The Rose es el artista misterioso del Festival Estéreo Picnic

The Rose se convierte en el primer grupo surcoreano que forma parte del cartel del Festival Estereo Picnic en trece años de historia (@official_therose/Instagram)

A exactamente a cien días de que el Festival Estéreo Picnic abra sus puertas para una nueva edición, la primera que albergará cuatro jornadas de presentaciones, las redes sociales del evento sorprendieron con la confirmación del artista misterioso que aparecía en letras X en el primer anuncio del cartel. Se trata de The Rose, agrupación surcoreana ligada a la movida del K-Pop que se convierte en la primera agrupación de este país que se suma al cartel de “Un Mundo Distinto”.

El cuarteto, que llega presentando su primer larga duración Heal publicado en 2022, se presentará en el país el viernes 24 de marzo, el mismo día que encabezan Drake y Rosalía, sumándose a la oferta de conciertos en Colombia que ya tiene otro representante del K-pop en NCT127, que se presentará el 25 de enero en el Movistar Arena de Bogotá. De igual manera, se confirmó que The Rose va a hacer presentaciones en Argentina, Brasil y Chile, en el marco de los Lollapalooza de estos países.

De esta manera, Estéreo Picnic ya tiene confirmada toda su alineación para 2023, con Blink-182, Tame Impala, Drake, Rosalía, The Chemical Brothers, Wu-Tang Clan, Billie Eilish y Lil Nas X como los artistas cabeza de cartel.

The Rose, y el lado rock del K-Pop

The Rose ya dio sus primeras presentaciones por América Latina en diciembre de 2022. En la imagen, una de sus dos presentaciones en el Centro De Convenciones Barranco Arena de Lima, Perú (@official_therose/Instagram)

La historia de The Rose se inició en 2015. En ese entonces, Dojoon (voz, guitarra y teclado) y Jaehyeong (bajo) se ganaban la vida como músicos callejeros, y aunque se conocieron no tenían tiempo de interactuar mucho debido a que Dojoon era practicante en la agencia DSP Media. Pasado un tiempo, Jaehyeong comenzó a ensayar con Hajoon (batería), y al ver que había química invitó a Dojoon a unirse, por lo que renunció a su trabajo en la agencia para dedicarse de lleno al grupo.

El trío se bautizó como Windfall (que a su vez es el nombre que le dieron a su propio sello con el que lanzan actualmente su música) y comenzó a dar sus primeras presentaciones en 2016. Tambión se difundió su música a través de YouTube, fuesen versiones de otros artistas o composiciones propias. Sin embargo, en un punto la banda decidió que necesitaba un cuarto miembro y fue así como llegó Woosung (vocalista líder y guitarra) para refundarse como The Rose en 2017.

Gracias a su sencillo Sorry y el liderazgo de Woosung, fue adquiriendo popularidad en Corea del Sur y hasta en el extranjero, pues la publicación Billboard destacó dicha canción como la mejor del K-Pop en 2017. Contrario a lo que sucede con muchos de los grupos de esta corriente que participan en sus composiciones pero generalmente tienen un compositor externo apoyando el proceso creativo (algo que se entiende a los productores de estudio), The Rose hizo todo el trabajo por su cuenta, lo que marcó una gran diferencia con las maneras usuales del K-Pop.

Si bien el grupo no se siente del todo ajeno a ser etiquetado dentro de esa corriente, lo cierto es que su música comparte más similitudes con la de agrupaciones como Imagine Dragons o Coldplay: en su repertorio predominan los himnos y las baladas donde la voz apasionada de Woosung es la encargada de enganchar audiencias, a menudo asistido por sus compañeros en las segundas voces.

Sorry sirvió como adelanto para su EP Void, publicado en abril de 2018 y en el que también destacó la canción Baby. En octubre apareció su segundo EP Dawn, en el que se eligió como corte de difusión la canción She’s In The Rain, un tema que aborda la temática de la depresión y que la hizo aún más popular en su país, especialmente por la controversia que rodeó su video luego de que usaran imágenes del Instagram de Kim Jong-hyun, vocalista de SHINee, que se suicidó en diciembre de 2017. Aunque la banda aclaró que se trataba de un homenaje, finalmente decidió editar el video.

Tras la publicación de su sencillo Red en 2019, llegaron días complicados para The Rose. Por un lado, la pandemia de covid-19 impidió que continuara haciendo presentaciones durante 2020. Por otro, la banda demandó a su sello J&Star Company, argumentando que no había recibido pagos por regalías desde la grabación de Void y a cambió les exigió un calendario de presentaciones muy pesado. La compañía respondió acusándola de difamación e incumplimiento de contrato. El pleito judicial se resolvió en 2021 con el grupo quedando libre de su contrato.

Paralelamente, durante ese periodo todos los miembros, excepto Woosung, tuvieron que prestar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. A pesar de ello, el cantante aseguró que tenían intenciones de seguir juntos una vez cumplieran su servicio. Una vez se volvieron a reunir en 2022, comenzaron a grabar el que sería su primer larga duración Heal, publicado en octubre de ese año y donde se evidencia la madurez del grupo que ahora se centra más en las baladas que en sus lanzamientos anteriores, como se escucha en el sencillo Childhood. El álbum los llevó a confirmar una gira mundial que los llevará por América, Europa y Asia hasta bien entrado 2023.

