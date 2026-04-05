“Me la estoy tomando más relax, porque es contra Aarón Mercury”: Mario Bautista lanza polémica antes de su pelea en Supernova Génesis

Mario Bautista y Aarón Mercury protagonizan una pelea esperada en la Arena Ciudad de México el 26 de abril. - (Instagram/@mariobautista)

El cantante y creador de contenido Mario Bautista habló sobre su próxima pelea contra el influencer Aarón Mercury, programada para el 26 de abril en la Arena Ciudad de México como parte del evento Supernova: Génesis.

Durante un encuentro con la prensa, el también intérprete abordó su preparación y el contexto que rodea el enfrentamiento, marcado por intercambios constantes entre ambos. La tensión ha escalado más allá de los protagonistas, involucrando a seguidores que amplifican cada declaración en redes sociales.

La rivalidad tiene como trasfondo comentarios sobre sus trayectorias digitales, lo que ha añadido un matiz personal al combate. En ese escenario, cada palabra adquiere peso y contribuye a elevar la expectativa del público.

Declaraciones que encendieron la previa

La pelea entre Mario Bautista y Aarón Mercury forma parte del evento Supernova: Génesis, atrayendo a miles de seguidores en redes sociales. - @mariobaustista

En medio de preguntas directas, Bautista dejó frases que rápidamente llamaron la atención. “Me la estoy tomando más relax, relax porque es contra Aarón Mercury”, dijo entre risas, en un tono que no pasó desapercibido.

El comentario generó reacciones inmediatas por la aparente confianza del cantante. Sin embargo, matizó su postura al reconocer que será un enfrentamiento competitivo: “Yo creo que va a estar buena la pelea… los dos estamos conectados a ese canal y eso es lo importante”.

Las palabras reflejan un equilibrio entre seguridad y cautela, aunque el tono relajado alimenta la narrativa de superioridad que ha marcado la conversación previa al evento.

Análisis del rival y ventaja personal

El enfrentamiento se nutre de comentarios y comparaciones sobre la trayectoria digital de ambos influencers. - (Foto: Cortesía/ @stoic_buddha)

Bautista también opinó sobre las condiciones físicas de su oponente, señalando aspectos que podrían influir en el combate. “Está mamadito… eso es un pro y es un contra en el box porque te quita agilidad”, comentó.

Además, reconoció que su experiencia reciente podría jugar a su favor. “Claro, esa es una de mis ventajas… yo seguí entrenando después de Supernova”, afirmó al referirse a su continuidad en la disciplina.

Estas declaraciones refuerzan la percepción de que el cantante se siente cómodo en el proceso, sin dejar de reconocer los riesgos propios del deporte.

Expectativa creciente rumbo al 26 de abril

La pelea entre ambos creadores de contenido destaca el creciente impacto de las redes sociales en la promoción de eventos deportivos y de entretenimiento. - (Instagram: Supernova Boxing)

El cruce entre ambos ha mantenido la atención del público en constante aumento. Las redes sociales se han convertido en un espacio donde seguidores debaten, apoyan y también intensifican el enfrentamiento.

El evento promete reunir a una audiencia que no solo busca espectáculo deportivo, sino también el desenlace de una rivalidad construida entre declaraciones y percepciones.

Con el escenario listo, la pelea se perfila como uno de los momentos más comentados del evento, donde las palabras finalmente darán paso a la acción.