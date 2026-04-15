México

Movimiento Ciudadano busca erradicar la ‘gordofobia’, propone considerar apariencia física como forma de discriminación

La iniciativa busca combatir esta problemática social y reconocerla dentro de la legislación mexicana

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La diputada de Movimiento Ciudadano habla en la Cámara de Diputados
La diputada Laura Irais Ballesteros, proponen modificar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial . Crédito: Cámara de Diputados

El partido Movimiento Ciudadano presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar el artículo 1° de la Constitución Política Mexicana. La propuesta, impulsada por la diputada Laura Ballesteros, busca ampliar la definición de actos de discriminación e incorporar nuevas formas de exclusión que hasta ahora permanecen invisibilizadas en el marco constitucional, consideró.

La propuesta pretende incluir los conceptos de corporalidad, apariencia física y peso corporal como formas de discriminación. El objetivo para promover esta reforma constitucional es el de combatir la gordofobia en México.

Ballesteros sostiene que esta reforma es necesaria para combatir la gordofobia en México y garantizar una protección explícita para quienes enfrentan violencia y exclusión por su cuerpo o peso.

Es fundamental reconocer que la discriminación no solo se da por género, religión o preferencia sexual. Hay personas que cotidianamente enfrentan burlas, rechazo y hasta obstáculos para acceder a servicios básicos debido a su apariencia.

Con la modificación propuesta, la redacción del artículo 1° quedaría de la siguiente manera:

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, la corporalidad, la apariencia física o el peso corporal, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

La reforma responde a una problemática social que, según especialistas de la UNAM, tiene raíces profundas en la cultura y los sistemas de poder. El planteamiento académico sostiene que la gordofobia es resultado de un sistema de opresión que moldea cuerpos, regula conductas y produce sufrimiento en las personas.

“El peso corporal se convierte en un criterio para excluir, señalar y limitar a quienes no cumplen con los estándares impuestos”, advierten especialistas.

Durante la presentación de la iniciativa, Ballesteros subrayó que el reconocimiento de la gordofobia como una forma de discriminación permitirá construir políticas públicas más incluyentes y garantizar el acceso a derechos en igualdad de condiciones.

“La discriminación por corporalidad afecta la salud mental, limita oportunidades laborales y educativas, y perpetúa la violencia en espacios públicos y privados”, argumenta.

Movimiento Ciudadano insiste en que la reforma al artículo 1° de la Constitución representa un avance en materia de derechos humanos y en la lucha contra todas las formas de exclusión. El partido convoca a las demás fuerzas políticas a respaldar la propuesta y a reconocer que la protección de la dignidad humana debe ser integral y sin excepciones.

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