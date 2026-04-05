Suprema Corte ordena aumentos en pensiones IMSS por inflación, este es el monto mínimo garantizado en 2026

Un fallo reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está obligado a actualizar algunas pensiones con base en la inflación anual.

Este ajuste aplica principalmente a pensionados bajo el régimen de la Ley 73 que reciben montos superiores a la pensión mínima garantizada, ya que en estos casos el incremento se calcula conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Para 2026, el ajuste inflacionario ronda el 3.69%, lo que se refleja directamente en el pago mensual de los beneficiarios.

Este criterio busca evitar la pérdida del poder adquisitivo de millones de jubilados y obliga al IMSS a cumplir con la actualización de manera automática en los casos que correspondan.

¿En qué casos aplica el aumento de pensión?

El incremento derivado del fallo de la SCJN no aplica a todos los pensionados por igual. Se divide de la siguiente manera:

Pensiones superiores a la mínima: se actualizan con base en la inflación (INPC).

Pensiones equivalentes a la mínima garantizada: se ajustan conforme al aumento del salario mínimo.

Además, existen otros mecanismos que pueden elevar el monto mensual, como las asignaciones familiares y la ayuda asistencial, que pueden generar incrementos de entre 15% y más del 55% en casos específicos.

Incluso, algunos reportes señalan que en situaciones particulares los aumentos pueden ser mayores dependiendo de condiciones legales y familiares del pensionado.

Pensión mínima garantizada: este es el monto en 2026

Para mayo de 2026, el monto de la pensión mínima garantizada bajo la Ley 73 del IMSS quedó definido en:

$10,636.54 pesos mensuales

Este monto representa el ingreso mínimo que puede recibir un pensionado que cumpla con los requisitos, como:

Haber comenzado a cotizar antes del 1 de julio de 1997

Contar con al menos 500 semanas de cotización

Tener 60 años (cesantía) o 65 años (vejez)

La pensión mínima funciona como un “piso” económico, garantizando que ningún jubilado bajo este régimen reciba menos de ese ingreso.

¿Habrá aumentos de hasta 70%?

Algunas versiones apuntan a incrementos de hasta 70% en pensiones, pero estos casos no son generalizados.

Los aumentos más altos suelen darse cuando se combinan varios factores, como:

Actualización por inflación

Incrementos por salario mínimo

Beneficios adicionales (familiares o asistenciales)

En la mayoría de los casos, los ajustes son más moderados, pero constantes, lo que permite mantener el poder adquisitivo de los pensionados a lo largo del tiempo.

Claves para entender las pensiones del IMSS en 2026

La SCJN obliga al IMSS a ajustar pensiones conforme a la inflación en ciertos casos

El aumento depende del tipo de pensión (mínima o superior)

La pensión mínima garantizada en mayo de 2026 es de $10,636.54 pesos

Existen mecanismos adicionales que pueden incrementar el pago mensual

Este panorama confirma que en 2026 las pensiones del IMSS están sujetas tanto a decisiones judiciales como a factores económicos como la inflación y el salario mínimo, lo que impacta directamente en el ingreso de millones de jubilados en México.