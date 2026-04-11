Gobierno de Edomex activa protocolo contra el Chagas: así detectarán a tiempo la enfermedad silenciosa

Se activa protocolo de contra el chagas en Edomex (GeoVin/Conicet)

El gobierno del Edomex puso en marcha el Protocolo Chagas, una estrategia integral de salud pública que busca fortalecer la detección, seguimiento y tratamiento oportuno de la enfermedad de Chagas, padecimiento que puede provocar graves daños en el corazón y el sistema digestivo si no se atiende a tiempo.

Esta enfermedad es causada por el parásito Trypanosoma cruzi y se transmite principalmente a través de la picadura de la llamada chinche besucona, un insecto que suele habitar en zonas rurales o viviendas con condiciones precarias.

Debido a que en sus primeras etapas puede no presentar síntomas evidentes, su detección temprana es clave para evitar complicaciones severas.

Capacitación y detección en comunidades vulnerables

La directora del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango (HRAEZ), Abigail Trujillo Neri, explicó que el protocolo contempla la capacitación del personal médico y de enfermería para aplicar pruebas de tamizaje en distintas regiones del estado.

Esto permitirá identificar casos en etapas iniciales, especialmente en comunidades con mayor vulnerabilidad.

Además, se ha implementado un sistema de seguimiento clínico que busca garantizar que los pacientes diagnosticados reciban atención continua y tratamiento adecuado, evitando así el avance de la enfermedad.

“El objetivo es detectar de manera oportuna y brindar atención integral, ya que muchas personas pueden vivir con la enfermedad sin saberlo”, destacó la especialista.

Casos en 2026 y panorama nacional

Se activa protocolo chagas en el Edomex (Gob. Edomex)

De acuerdo con el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud federal, durante el primer trimestre de 2026 se han registrado seis casos de Chagas en el Estado de México, como parte de los 132 casos reportados a nivel nacional.

Aunque la cifra puede parecer baja, las autoridades sanitarias advierten que existe un subregistro importante, debido a que muchas personas no presentan síntomas en las primeras fases o no acuden a revisión médica.

En el marco del Día Mundial de la enfermedad de Chagas, que se conmemora el 14 de abril, autoridades de salud subrayaron la importancia de generar conciencia sobre este padecimiento, considerado una enfermedad desatendida en muchas regiones de América Latina.

Durante esta fecha se refuerzan campañas informativas para que la población conozca las formas de transmisión, los síntomas y la importancia de acudir a revisión médica ante cualquier sospecha.

Trabajo interinstitucional para evitar complicaciones

Por su parte, Santa Maricela Ortiz Cepeda, Coordinadora de Hospitales de Alta Especialidad, informó que el protocolo se implementa de manera coordinada con diversas instituciones del sector salud, entre ellas el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), IMSS-Bienestar y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en su régimen ordinario.

Esta colaboración busca garantizar una atención integral, desde el diagnóstico hasta el tratamiento, con el fin de evitar complicaciones graves como insuficiencia cardiaca o trastornos digestivos severos.

Síntomas y prevención

En su fase inicial, la enfermedad de Chagas puede presentar síntomas leves como fiebre, fatiga o inflamación en el sitio de la picadura. Sin embargo, con el paso del tiempo puede derivar en problemas cardíacos o digestivos crónicos.

Para prevenirla, se recomienda mejorar las condiciones de vivienda, evitar la presencia de insectos transmisores, usar mosquiteros y mantener una adecuada higiene en el hogar.