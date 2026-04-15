Le cumplen amenaza al gobierno: transportistas bloquean Calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa

Transportistas cierran Calzada Ignacio Zaragoza en Iztapalapa, CDMX. (Foto: X/@OVIALCDMX)

La tarde de este miércoles 15 de abril, La Calzada Ignacio Zaragoza, una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México en la alcaldía Iztapalapa, fue bloqueada por un grupo de manifestantes transportistas que forman parte de “Rutas Hermanas”.

Alrededor de las 15:30 horas, las autoridades capitalinas informaron sobre el cierre de la circulación de carriles centrales a la altura de la estación del Metro “Peñón Viejo”. Medios de corte nacional señalaron que entre las demandas de los manifestantes se encuentran la presunta tortura policial, razón por la que exigen medidas de privación de la libertad de uno de los implicados.

Ante la congestión vial que representa el cierre de una avenida como esta, personal del gobierno de la Ciudad de México acudió al sitio con el objetivo de entablar un diálogo y atender las demandas de quienes protestaban.

Alrededor de las 17:00 horas se reportó la liberación total de los carriles centrales, abriendo el paso a miles de automovilistas que transitan a diario esta vialidad.

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