PVEM pone ‘tensión’ en su alianza con Morena rumbo al 2027: pide liderar candidatura en San Luis Potosí y buscará ir solo en CDMX

El PVEM indicó que podría competir solo en la elección del 2027. | Jesús Áviles

En los últimos meses, la alianza entre el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimietno de Regeneración Nacional (Morena) ha tenido diversos altibajos, derivado la reforma electoral que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo que incluso generó rumors sobre una ruptura rumbo a las elecciones del 2027.

Tras la aprobación del Plan B de dicha reforma, la relación entre ambos partidos volvió a la calma; sin embargo, esta semana surgieron nuevas ‘tensiones’ de cara a los preparativos para designar a los candidatos de la alianza. ¿Por qué?

Manuel Velasco, senador del PVEM, afirmó que su partido le ha aportado más de medio millón de votos a Morena, por lo que hizo un llamado a que el Verde lidere la candidatura de la alianza para la gubernatura de San Luis Potosí.

Aclaró que esto no representaría una ruptura ni un distanciamiento entre el Verde y Morena; sin embargo, insistió en que el PVEM ha obtenido el doble de votos que el partido guinda en esa entidad.

“No, no es una ruptura, pero sí es alzar la mano y decir: bueno, las últimas dos elecciones, el Verde ha aportado más de medio millón de votos a la causa de la coalición Morena-Verde y Partido del Trabajo.

“Y así como el Verde apoya en otros estados y que el Verde tiene el doble de votos de los que tiene Morena en San Luis Potosí, pues que se respete y podamos ir juntos respetando la fortaleza que tiene el Verde en el estado”, dijo en entrevista con diversos medios de comunicación.

A esto se suma, que el 13 de abril pasado, Karen Castrejón, dirigente nacional del PVEM, encabezó un evento en San Luis Potosí, asegurando que la presencia del partido “sigure creciendo” en el estado.

Cierran la puerta a Saúl Monreal

El senador Manuel Velasco también fue cuestionado sobre si respaldarían a Saúl Monreal, legislador de Morena, como candidato a Zacatecas.

No obstante, descartó esta posibiidad al revelar que su partido impulsará a Carlos Puentes para dicho cargo.

“Yo creo que sería el PT por que aquí vamos con Carlos Puentes”, aseveró.

PVEM iría solo en CDMX

Por su parte, Jesús Sesma, dirigente local y diputado del PVEM en el Congreso de la Ciudad de México, dijo que su partido no ha tenido acercamientos con Morena en la capital.

“Nosotros no hemos tenido relación alguna con Morena de la ciudad. Y yo, en un ejemplo un poquito pintoresco, decía que no se puede llegar a un matrimonio sin haber tenido un noviazgo, entonces no he tenido un noviazgo, no conozco a mi novia o a mi novio”, comentó en conferencia de prensa.

Por ello, aseguró que el Partido Verde se mantiene fuerte en la Ciudad de México y en varias entidades del país. Afirma que el partido ya se prepara para competir en solitario en las elecciones de 2027.

“Lo que sí te puedo asegurar es que aquí en la ciudad y en muchas partes de la República el Partido Verde está más fuerte que nunca y nosotros nos estamos preparando para ir solos en la contienda del 2027”, señala.