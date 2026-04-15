¿Habrá apagón hoy 15 de abril en CDMX, Veracruz y otras ciudades? Sheinbaum aclara y dice que es ‘fake news’

La CFE desmiente supuesto comunicado sobre apagón nacional previsto para el 15 de abril en varios estados del país. | (Crédito: Itzalla López/Infobae México)

Luego de que medios de comunicación difundieran información de un apagón para este miércoles 15 de abril durante cinco horas, en distintos estados del país como Sinaloa, Campeche, CDMX y otros.

En dichas publicaciones citaban un comunicado de prensa supuestamente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el que informa sobre corte al servicio, a partir de las 8:00 hasta las 13:00 horas.

Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró la situación durante su conferencia de prensa ‘La Mañanera’, aseguró que lo difundido: “No es cierto, fake news”.

Infobae México realizó una consulta a través del 071, la línea de atención ciudadana de la CFE, para verificar si la dependencia tenía programado un apagón de cinco horas para este miércoles. El asesor que atendió la llamada aclaró que “no tienen ninguna información al respecto”.

Al cuestionar al personal sobre si la CFE había emitido algún comunicado para esclarecer el rumor, la respuesta fue la siguiente:

“Nosotros solamente vamos a dar información real sobre lo que se va a hacer. Se les va a dar información a la población. Realmente nosotros no podemos estar al pendiente de lo que dicen las noticias o cualquier otra situación, ¿Sí? Realmente nosotros no podemos entrar en esa situación".

Asimismo, el operador precisó a este medio que, en caso de que la CFE realice alguna actividad, que implique modificación en el servicio para la ciudadanía, “se dan avisos por medios oficiales (...) ya sea que se avise directamente en los domicilios o por algún otro medio”.

Alertan sobre noticias falsas de operativos de la CFE este abril

El pasado 3 de abril, la Comisión Federal de Electricidad advirtió a través de un comunicado de prensa a la población acerca de la presencia de e rumores falsos que circulan en internet sobre supuestos “operativos sorpresa casa por casa” durante abril de 2026. El organismo precisa que estos mensajes no corresponden a ninguna acción real y forman parte de contenido engañoso que utiliza su nombre para atraer visitas a sitios web, según informó la CFE a través de un comunicado oficial.

Como parte de la alerta, la Comisión señala que la información sobre inspecciones o revisiones domiciliarias por parte de personal de la CFE, difundida en redes sociales y sitios de internet, carece de fundamento. La empresa aclara que todos los operativos están anunciados y que estos avisos buscan crear confusión entre los usuarios del servicio eléctrico.

En particular, la CFE desmiente los mensajes sobre apagones masivos y especifica que los trabajos de mantenimiento son programados, se desarrollan exclusivamente en puntos determinados y se comunican con antelación a la ciudadanía de acuerdo con la normativa vigente. Estas tareas buscan modernizar y fortalecer la red eléctrica, no interrumpir de manera generalizada el servicio.

La Comisión Federal de Electricidad indica que, si bien sí lleva a cabo operativos técnicos y estratégicos, estos no incluyen visitas sorpresa a domicilios particulares.

El organismo exhorta a la población a verificar cualquier información sobre operativos mediante canales oficiales o medios de comunicación confiables y rechaza cualquier contenido viral que genere alarma.