México

Flor Vigna destapa supuestas condiciones ocultas de Alana Flores para no bajarse de Supernova Génesis 2026

La argentina y la streamer mexicana protagonizan una rivalidad donde no faltan acusaciones

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Controversia generada por las declaraciones
Controversia generada por las declaraciones de Florencia Vigna previas al evento Supernova Génesis 2026. (Instagram: @florivigna)

La previa del evento Supernova Génesis 2026 quedó marcada por la controversia tras las declaraciones de Florencia Vigna sobre supuestas exigencias de Alana Flores para condicionar el combate.

La confirmación de la argentina como nueva rival de la streamer mexicana, luego de la salida de Samadhi Zendejas, encendió las redes y el debate entre los seguidores de ambas figuras.

Flor Vigna denuncia supuestas exigencias
Flor Vigna denuncia supuestas exigencias de Alana Flores para condicionar el combate, generando debate en redes sociales y entre seguidores. (Instagram: @florivigna)

Las acusaciones de Vigna y la reacción de la producción

En un video publicado en su cuenta de TikTok, la actriz argentina sorprendió al revelar: “Me enteré que pediste me sacaran del Supernova”, acusando a su rival de intentar excluirla del cartel del 26 de abril. Sin embargo, Vigna afirmó que la producción respaldó su permanencia: “Por suerte a Netflix le guste mucho y me quieren adentro”.

La polémica se intensificó cuando la argentina acusó a Alana Flores de exigir condiciones especiales bajo amenaza de abandonar el evento. Según sus palabras, habría solicitado ventajas y privilegios para aceptar la pelea.

“Te concedemos todas las ventajas y caprichos que pediste porque amenazaste en bajarte, y no queremos que te des por vencida”, ironizó en el video.

La previa del evento Supernova
La previa del evento Supernova Génesis 2026 se tiñe de polémica tras las acusaciones cruzadas entre Flor Vigna y Alana Flores. (RS)

Detalles de las supuestas condiciones y el contexto de la pelea

Cabe recordar que la controversia sobre las condiciones ocultas surgió tras la salida de Zendejas, quien renunció por desacuerdos sobre el peso. Su acción obligó a la organización a buscar una nueva rival y renegociar los términos del enfrentamiento.

En la negociación previa, las diferencias sobre el tipo de apuesta fueron clave: Vigna propuso disputar los cinturones, mientras Flores prefirió apostar dinero y no arriesgar sus logros anteriores. Finalmente, ambas acordaron un duelo a cuatro rounds.

El careo oficial de las rivales, realizado el 17 de marzo, añadió tensión al ambiente. Flor Vigna desafió abiertamente a Alana Flores ante los medios, dirigiéndose a su contrincante con una frase contundente: “Alguien te tiene que bajar del poni, mi amor, y esa voy a ser yo”.

El careo oficial entre Flor
El careo oficial entre Flor Vigna y Alana Flores el 17 de marzo intensificó la rivalidad antes del combate del 26 de abril. (Instagram)

Claves del enfrentamiento y visión de las protagonistas

El combate se celebrará el 26 de abril, con cuatro rounds como formato definitivo. La rivalidad personal y las negociaciones públicas han dado notoriedad al duelo.

Flor Vigna sostiene que Alana Flores cuenta con el respaldo del público local, pero asegura que el proceso la ha fortalecido. La argentina señaló: “Por más que la pusiste bien difícil con tantas condiciones (como a todas mis colegas), todo este proceso me está haciendo crecer”.

El enfrentamiento Supernova Génesis 2026 promete ser uno de los momentos más comentados del espectáculo. La disputa no solo se centra en el ring, sino también en los acuerdos, condicionamientos y declaraciones que han precedido, dejando en claro que la rivalidad trasciende lo deportivo y se alimenta de una intensa batalla mediática.

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