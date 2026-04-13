Construcción del Tren México-Querétaro reveló nuevas pinturas rupestres en Hidalgo

La Presa La Requena, ubicada cerca de los sitios de hallazgos arqueológicos históricos, muestra su imponente muro con cascadas de agua y el reflejo de un cielo nublado sobre sus tranquilas aguas, con montañas en el horizonte. (ÍNAH)

Nuevas pinturas rupestres y petrograbados fueron localizados en el sitio 77, El Venado, en el cerro del mismo nombre en Hidalgo, gracias al Proyecto Salvamento Arqueológico del Tren de Pasajeros Ciudad de México-Querétaro.

El equipo de salvamento arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que se identificaron16 elementos entre petrograbados y pinturas rupestres, algunos de los cuales podrían remontarse a la prehistoria y otros al periodo Posclásico. Estas expresiones gráficas se distribuyen en dos acantilados cercanos al río Tula y la presa La Requena, próximas a las comunidades de San José Acoculco y Benito Juárez.

La ruta original del proyecto del tren atravesaba la zona donde se hallaron diversos vestigios desde hace meses, lo que llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum a anunciar en octubre de 2025 un cambio en el trayecto ferroviario para asegurar la conservación del sitio.

La decisión de modificar la ruta ferroviaria se tomó tras concluir que era inviable trasladar las pinturas a un museo por su fragilidad y contexto. De esta manera, el gobierno optó por preservar el patrimonio sin frenar el avance de las obras de infraestructura.

Los petrograbados y pinturas rupestres, algunos con más de cuatro mil años de antigüedad, fueron descubiertos por el INAH cerca del río Tula y la presa La Requena. (ÍNAH)

El hallazgo motivó el registro fotográfico y fotogramétrico de las pinturas y petrograbados, una tarea esencial para su estudio y comparación con otras manifestaciones similares de la región. Este proceso permitirá precisar la antigüedad de cada pieza y comprender mejor su función cultural y religiosa.

Detalles de los hallazgos arqueológicos

Las figuras halladas exhiben una notable variedad. Se observan personajes antropomorfos, uno con greca escalonada en el pecho y un chimalli (escudo), otro portando un tocado y anteojeras similares a las de Tláloc, y un tercero con penacho y extremidades extendidas, junto a un objeto circular. También aparece un rostro con nariguera, un cuadrúpedo —probablemente un venado— y una franja blanca en negativo sobre rojo.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) identificó 16 elementos de petrograbados y pinturas rupestres, algunos prehistóricos, en dos acantilados cerca del río Tula y la presa La Requena en Hidalgo. (ÍNAH)

En el mismo abrigo rocoso, se detectó una figura estilizada en rojo y una posible serpiente o rayo descendente, aunque el tiempo ha difuminado algunos detalles. Según los especialistas, la temporalidad de estos elementos podría superar los cuatro mil años.

Cerca del río Tula, destaca la representación de un venado y una figura con colmillos, antenas, pechera y anteojeras, características que evocan a Tláloc y a expresiones de la cultura mogollón, tradicional del suroeste de Estados Unidos y norte de México. También se identificó una figura con rostro humano, cabello y patas semejantes a las de un ave o caballo, posiblemente de la época del contacto español.

El registro y la protección del sitio

El coordinador del proyecto, Víctor Francisco Heredia Guillén, detalló que los elementos fueron hallados el 3 de enero de 2026. Explicó: “Así, a través de acuerdos y negociaciones entre el INAH y la Defensa, se salvan los petrograbados y las pinturas, y la obra ferroviaria se sigue construyendo sin afectar los vestigios”.

El arqueólogo Abel José Romero García, también miembro del equipo, señaló que las pinturas prehispánicas podrían relacionarse con la etapa final de Tula y que se encuentran en buen estado de conservación.

Tras su descubrimiento, el equipo realizó un registro exhaustivo, que permitirá estudiar y fechar las piezas mediante comparaciones regionales. Las comunidades locales ya conocían algunos de estos elementos, descubiertos formalmente el 15 de mayo de 2025.

Petrograbados con representaciones antropomorfas y zoomorfas, algunos de ellos con antigüedad de hasta 4 mil años, fueron descubiertos en el estado de Hidalgo por el INAH. (ÍNAH)

Contexto histórico y relevancia cultural

El cerro El Venado fue registrado en los años 70 dentro del Proyecto Arqueológico Tula, dirigido por Eduardo Matos Moctezuma. En ese entonces se halló una pintura alusiva al venado, que dio nombre al lugar. Los expertos sugieren que la ubicación de las manifestaciones podría responder a fines mítico-religiosos, posiblemente asociados a fenómenos astronómicos o calendáricos.

La coexistencia entre el desarrollo de infraestructura y la preservación del patrimonio quedó reflejada en la modificación del proyecto ferroviario y la protección de estas expresiones rupestres. Según Heredia Guillén, “el interés de la mandataria federal por estos elementos contribuirá a sensibilizar a las autoridades estatales y locales acerca de la importancia de preservar los bienes patrimoniales, en concordancia con las obras de infraestructura”, convencido de que ambas pueden avanzar sin afectarse mutuamente.