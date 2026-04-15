México

Frente frío 44 prevalece sobre el noroeste de México, con lluvias fuertes y torbellinos: Servicio Meteorológico Nacional

Mientras en algunas regiones del país el calor continúa con fuerza, en otras insisten las lluvias intensas

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Clima; Frente Frío; Tijuana; México;
Los tijuanenses se preparan para el descenso de temperatura por el evento Norte (Cuartoscuro)

El frente frío número 44 se mantiene activo sobre el noroeste y norte de México, generando lluvias fuertes, vientos intensos y condiciones para la formación de torbellinos, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su más reciente reporte de este miércoles 15 de abril.

Este sistema interactúa con una línea seca y la corriente en chorro subtropical, lo que provoca un panorama meteorológico complejo en varias regiones del país.

Torbellinos y vientos fuertes en el norte de México

De acuerdo con el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, se prevén rachas de viento de 50 a 70 km/h en estados como:

  • Chihuahua
  • Durango
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas

Estas condiciones favorecerán la posible formación de torbellinos, principalmente en:

  • Norte de Coahuila
  • Norte de Nuevo León
  • Noroeste de Tamaulipas

Además, las autoridades alertaron que los vientos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que exhortaron a la población a extremar precauciones.

Lluvias fuertes, chubascos y posible granizo

El frente frío 44 también provocará chubascos de 5 a 25 mm con posible caída de granizo en:

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí

Mientras que se esperan lluvias aisladas en Chihuahua y Zacatecas.

Por otra parte, canales de baja presión y el ingreso de humedad generarán lluvias en otras regiones del país, incluyendo el centro y sureste.

Lluvias en el centro y sureste del país

El pronóstico indica que habrá chubascos en:

  • Hidalgo
  • Puebla
  • Estado de México
  • Oaxaca
  • Chiapas

Y lluvias aisladas en entidades como:

  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Guerrero
  • Veracruz
  • Yucatán
  • Quintana Roo, entre otros estados

Onda de calor continuará en gran parte del país

A pesar del frente frío, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que persistirá la onda de calor en al menos nueve estados, con temperaturas extremas:

  • 40 a 45 °C en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Morelos
  • 35 a 40 °C en entidades del norte, sur y sureste del país
  • 30 a 35 °C en estados del centro como Querétaro, Hidalgo y Veracruz

Oleaje elevado y descenso de temperaturas en zonas serranas

También se prevé oleaje de 1 a 2 metros de altura en costas del Pacífico y Golfo de México, incluyendo Baja California, Sinaloa, Jalisco y la península de Yucatán.

En contraste, durante la mañana se esperan temperaturas mínimas de hasta -5 °C con heladas en zonas montañosas del norte y centro del país.

Recomendaciones ante condiciones extremas

Las autoridades recomiendan:

  • Mantenerse informado a través de canales oficiales
  • Evitar zonas de riesgo por vientos fuertes y torbellinos
  • Extremar precauciones ante lluvias, granizo y descargas eléctricas
  • Hidratarse constantemente ante la onda de calor
  • Proteger a niños y adultos mayores

El frente frío 44 mantendrá condiciones contrastantes en México, combinando fenómenos severos como torbellinos y lluvias intensas con altas temperaturas en diversas regiones del país.

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