Frente frío 44 prevalece sobre el noroeste de México, con lluvias fuertes y torbellinos: Servicio Meteorológico Nacional

Los tijuanenses se preparan para el descenso de temperatura por el evento Norte (Cuartoscuro)

El frente frío número 44 se mantiene activo sobre el noroeste y norte de México, generando lluvias fuertes, vientos intensos y condiciones para la formación de torbellinos, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su más reciente reporte de este miércoles 15 de abril.

Este sistema interactúa con una línea seca y la corriente en chorro subtropical, lo que provoca un panorama meteorológico complejo en varias regiones del país.

Torbellinos y vientos fuertes en el norte de México

De acuerdo con el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, se prevén rachas de viento de 50 a 70 km/h en estados como:

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Estas condiciones favorecerán la posible formación de torbellinos, principalmente en:

Norte de Coahuila

Norte de Nuevo León

Noroeste de Tamaulipas

Además, las autoridades alertaron que los vientos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que exhortaron a la población a extremar precauciones.

Lluvias fuertes, chubascos y posible granizo

El frente frío 44 también provocará chubascos de 5 a 25 mm con posible caída de granizo en:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Mientras que se esperan lluvias aisladas en Chihuahua y Zacatecas.

Por otra parte, canales de baja presión y el ingreso de humedad generarán lluvias en otras regiones del país, incluyendo el centro y sureste.

Lluvias en el centro y sureste del país

El pronóstico indica que habrá chubascos en:

Hidalgo

Puebla

Estado de México

Oaxaca

Chiapas

Y lluvias aisladas en entidades como:

Ciudad de México

Morelos

Guerrero

Veracruz

Yucatán

Quintana Roo, entre otros estados

Onda de calor continuará en gran parte del país

A pesar del frente frío, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que persistirá la onda de calor en al menos nueve estados, con temperaturas extremas:

40 a 45 °C en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Morelos

35 a 40 °C en entidades del norte, sur y sureste del país

30 a 35 °C en estados del centro como Querétaro, Hidalgo y Veracruz

Oleaje elevado y descenso de temperaturas en zonas serranas

También se prevé oleaje de 1 a 2 metros de altura en costas del Pacífico y Golfo de México, incluyendo Baja California, Sinaloa, Jalisco y la península de Yucatán.

En contraste, durante la mañana se esperan temperaturas mínimas de hasta -5 °C con heladas en zonas montañosas del norte y centro del país.

Recomendaciones ante condiciones extremas

Las autoridades recomiendan:

Mantenerse informado a través de canales oficiales

Evitar zonas de riesgo por vientos fuertes y torbellinos

Extremar precauciones ante lluvias, granizo y descargas eléctricas

Hidratarse constantemente ante la onda de calor

Proteger a niños y adultos mayores

El frente frío 44 mantendrá condiciones contrastantes en México, combinando fenómenos severos como torbellinos y lluvias intensas con altas temperaturas en diversas regiones del país.