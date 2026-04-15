Alertan por torbellinos en el norte de Coahuila.

La Secretaría de Gobierno del estado de Coahuila, al norte de México, alertó por la posible formación de torbellinos en la entidad.

De acuerdo con un comunicado, una compleja interacción atmosférica. La combinación de una línea seca, el frente frío número 44, una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical está originando una inestabilidad significativa en la zona.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé chubascos con acumulaciones entre 5 y 25 mm, además de descargas eléctricas, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades de 70 km/h. La probabilidad de torbellinos se concentra especialmente en la parte norte del estado, donde las condiciones son más propicias para estos fenómenos.

La situación meteorológica puede ocasionar la caída de árboles, anuncios publicitarios y el aumento repentino en los niveles de ríos y arroyos. Además, no se descartan deslaves, inundaciones y encharcamientos tanto en áreas rurales como urbanas. Las autoridades insisten en que la población extreme precauciones para reducir riesgos.

En respuesta al pronóstico, se ha difundido una serie de recomendaciones a la ciudadanía. Entre las principales están:

Asegurar techos y objetos sueltos que puedan desprenderse

Retirar elementos móviles de balcones o azoteas

Evitar estacionar automóviles bajo árboles o estructuras inestables

Conducir con precaución, ya que la visibilidad podría verse afectada por las lluvias y los fuertes vientos

Durante tormentas eléctricas, Protección Civil sugiere no refugiarse bajo árboles ni estructuras metálicas

¿Qué hacer en caso de torbellino?

En caso de que se forme un torbellino, lo más seguro es resguardarse en la planta baja de edificaciones sólidas, preferentemente en habitaciones sin ventanas. La vigilancia meteorológica se mantiene activa y la población debe seguir las indicaciones de las fuentes oficiales.

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado ha instado a los habitantes a mantenerse informados y actuar con responsabilidad ante la posibilidad de eventos extremos. En caso de emergencia, el número de atención habilitado es el 911.

La vigilancia de las condiciones meteorológicas continuará de manera permanente para garantizar la seguridad de la población y proporcionar información actualizada conforme evolucione el fenómeno.

Tornados en Coahuila

Coahuila, un territorio aquejado por torbellinos

El Plan Estatal de Cambio Climático para Coahuila, presentado en 2013, alertaba ya sobre las posibles afectaciones en la entidad por fenómenos meteorológicos posiblemente derivados del cambio climático.

Entre 2000 y 2009, el análisis oficial registra al menos dos tornados confirmados en Coahuila. El primero, en octubre de 2000, ocurrió cerca de Sabinas y provocó daños en infraestructura eléctrica.

El más relevante es el tornado del 24 de abril de 2007 en Piedras Negras, resultado de la interacción de un frente frío y una línea seca, con lluvias, granizo y vientos intensos. Este fenómeno cruzó el río Bravo y afectó también a comunidades cercanas.

Con vientos de hasta 140 kilómetros por hora, el tornado devastó la zona sur de Piedras Negras, Coahuila. Según la Subsecretaría de Protección Civil, tres personas murieron, hubo alrededor de 150 heridos —ocho de ellos graves— y 15 desaparecidos, entre ellos menores de edad. Aproximadamente 7 mil habitantes resultaron damnificados, aunque solo una fracción se trasladó a albergues temporales, ya que la mayoría buscó refugio con familiares y amigos.

El periodo de mayor incidencia de estos eventos corresponde a los meses de abril, mayo y junio. Los registros estatales advierten que la frecuencia, intensidad y duración de los torbellinos han variado en las últimas décadas, posiblemente asociados a cambios climáticos.

Datos adicionales señalan que, en los últimos 20 años, Coahuila ha enfrentado más de 75 desastres hidrometeorológicos de magnitud significativa, entre ellos tornados y torbellinos, principalmente en zonas de baja densidad poblacional del norte y centro del estado.