Luisa Alcalde se pronuncia sobre el rumor de su salida de Morena: solo si la presidenta Sheinbaum lo pide

Luisa María Alcalde niega su salida de la dirigencia de Morena y afirma que seguirá en el cargo. Crédito: captura de pantalla mejorada con inteligencia artificial.

En medio de especulaciones sobre un posible relevo en la dirigencia nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján salió al paso de los rumores y aseguró que permanecerá al frente del partido, salvo que exista un llamado directo de la presidenta Claudia Sheinbaum para integrarse a otras tareas dentro del gobierno.

Morena responde a rumores de división interna rumbo a 2027

Las versiones sobre una eventual salida de Alcalde han cobrado fuerza en redes sociales y espacios políticos, en un contexto marcado por la preparación de Morena para las elecciones intermedias de 2027.

En un video difundido en sus redes sociales, la dirigente nacional descalificó las versiones y acusó a la oposición de impulsar una narrativa de fractura dentro del partido.

Luisa María Alcalde aclara rumores sobre su supuesta salida de Morena.

“Desde hace semanas la derecha no ha dejado de difundir rumores y calumnias”, afirmó, al rechazar versiones sobre inconformidad interna, conflictos o malos manejos en la dirigencia.

“Morena es un movimiento fuerte y unido”, afirma Alcalde

La líder partidista sostuvo que Morena mantiene cohesión interna y negó que exista una crisis en la conducción del partido, al subrayar que continuará en su cargo y que solo renunciaría si la presidenta se lo solicita, además de precisar que su eventual salida sería para fortalecer el proyecto de gobierno.

Reiteró que el movimiento se mantiene unido y descartó divisiones o enfrentamientos internos, al tiempo que criticó el uso de “calumnias” y ataques políticos, y señaló que algunos señalamientos han tenido tintes machistas, especialmente aquellos que sugieren decisiones externas sobre el rumbo del partido.

Sheinbaum niega cambios en la dirigencia de Morena

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el tema y descartó tener conocimiento de algún relevo en la dirigencia del partido.

Claudia Sheinbaum descarta cambios en la dirigencia de Morena. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

“No tengo conocimiento de algún cambio en el partido”, declaró durante su conferencia matutina del 13 de abril.

Además, reconoció públicamente el trabajo de Alcalde, a quien calificó como parte de una nueva generación política dentro del movimiento.

Tensiones internas y encuestas rumbo a elecciones clave

El debate sobre la permanencia de Alcalde surge en un momento estratégico para Morena, que se prepara para definir candidaturas mediante encuestas internas, un mecanismo que históricamente ha generado controversia.

Entre los factores que han alimentado los rumores destacan:

Diferencias con partidos aliados como el PVEM y el PT

Cuestionamientos sobre el manejo de recursos partidistas

Disputas internas por candidaturas

La postura presidencial contra el nepotismo electoral

Estas tensiones reflejan el reto del partido por mantener la unidad de cara a un proceso electoral donde se renovarán gubernaturas, el Congreso y gobiernos locales.

Reacomodos políticos y versiones sobre relevo

Diversos reportes han apuntado a posibles cambios en la estructura de Morena, incluyendo la eventual llegada de nuevos perfiles a la dirigencia nacional.

Se analizan posibles reacomodos en la estructura de Morena rumbo a 2027.

Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación oficial sobre un relevo, y tanto la presidenta como la propia Alcalde han descartado cambios inmediatos.

La dirigente también recordó que fue electa por el Congreso Nacional del partido, por lo que cualquier modificación deberá seguir los mecanismos internos.

El papel de Alcalde en la estrategia de Morena

Desde que asumió la presidencia nacional en 2024, tras la salida de Mario Delgado, Alcalde ha tenido como tarea central consolidar la estructura del partido y coordinar los procesos internos.

De cara a 2027, su rol será clave para:

Organizar la selección de candidatos

Mantener la cohesión internaFortalecer la estructura territorial

Coordinar la alianza con partidos afines

Por ahora, el mensaje desde la dirigencia es claro: no hay relevo en puerta y Morena busca proyectar unidad en uno de los momentos más relevantes de su calendario político.