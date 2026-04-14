Mundial 2026: Fecha y hora del estreno de ‘Por ella’, la canción de Belinda y Los Ángeles Azules

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 trae no solo futbol, sino también una propuesta musical sin precedentes. La FIFA confirma la integración de artistas internacionales en un álbum oficial que busca capturar la diversidad cultural de los países anfitriones.

Entre las colaboraciones más esperadas destaca el estreno de una canción inédita de Belinda con Los Ángeles Azules, quienes se suman al proyecto sonoro que acompaña la justa mundialista.

Cuándo y a qué hora se estrena la canción de Belinda con Los Ángeles Azules

El tema titulado Por Ella, interpretado por Belinda y Los Ángeles Azules, estará disponible a partir de este 17 de abril.

A través de redes sociales de los artistas se dio a conocer que la melodía llegará a los servicios de streaming y música digital en punto de las 18:00 horas tiempo del centro de México.

El sencillo forma parte del álbum oficial del torneo, que reúne a talentos de distintos géneros y nacionalidades.

La FIFA habilita desde ya la opción de “pre-save” para que los seguidores puedan sumar el tema a sus bibliotecas musicales en cuanto esté disponible. La colaboración busca reflejar la energía y tradición de la música mexicana en un evento de escala global.

La colaboración de Carín León y Jelly Roll abre el disco oficial

El disco inicia con el sencillo “Lighter”, una colaboración entre Jelly Roll y Carín León, producida por Cirkut. El tema fusiona la base rockera y matices country del artista originario de Tennessee con el sonido regional mexicano que caracteriza a León.

El lanzamiento de “Lighter” se lanzó el 20 de marzo, marcando el arranque de la promoción musical rumbo al Mundial.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anticipó el anuncio el pasado 16 de marzo en sus redes sociales:

“Estrellas consagradas y nuevas voces que representan diferentes estilos y culturas de todo el mundo están colaborando para crear un ritmo global que celebrará nuestro hermoso juego”. En un comunicado oficial, la FIFA agrega que la producción reúne a los tres países anfitriones a través de un sonido colaborativo y conectando fronteras.

Un proyecto musical trinacional para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 integra canciones de artistas de diferentes continentes y géneros, como parte de una estrategia que busca ampliar el impacto cultural del torneo.

La edición de 2026 es la primera en la historia con tres sedes: México, Estados Unidos y Canadá. El certamen se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, con la final programada en el New York New Jersey Stadium.

La FIFA explicó que el proyecto musical “reúne a los tres países anfitriones a través de un sonido colaborativo, conectando fronteras y géneros mientras refleja la energía cultural compartida de América del Norte y la pasión global por el juego”.