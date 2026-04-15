México

PVEM pone ‘tensión’ en su alianza con Morena rumbo al 2027: pide liderar candidatura en San Luis Potosí y buscará ir solo en CDMX

Manuel Velasco rechazó respaldar a Saúl Monreal y confirma que su partido apoyará a Carlos Puentes en Zacatecas

Guardar
El PVEM indicó que podría competir solo en la elección del 2027. | Jesús Áviles
El PVEM indicó que podría competir solo en la elección del 2027. | Jesús Áviles

En los últimos meses, la alianza entre el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimietno de Regeneración Nacional (Morena) ha tenido diversos altibajos, derivado la reforma electoral que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo que incluso generó rumors sobre una ruptura rumbo a las elecciones del 2027.

Tras la aprobación del Plan B de dicha reforma, la relación entre ambos partidos volvió a la calma; sin embargo, esta semana surgieron nuevas ‘tensiones’ de cara a los preparativos para designar a los candidatos de la alianza. ¿Por qué?

Manuel Velasco, senador del PVEM, afirmó que su partido le ha aportado más de medio millón de votos a Morena, por lo que hizo un llamado a que el Verde lidere la candidatura de la alianza para la gubernatura de San Luis Potosí.

Aclaró que esto no representaría una ruptura ni un distanciamiento entre el Verde y Morena; sin embargo, insistió en que el PVEM ha obtenido el doble de votos que el partido guinda en esa entidad.

“No, no es una ruptura, pero sí es alzar la mano y decir: bueno, las últimas dos elecciones, el Verde ha aportado más de medio millón de votos a la causa de la coalición Morena-Verde y Partido del Trabajo.

“Y así como el Verde apoya en otros estados y que el Verde tiene el doble de votos de los que tiene Morena en San Luis Potosí, pues que se respete y podamos ir juntos respetando la fortaleza que tiene el Verde en el estado”, dijo en entrevista con diversos medios de comunicación.

A esto se suma, que el 13 de abril pasado, Karen Castrejón, dirigente nacional del PVEM, encabezó un evento en San Luis Potosí, asegurando que la presencia del partido “sigure creciendo” en el estado.

Cierran la puerta a Saúl Monreal

El senador Manuel Velasco también fue cuestionado sobre si respaldarían a Saúl Monreal, legislador de Morena, como candidato a Zacatecas.

No obstante, descartó esta posibiidad al revelar que su partido impulsará a Carlos Puentes para dicho cargo.

“Yo creo que sería el PT por que aquí vamos con Carlos Puentes”, aseveró.

PVEM iría solo en CDMX

Por su parte, Jesús Sesma, dirigente local y diputado del PVEM en el Congreso de la Ciudad de México, dijo que su partido no ha tenido acercamientos con Morena en la capital.

“Nosotros no hemos tenido relación alguna con Morena de la ciudad. Y yo, en un ejemplo un poquito pintoresco, decía que no se puede llegar a un matrimonio sin haber tenido un noviazgo, entonces no he tenido un noviazgo, no conozco a mi novia o a mi novio”, comentó en conferencia de prensa.

Por ello, aseguró que el Partido Verde se mantiene fuerte en la Ciudad de México y en varias entidades del país. Afirma que el partido ya se prepara para competir en solitario en las elecciones de 2027.

“Lo que sí te puedo asegurar es que aquí en la ciudad y en muchas partes de la República el Partido Verde está más fuerte que nunca y nosotros nos estamos preparando para ir solos en la contienda del 2027”, señala.

Temas Relacionados

Partido Verde Ecologista de MéxicoPVEMMorenaelecciones 2027San Luis PotosíCDMXmexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

México y Unión Europea avanzan en acuerdo comercial: buscan eliminar aranceles

Se tiene previsto que líderes europeos y autoridades mexicanas firmen el documento en una cumbre celebrada en Ciudad de México durante mayo

México y Unión Europea avanzan en acuerdo comercial: buscan eliminar aranceles

Fans de AC/DC convierten un camión de CDMX en concierto con ‘Highway to hell’

El video viral muestra a pasajeros cantando tras salir del show en la CDMX

Fans de AC/DC convierten un camión de CDMX en concierto con ‘Highway to hell’

Una mujer es grabada robando una Nintendo Switch olvidada por un niño

El incidente generó indignación en redes sociales, donde surgió una campaña para identificar a la responsable

Una mujer es grabada robando una Nintendo Switch olvidada por un niño

Christian Nodal se queda sin derechos de su nombre y marca: quién fue su familiar directo qué le “robó” el registro

El registro, originalmente otorgado cuando el famoso era menor de edad, queda nuevamente

Christian Nodal se queda sin derechos de su nombre y marca: quién fue su familiar directo qué le “robó” el registro

Ernesto D’Alessio rompe el silencio sobre el divorcio de su hermano Jorge con Marichelo: “Es mi cuñada, nada cambia”

El actor habla sin filtros, lanza mensajes personales y deja clara su postura ante la separación

Ernesto D’Alessio rompe el silencio sobre el divorcio de su hermano Jorge con Marichelo: “Es mi cuñada, nada cambia”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU permitirá transferencias a CIBanco para finalizar su liquidación tras sancionarlo por lavado de dinero al narco

EEUU permitirá transferencias a CIBanco para finalizar su liquidación tras sancionarlo por lavado de dinero al narco

Desaparece Rogelio Portillo, coordinador de la Secretaría de Bienestar en Huetamo y excandidato de Morena

Hallan cinco cuerpos en pozo Guanajuato, dos son mujeres: van 234 cuerpos tan sólo en Irapuato

Estados Unidos iría contra la familia de El Mayo Zambada en caso de no aceptar ser testigo colaborador, asegura experto

Ejército detiene a dos con 25 millones de pesos sin acreditar en Ahome, municipio en disputa entre Los Chapitos y Mayos

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal se queda sin derechos de su nombre y marca: quién fue su familiar directo qué le “robó” el registro

Christian Nodal se queda sin derechos de su nombre y marca: quién fue su familiar directo qué le “robó” el registro

Ernesto D’Alessio rompe el silencio sobre el divorcio de su hermano Jorge con Marichelo: “Es mi cuñada, nada cambia”

La familia del barrio llega al cine con “La maldición del quinto partido” rumbo al Mundial 2026

Diputados de Morena impulsan “Ley Anti Sergio Mayer”, iniciativa para frenar licencias por entretenimiento

Taylor Momsen ingresa de emergencia al hospital en CDMX tras picadura de araña venenosa

DEPORTES

El mexicano Jarren Durán responde con gesto obsceno a insultos de aficionados en juego de los Red Sox

El mexicano Jarren Durán responde con gesto obsceno a insultos de aficionados en juego de los Red Sox

Canelo Álvarez da su opinión sobre el combate entre Benavidez y Zurdo Ramírez en mayo de 2026: “Muy buena pelea”

Agencia británica apuesta por la lucha libre mexicana para promocionar paleta de caramelo

La familia del barrio llega al cine con “La maldición del quinto partido” rumbo al Mundial 2026

¡Fracaso en CONCACAF! América y Cruz Azul son eliminados por equipos de la MLS