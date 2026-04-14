Gobierno reporta baja del 41% en homicidio doloso con ligero repunte en marzo: estos son los estados con más casos

Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 'La Mañanera' de este martes 14 de abril. (Crédito: Gobierno de México)

El promedio diario de homicidios dolosos en México registró una reducción de 41% entre septiembre de 2024 y marzo de 2026, de acuerdo con cifras presentadas por Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con base en datos de las 32 fiscalías estatales.

Durante ‘La Mañanera’ de este martes, la funcionaria presentó el informe actualizado al 31 de marzo de 2026 y señaló que el promedio nacional pasó de 86.9 víctimas diarias en septiembre de 2024 a 51.4 en marzo de este año. Esta diferencia equivale a 35 homicidios menos —por día— en el país.

La serie mensual expuesta muestra que, aunque la tendencia general es descendente, en los primeros meses de 2026 se registraron variaciones. En enero el promedio fue de 51.6 homicidios diarios, en febrero descendió a 49.3 y en marzo repuntó ligeramente a 51.4.

En términos comparativos anuales, Figueroa indicó que el dato de marzo de 2026 representa el nivel más bajo para ese mes desde 2016, cuando se reportaron 55.1 casos diarios en promedio.

Estados con mayor cantidad de homicidios

El informe también detalla la distribución geográfica de los homicidios dolosos. Siete entidades concentran el 50.2% del total nacional registrado hasta marzo de 2026. Guanajuato encabeza la lista con 9.2% de los casos, equivalente a 147 víctimas. Le siguen Chihuahua con 8.3% (132 casos) y Baja California con 8.0% (128 casos).

De acuerdo con la funcionaria, el promedio diario de homicidios dolosos en México se redujo 41% entre septiembre de 2024 y marzo de 2026. (Crédito: Gobierno de México | Captura de pantalla)

En el mismo grupo se encuentran Morelos, con 6.4% (102 casos); Guerrero, con 6.3% (101 casos); Estado de México, con 6.0% (95 casos), y Oaxaca, con 5.9% (94 casos). Estas cifras reflejan una concentración de la incidencia en un número reducido de entidades.

La información presentada forma parte del seguimiento mensual que elabora el Sistema Nacional de Seguridad Pública a partir de los reportes ministeriales. El desglose permite observar tanto la evolución temporal del delito como su distribución territorial, con base en registros oficiales de las fiscalías estatales.

Con estos datos, el reporte ubica el comportamiento reciente de los homicidios dolosos en una tendencia de reducción respecto a los niveles observados en 2024, aunque con variaciones mensuales que muestran cambios en el corto plazo.