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Pulso GNP 2026: fechas, preventa y todo lo que debes saber del festival en Querétaro

El evento musical en el bajío reveló su alineación con artistas nacionales e internacionales que prometen un día inolvidable

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Pulso GNP 2024
El festival Pulso GNP 2026 presenta un cartel oficial con Robbie Williams y Caifanes como principales atracciones en Querétaro. - (Ocesa)

El festival Pulso GNP 2026 ya tiene cartel oficial y ha generado revuelo por la mezcla de talento que reunirá el próximo 10 de octubre en el Autódromo de Querétaro. La revelación confirma una apuesta ambiciosa que combina figuras internacionales y referentes de la escena nacional.

Entre los nombres más llamativos destacan Robbie Williams y Caifanes, quienes encabezan una lista que ha sido calificada por seguidores como una de las más potentes del evento en años recientes.

El anuncio también detalla que la preventa Banamex de boletos iniciará el 14 de abril a las 11:00 horas, con opciones de compra en línea y facilidades de pago, lo que anticipa alta demanda entre los fans.

Un cartel diverso que apuesta por todos los géneros

pulso gnp 2026 -México- 9 abril
La preventa Banamex de boletos para Pulso GNP 2026 inicia el 14 de abril a las 11:00 horas, anticipando una alta demanda. - (Instagram)

El lineup del Pulso GNP 2026 incluye una amplia variedad de propuestas musicales. Figuran artistas como Bruses, Deorro y DLD.

También destacan nombres como Electrify, Fobia, José Madero y Kevin Kaarl, ampliando la oferta para distintos públicos.

El cartel se completa con Kevis & Maykky, La Texana, La Gusana Ciega, Los Claxons, Malcriada, NSQK, Orqueska y Travis.

Un festival que se consolida en el Bajío

Festival Pulso GNP
El lineup de Pulso GNP 2026 destaca por su diversidad, con artistas internacionales, propuestas nacionales y géneros variados en el Autódromo de Querétaro. - (Ocesa)

El Pulso GNP 2026 se ha posicionado como uno de los encuentros musicales más relevantes del Bajío, reuniendo cada año a miles de asistentes en un mismo espacio.

Su propuesta no solo incluye conciertos, también integra experiencias gastronómicas, zonas de descanso y actividades culturales, lo que lo convierte en una experiencia completa.

Además, el evento mantiene un enfoque incluyente, con espacios accesibles y medidas de seguridad que buscan garantizar comodidad para todos los asistentes.

Expectativa alta y boletos en la mira

Festival Pulso GNP
La edición 2026 de Pulso GNP mantiene expectantes a los fans, posicionándose como una cita musical imprescindible para el público joven de México. - (Twitter @PulsoGNP)

La combinación de artistas ha elevado la expectativa para esta edición, especialmente por la presencia de figuras internacionales junto a talentos consolidados de México.

El diseño del cartel, con colores vibrantes y elementos gráficos llamativos, refuerza la identidad del festival y su conexión con el público joven.

Con la preventa a la vuelta de la esquina, todo apunta a que el Pulso GNP 2026 volverá a colocarse como una de las citas imperdibles del año para los amantes de la música en vivo.

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