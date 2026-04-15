Mujer recibe flores de ‘Omar García Harfuch’ y desata locura en redes: video se vuelve viral

El video generó una ola de comentarios llenos de humor y admiración.

La figura de Omar García Harfuch ha rebasado el ámbito institucional para instalarse en el terreno de la cultura digital. Lo que en un inicio fue reconocimiento a su trayectoria en seguridad pública, se ha transformado en un fenómeno viral que lo posiciona como uno de los personajes más comentados en redes sociales, donde incluso ha sido bautizado por usuarios como el “Novio de México”.

El caso más reciente que refleja este auge ocurrió en la plataforma TikTok, donde un video se convirtió rápidamente en tendencia. En el clip, una mujer protagoniza una escena que internautas describieron como “el sueño mexicano”, luego de recibir una inesperada visita.

(Captura de pantalla)

En las imágenes se aprecia cómo un mensajero llega con un detalle poco común: porta una máscara con el rostro del funcionario, recreado con gran nivel de detalle. Lejos de tratarse de un repartidor convencional, el personaje sorprendió al entregar un ramo de flores, generando una reacción inmediata de asombro y emoción.

La protagonista, visiblemente sorprendida, recibió el obsequio entre risas y nerviosismo, mientras quienes presenciaban el momento decidieron grabar la escena. El video no tardó en difundirse ampliamente, acumulando miles de reproducciones y generando una ola de comentarios.

(Captura de pantalla)

En la sección de opiniones, el tono humorístico predominó, acompañado de múltiples muestras de admiración hacia el funcionario. El aspecto físico de García Harfuch ha sido uno de los elementos más mencionados por los usuarios, quienes han construido una narrativa en torno a su imagen pública.

“No mameesss mi sueño 🥰 yo también quiero conocer el cabezón de harfush”, escribió una usuaria, reflejando el sentir de numerosos comentarios que replicaron el entusiasmo generado por el video.

Un video viral muestra a un mensajero con máscara del funcionario sorprendiendo a una joven.

Este tipo de contenido evidencia cómo la figura del secretario ha trascendido su rol en la seguridad nacional para convertirse en un referente dentro de la cultura digital. La creación de máscaras y figuras inspiradas en su imagen, utilizadas incluso en entregas de regalos, confirma que su presencia ha sido adoptada por las dinámicas virales.

De esta manera, el fenómeno en torno a García Harfuch continúa creciendo, impulsado por la creatividad de los usuarios y la capacidad de las redes sociales para transformar a figuras públicas en íconos inesperados dentro del entretenimiento contemporáneo.