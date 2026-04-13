Hallan 317 restos óseos en búsqueda en zona de Lago de Chalco entre CDMX y Edomex

En el operativo participaron 415 servidores públicos, acompañados por 22 familias buscadoras, 78 personas solidarias y 15 representantes de medios de comunicación, además de personal de la Semar, Defensa y Guardia Nacional. (Crédito: X|@luismiguelbaraa | imagen ilustrativa)

En una jornada de búsqueda realizada en la zona del Lago de Chalco, en los límites entre la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México, y el municipio de Chalco, en el Estado de México, autoridades reportaron el hallazgo de 317 elementos óseos durante trabajos de localización de personas desaparecidas, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros análisis, los restos podrían corresponder al menos a tres individuos, aunque su identificación dependerá de los estudios que realicen los servicios periciales para establecer su origen y temporalidad.

De acuerdo con un comunicado conjunto entre la fiscalía capitalina y la Comisión de Búsqueda de Personas, las labores de búsqueda abarcaron una superficie total superior a los 168 mil metros cuadrados, divididos en zonas terrestres y lacustres, donde se desplegaron equipos especializados para la exploración del terreno y del cuerpo de agua.

Los elementos óseos fueron trasladados a instalaciones de la Coordinación General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía capitalina, donde serán sometidos a estudios que permitan determinar su posible relación con personas reportadas como desaparecidas.

En el operativo participaron 415 servidores públicos, acompañados por 22 familias buscadoras, 78 personas solidarias y 15 representantes de medios de comunicación. A estas labores se sumaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades del Estado de México, así como dependencias del gobierno capitalino.

Las llamadas Jornadas de Búsqueda por Patrones forman parte de la estrategia de búsqueda de personas desaparecidas en la capital del país, que contempla intervenciones en campo con enfoque territorial y participación de familiares para la localización de indicios.

Elementos de interés arqueológico

Durante la intervención también fueron localizadas vasijas y otros materiales de posible interés arqueológico, los cuales quedaron bajo resguardo para su análisis conforme a los procedimientos correspondientes.