El romántico detalle de Lucero a Mijares en el día de su cumpleaños 68

El cumpleaños de Manuel Mijares resalta la relación de cordialidad que mantiene con Lucero tras más de una década de divorcio (Cuartoscuro)

El reciente cumpleaños de Manuel Mijares marcó un nuevo capítulo en la relación de cordialidad y colaboración que mantiene con Lucero, más de diez años después de su divorcio.

En un gesto que no pasó desapercibido para sus seguidores, la cantante felicitó afectuosamente al intérprete de Soldado del Amor a través de sus historias de Instagram, acompañando sus palabras con una fotografía que evocó el momento en que ambos compartieron escenario en la Gran Arena Monticello de Chile, durante la presentación de Lucero en noviembre de 2025.

Este intercambio público evidencia no solo el vínculo familiar que persiste entre ambos, sino también la solidez de sus lazos profesionales y personales, extendidos a través de su empresa conjunta AlmaShow Producciones y los múltiples proyectos que ambos desarrollan.

“Feliz cumple @oficialmijares, ¡que sea un año brutal con salud y enorme éxito!”, escribió la cantante y actriz en sus historias.

Lucero felicita a Mijares en redes sociales y comparte una foto de ambos en la Gran Arena Monticello de Chile (IG)

Los agradecimientos de Manuel Mijares

La respuesta de Mijares a la dedicatoria no se hizo esperar y reafirmó la cercanía de la expareja. El cantante replicó la publicación de Lucero en su propia cuenta y expresó: “¡¡Mil gracias Lucerito!!”.

A estas muestras públicas de afecto se sumó el agradecimiento de Mijares a su círculo más cercano y a su base de admiradores. En sus redes sociales, el artista manifestó:

“Muy agradecido con todos ustedes por sus felicitaciones. Los llevo siempre en la mente y el corazón. Miles de besos y abrazos con todo mi cariño”.

La celebración de los 68 años de Mijares consolida la imagen pública de un entorno familiar donde la colaboración y el afecto prevalecen por encima del pasado conyugal.

La sólida relación profesional entre Lucero y Mijares se refleja en sus proyectos conjuntos bajo AlmaShow Producciones

Lucero y Mijares, quienes estuvieron casados por más de una década y se divorciaron en 2011, comparten dos hijos y una exitosa relación profesional.

Ambos se han presentado en conjunto en varias ocasiones, tanto en conciertos como en televisión, incluyendo el reality Juego de Voces y, antes, en El Retador, sin que las dinámicas personales interfirieran en la buena sintonía de sus colaboraciones.

También ‘La Beba’ Mijares cumplió años

Los aniversarios en la familia han sido especialmente significativos este mes. Apenas unos días antes del cumpleaños de Mijares, su hija Lucerito cumplió 21 años.

El intérprete celebró la ocasión con una publicación dedicada a su hija: “¡Feliz cumpleaños mi Princesa hermosa! ¡Incontables alegrías nos has traído desde que naciste! ¡Te Amooooo!”, ilustrando sus palabras con una fotografía compartida junto a ella.

La hija de Lucero y Mijares, Lucerito, celebró su cumpleaños número 21 con emotivos mensajes de sus padres en redes sociales (IG)

Por su parte, Lucero no escatimó en emociones al dedicarle un extenso mensaje público: “Mi preciosa favorita del mundo entero. Te deseo un cumpleaños muy feliz, un día brutal, y que todo el año sea de pura felicidad. De todo lo que te mereces y más [...] Sigue bella, hermosa y divina tal cual eres, sigue siendo ejemplar, pásate un cumpleaños precioso y que sea el mejor año de tu vida. Te amo con todo mi corazón y como ni siquiera lo imaginas. Feliz cumple mi Lucero hermosa”.

Lucerito, la hija de Lucero y Mijares, también celebró su cumpleaños entre emotivos mensajes (IG)

Esta sucesión de celebraciones familiares, compañerismo en lo profesional y mensajes públicos de reconocimiento refuerza la imagen de Lucero y Mijares como ejemplos de convivencia armónica tras la separación.