.

Para la flexión, la palma y los dedos se llevan hacia abajo; para la extensión, la palma se eleva con los dedos estirados, sin llegar al punto de dolor.

Este movimiento debe mantenerse durante 15 a 30 segundos y repetirse en ambas manos.

El medio Mayo Clinic sugiere estiramientos de antebrazo y muñeca durante la jornada laboral. Indica que levantar el brazo y, con la palma hacia abajo, tirar suavemente de la mano ayuda a aliviar la tensión en el antebrazo.

Primer plano de manos de un joven de unos 30 años; una mano sujeta la muñeca de la otra, vestido con una camisa blanca frente a un fondo neutro.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

También recomienda girar las muñecas hacia afuera y hacia adentro con movimientos circulares para mejorar el flujo sanguíneo y reducir la rigidez.

Ergonomika expone que abrir y cerrar los dedos repetidamente fortalece la mano y la muñeca.

Añade que apretar una pelota antiestrés por algunos segundos desarrolla la fuerza de agarre y mejora la circulación en la zona. Otra variante consiste en tomar una pesa ligera o una botella de agua y flexionar la muñeca hacia arriba y hacia abajo para fortalecer los músculos implicados en la movilidad.

Para prevenir dolores y lesiones, Dr Badia recomienda tomar microdescansos cada media hora, estirando las muñecas y los antebrazos. Sostener la palma o el antebrazo contra una superficie estable, sin mover la articulación, fortalece tendones y músculos de bajo impacto. El especialista señala que fortalecer los músculos de la muñeca y el antebrazo disminuye el estrés de los movimientos repetitivos.

Estiramiento de muñeca y antebrazo

  • Extiende un brazo frente a ti con la palma hacia abajo.
  • Con la otra mano, toma los dedos y dóblalos suavemente hacia abajo, apuntando hacia el piso.
  • Mantén la posición de 15 a 30 segundos.
  • Cambia de mano y repite.
  • Hazlo 2 o 3 veces por cada lado.

Giros de muñeca

Fuente: La Vanguardia

  • Junta las manos y cierra los puños suavemente.
  • Realiza movimientos circulares con ambas muñecas, primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda.
  • Haz 10 círculos en cada dirección.
  • Descansa y repite el ciclo 2 veces.

Apretar una pelota antiestrés

  • Toma una pelota blanda o de goma espuma con la mano.
  • Aprieta la pelota con toda la fuerza cómoda que puedas durante 5 segundos.
  • Relaja la mano completamente.
  • Haz 10 repeticiones y cambia de mano.
  • Realiza dos series por cada mano.

Temas Relacionados

Muñecastendinitismexicoo-noticias

Más Noticias

Un Tal Fredo pide disculpas por su reacción a las críticas sobre su boda en Cuatro Ciénegas y anuncia su regreso a redes

Después de semanas de presión en redes, Alfredo Cantú Villarreal reconoció que se equivocó y asumió su responsabilidad

Un Tal Fredo pide disculpas por su reacción a las críticas sobre su boda en Cuatro Ciénegas y anuncia su regreso a redes

Vinculan a proceso a cinco presunto integrantes del CJNG en Nayarit

Fueron capturados como resultado de un operativo en la localidad de Trigomil

Vinculan a proceso a cinco presunto integrantes del CJNG en Nayarit

UNAM explica la problemática de la basura electrónica en México

Una cantidad considerable de residuos termina en vertederos o espacios sin control, donde los componentes liberan sustancias peligrosas que afectan al ambiente

UNAM explica la problemática de la basura electrónica en México

Cuáles son los riesgos para la salud de dormir con brasier

Las molestias nocturnas, desde rozaduras hasta problemas de circulación, tienen explicación médica y consejos para dormir mejor

Cuáles son los riesgos para la salud de dormir con brasier

Movimiento de Personas con Discapacidad urge a la SCJN a garantizar sus derechos

Piden ser consultados por poderes legislativos

Movimiento de Personas con Discapacidad urge a la SCJN a garantizar sus derechos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a cinco presunto integrantes del CJNG en Nayarit

Vinculan a proceso a cinco presunto integrantes del CJNG en Nayarit

Aseguran más de 200 kilos de cocaína escondidos en una camioneta en Chiapas: hay un detenido

Detienen a un miembro del Cártel de Chiapas y Guatemala con dosis de piedra, metanfetamina y marihuana

Procesan a 9 de la Operativa Barredora del CJNG por asesinato y abandono de cuerpos en la Feria de Puebla

De México a EEUU: sentencian a mexicano que transformaba metanfetamina líquida en droga de alta pureza

ENTRETENIMIENTO

Comediante crea tráiler de terror por remodelaciones del Metro CDMX

Comediante crea tráiler de terror por remodelaciones del Metro CDMX

‘The Friends Experience’ en CDMX: fecha y boletos para la aventura inmersiva de la famosa serie estadounidense

La avena con fresa y proteína es un snack perfecto para aumentar la masa muscular después de entrenar pesas

Lorena Herrera a La Casa de los Famosos México 2026: aseguran que entrará para explotar el rating

Alessandra Rosaldo explota con la prensa por cuestionamientos sobre el supuesto patrimonio de Eugenio Derbez

DEPORTES

La árbitra Katia Itzel García regresa a la Liga MX tras la polémica: pitará un partido estelar

La árbitra Katia Itzel García regresa a la Liga MX tras la polémica: pitará un partido estelar

Cuál era el millonario sueldo de Alan Pulido en Chivas, delantero que se aproxima al retiro

¿André Pierre-Gignac renovará con Tigres?: esto se sabe

Liga MX: Dónde ver todos los partidos de la jornada 15 del Clausura 2026 este fin de semana

Pumas habría ofertado por el astro brasileño Philippe Coutinho