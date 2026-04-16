¿México o EEUU? Quién domina el mercado petrolero tras el caos en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos consolidó su dominio en el mercado petrolero al elevar su producción a 13.4 millones de barriles diarios y liderar la exportación de GNL. (Infobae-Itzallana)

El reciente conflicto en el estrecho de Ormuz transformó por completo el mercado del petróleo global, modificando rutas críticas de exportación y alterando el equilibrio de poder entre los grandes productores.

La crisis disparó la volatilidad de los precios internacionales y forzó un reacomodo donde Estados Unidos consolidó su dominio, mientras que México ve agudizada su dependencia y una marcada pérdida de influencia.

Estados Unidos es actualmente el actor central del mercado petrolero tras el cierre del estrecho de Ormuz. Gracias a su récord de producción, su capacidad inédita de exportar gas natural licuado y una estrategia de integración con aliados clave, ha desplazado a otros proveedores tradicionales.

México, por su parte, enfrenta un desplome de exportaciones y una transición de socio estratégico a cliente dependiente de la energía estadounidense.

En los últimos meses, la escalada del conflicto y el bloqueo en el estrecho de Ormuz redujeron de manera abrupta el flujo de aproximadamente 20 millones de barriles diarios, que representaban cerca del 20% del comercio mundial de crudo.

Reacomodo de los países exportadores de petróleo

El cierre del estrecho de Ormuz provocó una drástica reducción en el flujo de petróleo global y elevó la volatilidad de los precios internacionales del crudo. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

La crisis desencadenó un ajuste profundo en las estrategias de los principales países exportadores de petróleo. Arabia Saudita y sus vecinos del Golfo —Irán, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait— se vieron forzados a buscar rutas alternativas, negociando bajo alta incertidumbre tras perder acceso directo a sus mercados tradicionales de Asia y Europa.

Simultáneamente, Estados Unidos intervino con determinación, incentivando a gigantes como China e India a sustituir el suministro del Golfo por crudo y gas estadounidenses. Para ello, incrementó su producción interna, ofreció exportaciones masivas de gas natural licuado (GNL) —al superar las 100 millones de toneladas métricas anuales— y puso en juego su red avanzada de refinerías, capaces de procesar petróleo pesado.

Entre los movimientos clave registrados:

Estados Unidos elevó su producción a 13.4 millones de barriles diarios en 2024 y consolidó su liderazgo en exportación de GNL.

elevó su a en 2024 y consolidó su liderazgo en exportación de GNL. Arabia Saudita buscó mantener acuerdos alternativos, pero resintió la pérdida de mercados vitales.

buscó mantener alternativos, pero resintió la pérdida de mercados vitales. Rusia y Venezuela aprovecharon la apertura estadounidense a proveedores de petróleo pesado, en tanto que México, restringido por contratos rígidos y menor inversión privada, quedó rezagado en el nuevo mapa energético.

Impacto en los precios del petróleo a nivel global

México experimentó una fuerte caída en sus exportaciones petroleras y ahora depende de Estados Unidos para más del 70% del gas natural y 60% de las gasolinas. | Presidencia

La interrupción del flujo de crudo y gas en Ormuz provocó una volatilidad sin precedentes en los precios internacionales. El Brent tocó los 126 dólares por barril en los momentos más críticos y, pese a la posterior moderación, los precios continuaron elevados: hacia abril de 2026 rondaban los 102 dólares.

Este aumento benefició a las principales empresas petroleras estadounidenses, que recibieron ingresos excepcionales. México, en contraste, apenas aprovechó el repunte: sus exportaciones cayeron a 294 mil barriles diarios en enero de 2026, la cifra más baja en décadas.

Con márgenes menguados, la economía mexicana enfrentó un aumento de la inflación energética y una dependencia creciente, pues importa alrededor del 60% de las gasolinas y el 70% del gas natural que consume.

Repercusiones en América Latina y México

La deuda de Pemex supera los USD 15.900 millones y limita las inversiones energéticas de México frente al avance de otros países latinoamericanos. REUTERS/Henry Romero

El nuevo panorama global repercutió de manera desigual en América Latina. Brasil y Guyana aumentaron inversión y proyección regional. Para México, la situación es especialmente delicada: perdió prioridad como socio petrolero de Estados Unidos y ahora compra más del 70% del gas natural a su vecino del norte, lo que lo convierte en un cliente dependiente y sin margen de negociación.

La situación financiera de Pemex agrava el escenario: la deuda de corto plazo supera los 15 mil 900 millones de dólares y el costo de producción se mantiene por encima del de sus competidores regionales, restringiendo opciones de inversión y exploración en el corto plazo.

Analistas energéticos coinciden en que el control de Estados Unidos sobre el mercado petrolero no tiene precedentes. Su integración con Canadá y Venezuela, junto con la capacidad exportadora de GNL y refinerías avanzadas, consolidan su rol como regulador de oferta y precios globales. México enfrenta retos estructurales: producción estancada, dependencia de insumos estadounidenses y una política energética limitada por el control estatal.

A futuro, la tendencia apunta a una profundización del liderazgo estadounidense, mientras otros países latinoamericanos, como Brasil y Guyana, reciben nuevas inversiones.