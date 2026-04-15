Niños de 6 y 4 años mueren tras incendio en Jalisco

Un incendio cobró la vida de dos niños de 6 y 4 años en Soyatlán del Oro, en Jalisco Foto: Facebook Soyatlán Del Oro

Dos menores murieron tras un incendio registrado este martes 14 de abril en la comunidad de Soyatlán del Oro del municipio de Atengo, en Jalisco. El fuego consumió una vivienda ubicada en la calle Francisco Villa, donde una niña de 6 años y un niño de 4 años perdieron la vida por calcinamiento. Un adulto resultó con quemaduras de primer grado y recibió atención médica en el lugar, según datos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.

La Fiscalía de Jalisco confirma la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer las causas del incendio que dejó como saldo la muerte de Azael Ponce Luna y Daniela Guadalupe Anguiano Luna, cuyos cuerpos fueron entregados al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para los peritajes. Las autoridades municipales fungieron como primeros respondientes y constataron el deceso de los menores en el sitio.

El incendio se extendió rápidamente, afectando por lo menos a tres viviendas aledañas, lo que obligó a los equipos de emergencia a realizar maniobras adicionales para evitar que las llamas avanzaran a más domicilios. Elementos de Protección Civil Municipal de Atengo acudieron a controlar el siniestro y auxiliar a los vecinos afectados.

Los habitantes de Soyatlán del Oro enfrentaron momentos de angustia a raíz de la rápida propagación del fuego, que generó consternación en la región por la tragedia que cobró la vida de dos menores y dejó a un adulto lesionado. Las maniobras para extinguir las llamas continuaron hasta que la zona fue considerada segura.

Los pequeños Azael Ponce Luna y Daniela Guadalupe Anguiano Luna, de cuatro y seis años respectivamente fueron las víctimas del incendio en Soyatlán del Oro Foto: Facebook

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses quedó a cargo de la identificación plena de los menores y de la ejecución de los estudios periciales para determinar el origen del incendio. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue metropolitana en cumplimiento de los protocolos judiciales correspondientes.

En el lugar del siniestro, las autoridades municipales y estatales colaboraron para garantizar la seguridad de los pobladores. Además de las tres casas dañadas, se evaluaron posibles riesgos en las viviendas circundantes para descartar nuevas afectaciones.

Hasta el momento, la investigación formal de la Fiscalía de Jalisco sigue en curso, enfocada en establecer la causa directa del incendio y deslindar responsabilidades si se encuentran factores de negligencia o conducta deliberada. La comunidad permanece en alerta ante la posibilidad de que se repitan eventos similares.

• Dos menores de 6 y 4 años murieron calcinados en incendio en Atengo, Jalisco.• Al menos tres viviendas resultaron dañadas y un adulto sufrió quemaduras de primer grado.• Fiscalía de Jalisco investiga el origen del siniestro, con intervención del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.