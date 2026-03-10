“Entregó su vida para acompañar a las comunidades”: así despidió la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez al padre Juan Manuel Zavala Madrigal

Las autoridades siguen investigando el caso (Facebook/Parroquia San Juan Bautista - Ocozocoautla.)

La noticia llegó primero a través de un mensaje en las redes oficiales, lo que inició como labores de búsqueda no fructíferas derivó en la ubicación de un cuerpo en Chiapas. Horas antes el hombre había oficiado misa de domingo, pero en la noche ya no había datos sobre su paradero.

La Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez no mencionó fechas, pero sí nombres: el padre Juan Manuel Madrigal Zavala se había convertido, a lo largo de su vida pastoral, en un rostro conocido entre las comunidades que atendía.

No hubo anécdotas personales en el comunicado, solo una certeza repetida.

“Entregó su vida al anuncio del Evangelio, al acompañamiento de las comunidades y a la celebración de los sacramentos”, escribió la Arquidiócesis, subrayando el vínculo del sacerdote con los fieles.

La despedida en San Marcos Evangelista

El mensaje, dirigido a la comunidad parroquial de San Marcos Evangelista en Ocotepec, hablaba de consuelo y tristeza.

(Arquidiócesis de Tuxtla)

Su trabajo en la comunidad es descrito como signo de la cercanía de Dios para los creyentes. En medio del duelo, la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez elevó una oración “agradeciendo por la vida y el ministerio sacerdotal” de Juan Manuel Madrigal Zavala.

El pedido final quedó plasmado en la nota: que el Señor le conceda la alegría plena y que Santa María lo reciba en la paz eterna.

Las palabras de la Arquidiócesis de Tuxtla son complementadas con las frases de despedida de otras organizaciones religiosas. La Diócesis de Cancún-Chetumal se unió a las oraciones en pos del descanso eterno del padre.

Asimismo, el Seminario Diocesano de Tuxtla “Santa María de Guadalupe” publicó la fotografía del hombre que se desempeñó como vicario parroquial en la iglesia de San Marcos Evangelista.

“Si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos” Rom. 14, 8

(Facebook/Seminario Diocesano de Tuxtla "Santa María de Guadalupe" )

Sin huellas de violencia

Luego de las palabras de despedida por parte de las comunidades religiosas, la Fiscalía General del Estado (FGE) destacó que que el cuerpo de Madrigal Zavala fue hallado sin signos de violencia.

En un video, el fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó sobre los resultados de las primeras averiguaciones por el hallazgo del cuerpo. Testigos revelaron que el sacerdote se comunicó vía telefónica con un colaborador alrededor de las 11:00 de la noche del domingo. En la intervención decía que se había extraviado y que su auto se atascó en un camino.

“Se presume que se cayó en la laguna. Seguimos investigando, seguimos trabajando. Vamos a realizar más actos de investigación”, expresó el funcionario.

El cuerpo del hombre, el cual fue hallado en inmediaciones del Centro Ecoturistico Laguna Verde, en el municipio de Coapilla, será entregado a sus familiares luego de que la necropsia reveló que la posible causa de muerte es asfixia por sumersión en medio acuoso.