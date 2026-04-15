Frente frío 44 prevalece sobre el noroeste de México, con lluvias fuertes y torbellinos: Servicio Meteorológico Nacional

El frente frío número 44 se mantiene activo sobre el noroeste y norte de México, generando lluvias fuertes, vientos intensos y condiciones para la formación de torbellinos, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su más reciente reporte de este miércoles 15 de abril.
Este sistema interactúa con una línea seca y la corriente en chorro subtropical, lo que provoca un panorama meteorológico complejo en varias regiones del país.
Torbellinos y vientos fuertes en el norte de México
De acuerdo con el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, se prevén rachas de viento de 50 a 70 km/h en estados como:
- Chihuahua
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
Estas condiciones favorecerán la posible formación de torbellinos, principalmente en:
- Norte de Coahuila
- Norte de Nuevo León
- Noroeste de Tamaulipas
Además, las autoridades alertaron que los vientos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que exhortaron a la población a extremar precauciones.
Lluvias fuertes, chubascos y posible granizo
El frente frío 44 también provocará chubascos de 5 a 25 mm con posible caída de granizo en:
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
Mientras que se esperan lluvias aisladas en Chihuahua y Zacatecas.
Por otra parte, canales de baja presión y el ingreso de humedad generarán lluvias en otras regiones del país, incluyendo el centro y sureste.
Lluvias en el centro y sureste del país
El pronóstico indica que habrá chubascos en:
- Hidalgo
- Puebla
- Estado de México
- Oaxaca
- Chiapas
Y lluvias aisladas en entidades como:
- Ciudad de México
- Morelos
- Guerrero
- Veracruz
- Yucatán
- Quintana Roo, entre otros estados
Onda de calor continuará en gran parte del país
A pesar del frente frío, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que persistirá la onda de calor en al menos nueve estados, con temperaturas extremas:
- 40 a 45 °C en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Morelos
- 35 a 40 °C en entidades del norte, sur y sureste del país
- 30 a 35 °C en estados del centro como Querétaro, Hidalgo y Veracruz
Oleaje elevado y descenso de temperaturas en zonas serranas
También se prevé oleaje de 1 a 2 metros de altura en costas del Pacífico y Golfo de México, incluyendo Baja California, Sinaloa, Jalisco y la península de Yucatán.
En contraste, durante la mañana se esperan temperaturas mínimas de hasta -5 °C con heladas en zonas montañosas del norte y centro del país.
Recomendaciones ante condiciones extremas
Las autoridades recomiendan:
- Mantenerse informado a través de canales oficiales
- Evitar zonas de riesgo por vientos fuertes y torbellinos
- Extremar precauciones ante lluvias, granizo y descargas eléctricas
- Hidratarse constantemente ante la onda de calor
- Proteger a niños y adultos mayores
El frente frío 44 mantendrá condiciones contrastantes en México, combinando fenómenos severos como torbellinos y lluvias intensas con altas temperaturas en diversas regiones del país.