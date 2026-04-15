México

Conoce el clima de este día en Culiacán Rosales

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y checar el pronóstico del clima para este 15 de abril en Culiacán Rosales.

La probabilidad de precipitaciones para este miércoles en Culiacán Rosales es de 0% durante el día y del 0% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 1% en el transcurso del día y del 0% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 38 grados y un mínimo de 20 grados en esta región. Los rayos UV se prevé llegarán a un nivel de hasta 11.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 44 kilómetros por hora en el día y los 33 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en Culiacán Rosales (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Culiacán Rosales (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Culiacán

Culiacán, capital del estado de Sinaloa, se caracteriza por tener un clima cálido semiárido pese a la lluvia que se genera por las altas temperaturas; además los veranos se caracterizan por ser calurosos y húmedos, lo que hace que el termómetro pueda llegar a subir a los 39 grados a la sombra son sensaciones de hasta 50 grados.

En contraparte, los inviernos son más suaves pues las temperaturas pueden llegar a un máximo de 27 grados con noches cálidas.

La ciudad puede verse afectada por los ciclones o huracanes que, aunque pegan débilmente, pueden ocasionar abundancia pluvial, sobre todo en el mes de agosto y septiembre.

La capital sinaloense tiene un clima cálido semiárido (CUARTOSCURO)
La capital sinaloense tiene un clima cálido semiárido (CUARTOSCURO)

Dónde está el mejor clima de México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diferentes al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas oscilen los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden hallar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

El tiempo promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura más baja se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático México sufrirá en un futuro una reducción de las lluvias anuales y un aumento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una subida en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Culiacán RosalesClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Clima en Puerto Vallarta: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Clima en Puerto Vallarta: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Las tres mejores infusiones para reducir el colesterol de manera eficaz

Si buscas una alternativa natural, descubre cómo algunas plantas seleccionadas por expertos pueden potenciar tu bienestar diario

Las tres mejores infusiones para reducir el colesterol de manera eficaz

Amigo de Ángela Aguilar rompe el silencio ante la postergación de la boda con Christian Nodal en Zacatecas

El generador de contenido asegura que la integrante de la dinastía Aguilar afronta con calma la postergación de su boda con el sonorense

Amigo de Ángela Aguilar rompe el silencio ante la postergación de la boda con Christian Nodal en Zacatecas

Torbellinos, lluvias y calor extremo: México enfrenta clima severo este miércoles 15 de abril

El frente frío 44 provocará vientos intensos y riesgo de tornados en el norte, mientras lluvias y altas temperaturas impactarán gran parte del país

Torbellinos, lluvias y calor extremo: México enfrenta clima severo este miércoles 15 de abril

IMSS 2026: ¿Por qué el depósito del IMSS se retrasa en mayo de este año? Estas son las fechas oficiales

La recomendación institucional es verificar previamente la fecha establecida para prevenir contratiempos

IMSS 2026: ¿Por qué el depósito del IMSS se retrasa en mayo de este año? Estas son las fechas oficiales
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan clausura de casino ligado al Cártel del Noreste sancionado por EEUU

Reportan clausura de casino ligado al Cártel del Noreste sancionado por EEUU

EEUU llama infame al rapero “El Makabelico” y reafirma su relación con el Cártel del Noreste

Así fue la detención en una fiesta de 28 integrantes de Los Rusos, brazo armado del Cártel de Sinaloa en BC

Detienen a miembros del Cártel de Sinaloa en EEUU acusados de traficar “armas fantasma”

Iván Archivaldo Guzmán: ICE y Embajada de EEUU insisten en recompensa de 10 millones por su captura

ENTRETENIMIENTO

Amigo de Ángela Aguilar rompe el silencio ante la postergación de la boda con Christian Nodal en Zacatecas

Amigo de Ángela Aguilar rompe el silencio ante la postergación de la boda con Christian Nodal en Zacatecas

Aseguran que papá de Mafer, quinceañera viral por millonaria fiesta, estaría desahuciado y con poco tiempo de vida

Aarón Mercury asegura que Mario Bautista se avergüenza de sus inicios en Televisa previo a su pelea en Supernova Génesis

ENHYPEN en México: recinto confirmado, posibles precios y preventa

Soda Stereo lanza importante prohibición para sus conciertos en México: ¿quitarán los celulares?

DEPORTES

COPRED exige sanciones y medidas contra la misoginia tras insultos contra la árbitra Katia Itzel García

COPRED exige sanciones y medidas contra la misoginia tras insultos contra la árbitra Katia Itzel García

Selección Mexicana: esta es la millonaria cifra que pagaría compañía de streaming por la Copa Oro y la Liga de Naciones

José Ramón Fernández sentencia que México nunca será campeón del mundo

América vs Toluca: cuánto costarán los boletos pare el partido de la jornada 15 en el Estadio Ciudad de México

Así fue como Miguel Calero, exarquero de Pachuca, inspiró la creación del Día Internacional del Portero