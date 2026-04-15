México

Festival Internacional del Arte, Queso y Vino 2026 en Querétaro, ¡totalmente gratis y para toda la familia!

El evento tendrá lugar en Tequisquiapan del 7 al 24 de mayo

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Primer plano de un cartel rojo de festival con botellas de vino y tablas de madera con queso, embutidos, pan y frutas
Una deliciosa selección de quesos, carnes frías y vinos se exhibirá en el Festival Internacional del Arte, Queso y Vino 2026 en Tequisquiapan, Querétaro, reflejando su propuesta culinaria.

El Festival Internacional del Arte, Queso y Vino de Tequisquiapan celebrará su 50 aniversario del 7 al 24 de mayo, con actividades gratuitas en distintas sedes del municipio de Tequisquiapan, Querétaro.

El evento, que permite el registro previo en la página oficial para recibir una pulsera de acceso con cuatro degustaciones gratuitas, reunirá 31 vinícolas de Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, así como participantes de España y Portugal.

El festival se llevará a cabo de las 12 a las 22h en espacios como la Plaza Miguel Hidalgo, Parque La Pila, Callejón del Piojo, Jardín del Arte y Plaza Santa Cecilia.

Tequisquiapan, ubicado en el corazón de la Ruta del Queso y el Vino, es considerado uno de los principales destinos turísticos en el estado y espera una alta afluencia de visitantes durante la realización del festival.

El Festival del Queso y el Vino reúne cada año en Tequisquiapan a productores nacionales y expositores internacionales durante tres fines de semana, en uno de los encuentros gastronómicos y culturales principales de Querétaro.

Una copa de vino tinto oscuro, medio llena, se apoya en una mesa de madera rústica junto a un racimo de uvas rojas con hojas verdes.
Una copa de vino tinto y un racimo de uvas frescas sobre una mesa de madera simbolizan los potenciales beneficios cardiovasculares asociados con su consumo moderado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este evento de entrada libre ofrece la oportunidad de degustar vinos mexicanos y quesos artesanales, además de participar en actividades familiares, conciertos y presentaciones culturales que resaltan la oferta local.

La presencia de un país invitado y la exposición de productos regionales distingue esta celebración entre las festividades de la Ruta del Queso y el Vino. Visitantes de distintas regiones acuden para probar especialidades, recorrer el tianguis gastronómico y disfrutar el ambiente festivo en uno de los Pueblos Mágicos más concurridos en el estado, consolidando a Tequisquiapan como un referente en el turismo enológico y artesanal.

Oferta musical y artística única

La Orquesta Sinfónica de la Secretaría de la Defensa Nacional inaugurará el festival el 7 de mayo. El espectáculo de la alta escuela ecuestre Domecq tendrá lugar el 9 y 10 de mayo, con acceso gratuito para los asistentes.

Entre los artistas destacados, Kabah se presentará el 8 de mayo, El Gran Silencio el 15 de mayo y Bronco cerrará el evento el 24 de mayo.

¿Cuándo y dónde?

  • Lugar: Plaza Principal, Parque La Pila + Jardín del Arte + Teatro del Pueblo (para conciertos principales) + Plaza Principal Barrio de la Magdalena
  • Fecha: Del 7 al 24 de Mayo 2026 (Fines de semana)
  • Hora: 12:00 a 22:00 h
  • Entrada libre con registro
  • Para registrarte entra a: https://tequis.travel/festival

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