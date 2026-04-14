Santi Giménez ve al Feyenoord como el destino ideal para Armando “La Hormiga” González

(Jesús Avilés / Infobae México)

Santiago Giménez se metió de lleno al debate sobre el futuro de Armando “La Hormiga” González y no dudó en señalar a Países Bajos como el siguiente paso en su carrera.

El delantero del AC Milan habló del interés del Feyenoord y destacó que el futbol neerlandés puede potenciar al atacante mexicano.

En entrevista con Record, el atacante del Tri también abordó la competencia en la delantera rumbo al Mundial, donde varios nombres buscan un lugar.

Giménez impulsa el salto europeo de la “Hormiga”

(Photo by Ulises Ruiz / AFP)

Santiago Giménez reconoció que ha seguido de cerca a Armando González y celebró que más delanteros mexicanos comiencen a llamar la atención en Europa.

“He seguido bastante a la Hormiga y me pone muy contento por él, siempre es lindo abrir caminos para gente nueva”, señaló.

Sobre la opción de llegar al Feyenoord, fue claro: “Yo creo que en Feyenoord a la Hormiga lo van a hacer un gran delantero, lo van a exprimir y le van a sacar el máximo jugo posible porque eso es lo que hacen los equipos holandeses”.

La delantera del Tri, en plena competencia

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El atacante también se refirió a la lucha por un lugar en la Selección Mexicana, donde la competencia en el ataque se mantiene abierta.

“Es muy linda, lo he dicho siempre, creo que jugamos para el mismo equipo. Mientras mejor y más calidad tengamos, será mejor para todos”, comentó.

Giménez destacó que la aparición de nuevos delanteros eleva el nivel interno: “Han surgido delanteros y eso me pone muy feliz, porque significa que de algún modo se la vamos a poner difícil a Javier”.

De cara al Mundial, el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre mantiene en el radar a nombres como Raúl Jiménez, el propio Giménez, Armando González, Julián Quiñones y Germán Berterame.