Una mujer es grabada robando una Nintendo Switch olvidada por un niño

Una mujer es grabada por cámaras de seguridad sustrayendo una consola de videojuegos de un niño que la había olvidado cerca de un cajero automático. (Captura de pantalla: X)

El video de un robo ocurrido en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, ha generado indignación en redes sociales e impulsado una iniciativa para identificar a una residente.

En X —antes Twitter— se viralizó la grabación de una cámara de vigilancia ubicada en un punto del servicio de transporte Qrobús. La grabación muestra a una mujer de entre 30 y 40 años de edad manipulando una máquina de recarga.

A un lado, un niño de entre 8 y 10 años de edad espera junto a una mujer joven. Ambos se levantan. El menor, quien había colocado una Nintendo Switch sobre un escalón, parte del sitio sin percatarse.

La mujer nota que el dispositivo fue olvidado. Dirige su mirada a él y a su acompañante, quienes se alejan del sitio. Luego de unos minutos simulando usar la máquina de recarga, abre una bolsa de tela y guarda la consola de videojuegos.

El video de un robo ocurrido en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, ha generado indignación en redes sociales e impulsado una iniciativa para identificar a una residente.

Reacciones en redes sociales

El incidente tuvo impacto fuera del estado. Usuarios de redes sociales repudiaron la acción, al tiempo que impulsaron una causa social para identificar a la mujer que hurtó el dispositivo.

El caso también abrió un debate que centró la atención en la pérdida de valores sociales.

“Queremos que la sociedad cambie, pero parece que se cree que cambiará con magia o que es responsabilidad de otros, menos de nosotros”.

“Fácil, me he encontrado 10 teléfonos, todos los he regresado, incluso sin pila. Los he encontrado, le pongo el chip a mi teléfono y espero a que llamen. Pero estamos en México, difícil que esto cambie”

“Tan fácil que era decirle: ‘niño, toma tu Nintendo’ y listo”

Una cámara de vigilancia en una tienda registró a un niño, de entre 9 y 11 años, robando un patinete en San del Río. (X)

Menor es grabado robando en compañía de un adulto

El caso surge paralelamente a un incidente registrado en el municipio de San Juan del Río. Una cámara de vigilancia en una tienda registró a un niño, de entre 9 y 11 años, robando un patinete.

El menor, quien estaba acompañado de un adulto, presumiblemente su padre, ingresa al establecimiento, toma el juguete y sale del sitio mientras un adulto mayor intenta impedirselo.

Al igual que el caso en Santa Rosa Jáuregui, la conversación digital se centró en la falta de valores de adultos que derivan en acciones que impactan negativamente en menos de edad.