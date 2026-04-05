México

“Me la estoy tomando más relax, porque es contra Aarón Mercury”: Mario Bautista lanza polémica antes de su pelea en Supernova Génesis

El ambiente previo al combate se intensifica tras declaraciones que encendieron a seguidores y reavivaron la rivalidad en redes sociales

Guardar
Mario Bautista como jurado de Miss Universo 2023 - México 18 de noviembre
Mario Bautista y Aarón Mercury protagonizan una pelea esperada en la Arena Ciudad de México el 26 de abril. - (Instagram/@mariobautista)

El cantante y creador de contenido Mario Bautista habló sobre su próxima pelea contra el influencer Aarón Mercury, programada para el 26 de abril en la Arena Ciudad de México como parte del evento Supernova: Génesis.

Durante un encuentro con la prensa, el también intérprete abordó su preparación y el contexto que rodea el enfrentamiento, marcado por intercambios constantes entre ambos. La tensión ha escalado más allá de los protagonistas, involucrando a seguidores que amplifican cada declaración en redes sociales.

La rivalidad tiene como trasfondo comentarios sobre sus trayectorias digitales, lo que ha añadido un matiz personal al combate. En ese escenario, cada palabra adquiere peso y contribuye a elevar la expectativa del público.

Declaraciones que encendieron la previa

portada
La pelea entre Mario Bautista y Aarón Mercury forma parte del evento Supernova: Génesis, atrayendo a miles de seguidores en redes sociales. - @mariobaustista

En medio de preguntas directas, Bautista dejó frases que rápidamente llamaron la atención. “Me la estoy tomando más relax, relax porque es contra Aarón Mercury”, dijo entre risas, en un tono que no pasó desapercibido.

El comentario generó reacciones inmediatas por la aparente confianza del cantante. Sin embargo, matizó su postura al reconocer que será un enfrentamiento competitivo: “Yo creo que va a estar buena la pelea… los dos estamos conectados a ese canal y eso es lo importante”.

Las palabras reflejan un equilibrio entre seguridad y cautela, aunque el tono relajado alimenta la narrativa de superioridad que ha marcado la conversación previa al evento.

Análisis del rival y ventaja personal

El enfrentamiento se nutre de comentarios y comparaciones sobre la trayectoria digital de ambos influencers. - (Foto: Cortesía/ @stoic_buddha)
El enfrentamiento se nutre de comentarios y comparaciones sobre la trayectoria digital de ambos influencers. - (Foto: Cortesía/ @stoic_buddha)

Bautista también opinó sobre las condiciones físicas de su oponente, señalando aspectos que podrían influir en el combate. “Está mamadito… eso es un pro y es un contra en el box porque te quita agilidad”, comentó.

Además, reconoció que su experiencia reciente podría jugar a su favor. “Claro, esa es una de mis ventajas… yo seguí entrenando después de Supernova”, afirmó al referirse a su continuidad en la disciplina.

Estas declaraciones refuerzan la percepción de que el cantante se siente cómodo en el proceso, sin dejar de reconocer los riesgos propios del deporte.

Expectativa creciente rumbo al 26 de abril

La pelea entre ambos creadores de contenido destaca el creciente impacto de las redes sociales en la promoción de eventos deportivos y de entretenimiento. - (Instagram: Supernova Boxing)
La pelea entre ambos creadores de contenido destaca el creciente impacto de las redes sociales en la promoción de eventos deportivos y de entretenimiento. - (Instagram: Supernova Boxing)

El cruce entre ambos ha mantenido la atención del público en constante aumento. Las redes sociales se han convertido en un espacio donde seguidores debaten, apoyan y también intensifican el enfrentamiento.

El evento promete reunir a una audiencia que no solo busca espectáculo deportivo, sino también el desenlace de una rivalidad construida entre declaraciones y percepciones.

Con el escenario listo, la pelea se perfila como uno de los momentos más comentados del evento, donde las palabras finalmente darán paso a la acción.

Temas Relacionados

Mario BautistaAarón MercurySupernovamexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Genaro García Luna busca tumbar su condena en EEUU: su defensa pide audiencia clave para defender apelación

La defensa del exsecretario solicitó una audiencia presencial para exponer los argumentos de la apelación con la que busca anular su condena por narcotráfico

Genaro García Luna busca tumbar su condena en EEUU: su defensa pide audiencia clave para defender apelación

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

Chivas de Guadalajara rescató un empate 2-2 ante Pumas UNAM en la Jornada 13 de la Liga MX, con un penal en tiempo agregado que marcó el desenlace del encuentro

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

Chivas rescata el empate ante Pumas con penal de la Hormiga González: así fueron los goles

El equipo de Guadalajara terminó el encuentro 2 - 2 ante los universitarios y les arrebataron la ventaja que mantuvieron a lo largo del juego

Chivas rescata el empate ante Pumas con penal de la Hormiga González: así fueron los goles

La UNAM explica el origen del estigma sobre los gatos negros y la razón de su pelaje

Las investigaciones recientes reconocen beneficios asociados al tono oscuro del pelo, como mejor protección solar y mayor sociabilidad

La UNAM explica el origen del estigma sobre los gatos negros y la razón de su pelaje

CDMX suspende temporalmente ‘Santo Chapuzón Vacacional’ en la Utopía Mixiuhca

Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México revelaron cuándo volverá a abrir sus puertas este recinto para las actividades de Semana Santa

CDMX suspende temporalmente ‘Santo Chapuzón Vacacional’ en la Utopía Mixiuhca
MÁS NOTICIAS

NARCO

Genaro García Luna busca tumbar su condena en EEUU: su defensa pide audiencia clave para defender apelación

Genaro García Luna busca tumbar su condena en EEUU: su defensa pide audiencia clave para defender apelación

Procesan a tres personas detenidas con más de 100 kilos de marihuana en CDMX

Cae presunto “halcón” de la Familia Michoacana que habría participado en bloqueos por la Operación Liberación

Tras enfrentamiento con elementos de seguridad en Nayarit, procesan a 18 personas detenidas con un arsenal y explosivos

¿Cuántos años de cárcel podría recibir Hernán Bermúdez Requena por desaparición forzada?

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026: por qué cancelaron la participación de la mamá de Poncho de Nigris

La Casa de los Famosos México 2026: por qué cancelaron la participación de la mamá de Poncho de Nigris

Frida Sofía enciende las redes con un video junto a un misterioso acompañante y desata rumores de embarazo

Supernova Génesis 2026: así se encendió la rivalidad entre Lupita Villalobos y Kim Shantal rumbo al combate

¿Backrooms mexicanos? los memes de reparaciones en la Línea 2 del Metro CDMX

Fernando Delgadillo anuncia seis próximos conciertos en México: estas son las fechas y ciudades

DEPORTES

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

Chivas rescata el empate ante Pumas con penal de la Hormiga González: así fueron los goles

El mensaje que Lucas Ocampos dedicó a la afición de Rayados tras polémica: “No fue hacia ustedes”

Álvaro Morales confesó por qué se convirtió en director técnico de Peluche Caligari en la Kings League

El día que Pumas venció a Chivas en una final de Liga Mx