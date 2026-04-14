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Tres frutas que parecen saludables pero podrían ser perjudiciales por su consumo en exceso inconsciente

La recomendación de salud integral es clara: cinco piezas de frutas y verduras al día, pero la elección y la cantidad siguen siendo determinantes para mantener el equilibrio en la dieta

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Plátano, filamentos, floemas - Perú - 04 de septiembre
Plátano, filamentos, floemas - Perú - 04 de septiembre (Univisión)

El consumo diario de frutas es un pilar en la alimentación saludable, pero ingerir ciertas variedades en exceso puede generar efectos adversos.

De acuerdo la Organización Mundial de la Salud, la recomendación de salud integral es clara: cinco piezas de frutas y verduras al día, pero la elección y la cantidad siguen siendo determinantes para mantener el equilibrio en la dieta.

Las advertencias sobre el consumo excesivo se centran en el contenido de azúcar y calorías de algunos frutos. Un dato relevante es que las frutas deshidratadas suelen contener altos niveles de azúcar, lo que puede dificultar el control de peso cuando se incorporan sin moderación a la dieta diaria. El experto en nutrición Ata Pouramini recomienda enfocarse en frutas con bajo índice glucémico para evitar fluctuaciones en los niveles de azúcar en sangre y mantener la sensación de saciedad.

Algunas frutas elevan el consumo de azúcar y calorías

No todas las frutas aportan los mismos beneficios cuando se consumen en grandes cantidades. De acuerdo con el portal ClikiSalud.net de la Fundación Carlos Slim, el exceso puede ser especialmente problemático en tres tipos: coco, higos y uvas, además del plátano. El especialista sugiere que las personas que buscan perder peso o controlar su ingesta calórica deben prestar atención tanto al tipo de fruta como al momento en que la consumen.

Un coco, la fruta tropical muy rica en fibra (Pexels)
El coco destaca por su contenido de grasa, que no es la más saludable dentro de una dieta orientada al control de peso (Pexels)

El coco destaca por su contenido de grasa, que no es la más saludable dentro de una dieta orientada al control de peso. El aporte calórico es considerable y el consumo frecuente puede dificultar alcanzar objetivos nutricionales. Pouramini advierte que el coco debe limitarse y preferirse en pequeñas cantidades.

Higos y uvas concentran azúcares simples. El especialista menciona: “Podemos sustituirlas por los frutos rojos, que son más ligeros y tienen propiedades antioxidantes, ricas en minerales y vitaminas”. Aunque su sabor es atractivo, el consumo inconsciente puede incrementar la ingesta de calorías y azúcar diaria.

El plátano también figura entre las frutas recomendadas para moderar en caso de buscar una reducción de peso. “Esta fruta es buena para sobreesfuerzos, por ejemplo, para excursiones prolongadas y para compensar el ejercicio físico”. Sin embargo, en dietas de adelgazamiento, su contenido energético puede resultar excesivo si no se acompaña de un plan de actividad física acorde.

Frutas deshidratadas y el riesgo de sobreconsumo

Las frutas deshidratadas, como pasas, dátiles o arándanos secos, requieren especial atención. Pouramini explica: “Cuando se quiere adelgazar, es mejor optar por frutas con una elevada cantidad de agua y fibra por su poder saciante, por un lado, y con un contenido moderado en azúcar, por otro”. El tamaño reducido y la concentración de azúcar en las frutas deshidratadas pueden inducir a comer más de lo necesario.

Tras años de investigación en Mendoza, las uvas criollas recuperan protagonismo gracias a estudios científicos y experiencias productivas que revelan su valor enológico y diversidad
Higos y uvas concentran azúcares simples (inta)

La recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre cinco piezas diarias no distingue entre frutas frescas y deshidratadas, pero los especialistas advierten que la diferencia en la densidad calórica y el índice glucémico puede afectar el control de peso y los niveles de glucosa en sangre. Elegir frutas frescas, especialmente aquellas con alto contenido de fibra y agua, ayuda a mantener la saciedad y reducir el consumo total de azúcar.

Consejos para un consumo seguro y equilibrado de frutas

Pouramini recomienda que la fruta se consuma principalmente en el desayuno y no en la cena ni como postre, para evitar fluctuaciones bruscas en los niveles de glucosa. Las frutas con bajo índice glucémico, como manzana, pera y frutos rojos, resultan más adecuadas cuando el objetivo es perder peso o mantener un balance energético estable.

El consumo de frutas sigue siendo esencial en cualquier dieta, pero conocer sus propiedades específicas y ajustar las porciones al objetivo personal es clave. Moderar el consumo de coco, higos, uvas y plátano, así como evitar el abuso de frutas deshidratadas, contribuye a un mejor control del peso y la salud metabólica.

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