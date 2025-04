The Rose regresa a México: fecha, sede y cómo funcionará la preventa de boletos

The Rose volverá a México. (Ocesa)

La espera terminó para las Black Roses mexicanas. The Rose, la icónica banda surcoreana de rock indie, confirmó su regreso a nuestro país como parte de su nueva gira mundial Once Upon a World Tour. El evento se llevará a cabo el próximo 12 de agosto en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México.

The Rose, formada en Seúl en 2017, está integrada por Kim Woo-sung (líder, voz y guitarra), Park Do-joon (voz y teclado), Lee Ha-joon (batería) y Lee Jae-hyeong (bajo). Esta banda se ha ganado un lugar único dentro de la industria global de la música al destacar por su estilo melódico y emocional, mezclando sonidos acústicos y electrónicos para crear piezas que conectan profundamente con sus fans.

Desde su debut oficial con el sencillo “Sorry” el 3 de agosto de 2017, The Rose ha capturado la atención del público y la crítica gracias a su propuesta musical que rompe con muchos de los esquemas del K-pop tradicional. Sus composiciones exploran temas como la pérdida, la sanación y la esperanza, con letras cargadas de significado que los invitan a sentir. Este enfoque en lo emocional, sumado a su calidad artística, los ha hecho llamar la atención como una de las bandas surcoreanas más auténticas y conmovedoras.

The Rose regresará a nuestro país. (Instagram)

Una de las características que ha diferenciado a The Rose es su independencia. En la actualidad, la banda opera bajo su propio sello discográfico, Windfall, lo que les permite mantener un control total sobre su música y dirección artística. A lo largo de los años, han demostrado ser mucho más que un fenómeno temporal, consolidándose como una fuerza creativa que no teme explorar nuevos terrenos, tanto en sonido como en narrativa.

La banda ha construido una sólida base de fanáticos globales, conocidos como Black Roses, quienes los han acompañado a lo largo de su evolución. Su conexión con el público no se limita a las plataformas digitales, pues sus presentaciones en vivo con el uso de instrumentos como la guitarra, el violín, el violonchelo y el saxofón en contraste con elementos electrónicos les permite crear una experiencia sonora única y memorable.

¿Cuándo será la preventa de boletos para The Rose en México?

The Rose prepara su Once Upon a Time World Tour. (Instagram)

The Rose ya ha girado por múltiples países, pero ahora llegará de nuevo a México con su más reciente álbum, así como algunos de los éxitos que los han convertido en referentes del rock alternativo global.

Para obtener boletos para este concierto existirán tres días diferentes para comprar los boletos. Primero habrá una venta anticipada para los miembros de Banamex; después los fans de la banda que más escuchan sus canciones en Spotify tendrán otro día para comprar boletos antes de la venta general. Estos recibirán un código especial de parte de la misma plataforma de música streaming.

Cartel oficial. (Ocesa)

Los días y fechas con los siguientes:

Martes 8 de abril - Preventa Exclusiva Banamex

Miércoles 9 de abril - Preventa para Fans Spotify

Jueves 10 de abril - Venta General

Cabe resaltar que aquellos que adquieran sus boletos con Banamex podrán acceder a la promoción de 3 Meses sin Intereses, si la compra es mayor a 3 mil pesos mexicanos. Los precios de los boletos aún no son conocidos, pero se sabe que los accesos se venderán a través de Ticketmaster.