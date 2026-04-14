Tras bloqueo masivo en carreteras, Guardia Nacional reporta “tendencia a la baja” en asaltos a transportistas

Guillermo Briseño Lobera estuvo en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. (Cortesía)

Guillermo Briseño Lobera, titular de la Guardia Nacional (GN), dio a conocer este martes, durante la conferencia de prensa matutina, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que en cuanto a la seguridad en las carreteras se ha adoptado un dispositivo a lo largo del territorio nacional, en los más de 50 mil km que tiene de jurisdicción la GN en temas federales.

Dijo que un dispositivo en particular que se ha trazado para evitar el robo en tramos que son de alta incidencia delictiva, particularmente los de Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, donde hay más de 20 mil elementos que se encuentran distribuidos y apoyados por personal de campo en el tema de carreteras, específicamente, la Dirección General de Carreteras de la Guardia Nacional, apoyados con personal de campo.

“Hay un dispositivo, que le hemos llamado, un plan, que se ha llamado Cero robo a carreteras, y en este, en los últimos meses, hemos tenido prácticamente una reducción, una tendencia totalmente a la baja, y estamos coordinados con todas las instancias de las agrupaciones del territorio nacional para recibir sus denuncias, hemos estado en contacto con ellos, atendiendo, precisamente, el robo que tiene el autotransporte precisamente de carga, y en los cuáles hemos tenido buenos resultados, hemos recuperado bastantes vehículos, y se ha evitado el robo en estos tramos”, señaló.

Señaló que se ha llegado a acuerdos con todas las cámaras del transporte.

“Es precisamente este de mantener las denuncias y estar en contacto con ellos en todas las entidades con las coordinaciones estatales, con las coordinaciones territoriales en cada entidad, para resolver de manera puntual y personal los tramos de carretera en donde tengan ellos alguna incidencia y han sido de manera oportuna atendidos”, expuso.

El titular de la GN señaló que han disminuido los robos en carreteras. Ricardo Rubio - Europa Press

Sobre el robo a transporte público, Briseño Lobera explicó que se está en contacto con las entidades, sin embargo, señaló, ese era un tema que le correspondía a los estados y municipios.

“En particular ellos son los que atienden estos delitos, que se dan internamente en las carreteras interestatales, pero de alguna manera estamos en coordinación con todos nuestros coordinadores en cada uno de los estados”, concluyó.

Cabe destacar que hace apenas unos días, transportistas y agricultores realizaron bloqueos masivos en varios estados de la República mexicana. Los bloqueos se reportaron en carreteras de Morelos, Zacatecas, Tlaxcala, el Estado de México, Veracruz, Baja California, Guanajuato, Nayarit, Tamaulipas, Chihuahua y San Luis Potosí.

En Sinaloa protestaron en las casetas de peaje, pero permitieron el paso a los conductores de todas las unidades sin pagar. Productores agrícolas exigieron mejores precios para el maíz y el sorgo, así como más apoyo a las actividades de campo. Transportistas, por su parte, exigieron un alto al incremento del precio del combustible y protestaron por la inseguridad en las carreteras.