México

“Es millennial”: Claudia Sheinbaum pone en suspenso el futuro de Luisa María Alcalde en Morena

La presidenta reiteró el llamado a que los servidores públicos que quieran ser candidatos renuncien “con tiempo” a sus cargos

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Sheinbaum dijo que desconoce si Luisa Alcalde renunciará como presidenta de Morena. | X- Luisa Alcalde / YouTube Clauda Sheinbaum
Sheinbaum dijo que desconoce si Luisa Alcalde renunciará como presidenta de Morena. | X- Luisa Alcalde / YouTube Clauda Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo desconocer si Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, dejará su cargo tras las especulaciones que se han difundido recientemente, rumbo a las elecciones del 2027.

“No, no tengo conocimiento”, dijo la mandataria tras ser cuestionada sobre el futuro de Alcalde en su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, en Palacio Nacional.

No obstante, Sheinbaum Pardo afirmó que la actual dirigente morenista es parte de “la nueva generación” de políticos, por tener 38 años y ser “millennial”.

La mandataria reconoció el trabajo de Alcalde como presidenta nacional de Morena, calificándola como una mujer extraordinaria, trabajadora y con mucha convicción.

“Reconozco mucho el tabajo de luisa maría, ellos son la nueva generación, no son millenials, o s? son millenials? Z no son, verdad? que generación viene antes de los millenials.

“No sé cuantos años tenga Luisa, pero es una mujer extraordinaria, es muy trabajadora, viene del movimiento, es una joven que en su momento hizo ‘Morena Jóvenes’ y con mucha convicción. ¿38 tiene? Entonces sí es milenniall", resaltó.

Sheinbaum indicó que Morena prevé realizar a finales de junio las encuestas para designar a sus candidatos de las elecciones del próximo año.

En este sentido, aprovechó para reiterar el llamado a que los gobernadores, alcaldes y funcionarios en general que quieran ser candidatos, renuncien “con tiempo” a sus cargos pra hacer el debido trabajo territorial, al afirmar que no se puede ser servidor público y candidato al mismo tiempo.

“Aprovecho para decirlo aquí públicamente, ya se los dije a todos los servidores públicos, quien trabaje en el gobierno de México, de cualquier gobierno, y quiera participar como candidato, debe dejar el gobierno.

“No se puede ser servidor público y al mismo tiempo candidato o precandidato o querer ser coordinador de la Transformación en un estado, o en un municipio o en una diputación, tienen que dejar e gobierno y en todo caso dedicarse a trabajar por el partido al que pertenezca. Entonces eso es muy importante, si hay personas o en el mismo partido, eso es importante hacia adelante”, recalcó.

Agregó que desconoce sobre cambios dentro del partido Morena y en el gabinete federal, insistiendo en su llamado a que los servidores públicos renuncien a sus cargos, antes de ser precandidatos o candidatos.

“No tengo conocimietno de algún cambio en el partido y el gobierno de México, ya tendrá que decirme quien quiera irse de canddato o candidata a algún lado para poder dejar el gobierno e irse a ahcer su trabajo territorial. La idea es que no pueden hacer las cosas al misno tiempo”, concluyó.

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