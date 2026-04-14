Senado aprueba por unanimidad reforma para crear la primera Ley General de Feminicidio en México

Senado aprueba reforma constitucional para crear una Ley General de Feminicidio en México. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

El Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma constitucional que permitirá la creación de una Ley General de Feminicidio en México.

Con 109 votos a favor, el pleno avaló modificaciones al artículo 73 de la Constitución, iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de establecer criterios homogéneos en todo el país para combatir este delito.

La propuesta, que fue enviada al Senado el pasado 31 de marzo, avanzó sin votos en contra y ahora será turnada a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo.

De ser aprobada en su totalidad, permitirá al Congreso de la Unión expedir una legislación general que unifique la forma en que se previene, investiga y sanciona el feminicidio en México.

Reforma constitucional para enfrentar la dispersión legal

Durante la discusión, legisladores coincidieron en que el actual sistema presenta una dispersión normativa entre entidades federativas, lo que ha generado diferencias en la tipificación del feminicidio y en las sanciones aplicables.

El Senado aprobó por unanimidad la reforma para crear una Ley General de Feminicidio en México.

Esta falta de uniformidad ha dificultado una respuesta coordinada por parte de las autoridades y, en algunos casos, ha contribuido a la impunidad.

La reforma busca corregir estas inconsistencias al establecer las bases para una legislación general que obligue a todas las autoridades a actuar bajo los mismos estándares.

Homologación de criterios en todo el país

Con esta modificación constitucional, el Congreso podrá definir parámetros mínimos obligatorios para todas las entidades. Entre ellos se incluyen la tipificación del delito, las agravantes, las sanciones y los protocolos de actuación.

Senadoras y senadores destacaron que esto permitirá que cualquier caso de feminicidio sea investigado bajo criterios similares, independientemente del lugar donde ocurra, lo que representa un paso hacia una justicia más equitativa.

Acceso a la justicia y fortalecimiento institucional

Otro de los objetivos centrales es garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas.

Los feminicidios continúan siendo una de las formas más graves de violencia contra las mujeres en México. (Foto: Especial)

La futura ley también contempla fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, así como mejorar los estándares de investigación con perspectiva de género.

Además, se plantea que las fiscalías deberán actuar de manera homogénea y transparente, lo que contribuiría a reducir los márgenes de discrecionalidad en la investigación de estos delitos.

Atención integral a víctimas y menores afectados

La iniciativa también pone énfasis en las consecuencias sociales del feminicidio. En particular, se busca atender a niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad, quienes enfrentan afectaciones emocionales, económicas y sociales.

La legislación prevé garantizarles acceso a servicios de salud, educación, apoyo psicológico y mecanismos de reparación del daño, reconociendo la obligación del Estado de brindarles protección reforzada.

Cuestionamientos sobre su implementación

A pesar del respaldo unánime, legisladoras de oposición advirtieron que el éxito de la reforma dependerá de su correcta aplicación.

La reforma pretende eliminar la dispersión legal entre estados en los casos de feminicidio.

Señalaron que de poco servirá una nueva ley si las autoridades no garantizan su cumplimiento ni atienden de manera efectiva a las víctimas.

También subrayaron la necesidad de que la legislación coloque en el centro a las mujeres y no se limite a un cambio normativo sin impacto real en la reducción de la violencia feminicida.

¿Qué contempla la futura Ley General de Feminicidio?

La legislación que se busca crear incluirá diversos elementos para combatir de manera integral este delito:

Unificación del delito en todo el país: Se establecerá una definición única de feminicidio , evitando diferencias entre estados que actualmente complican su identificación y sanción.

Sanciones equivalentes y agravantes claras : Todas las entidades deberán aplicar penas similares y reconocer circunstancias agravantes bajo los mismos criterios, lo que busca cerrar espacios a la impunidad.

Investigación obligatoria con perspectiva de género : Las autoridades deberán iniciar todas las investigaciones de muertes violentas de mujeres como feminicidio, evitando que los casos sean minimizados o mal clasificados.

Protocolos homologados de actuación : Se definirán lineamientos claros para policías, ministerios públicos y peritos, con el fin de garantizar investigaciones más eficaces y profesionales.

Coordinación entre niveles de gobierno : La ley obligará a la Federación, estados y municipios a trabajar de forma conjunta, compartiendo información y estrategias para atender este delito.

Prevención del feminicidio : No solo se enfocará en sancionar, sino también en generar políticas públicas para prevenir la violencia contra las mujeres .

Reparación integral del daño : Se garantizará que las víctimas indirectas reciban apoyo económico, psicológico y social, así como acceso a la justicia.

Protección a menores en orfandad : Se incluirán medidas específicas para niñas, niños y adolescentes afectados , asegurando su acceso a educación, salud y acompañamiento emocional.

Mayor transparencia y rendición de cuentas: Las fiscalías deberán actuar bajo estándares claros, lo que permitirá evaluar su desempeño y evitar negligencias.

El dictamen aprobado será ahora analizado por la Cámara de Diputados y, posteriormente, deberá ser avalado por al menos 17 congresos estatales para que el Congreso de la Unión pueda emitir la nueva Ley General de Feminicidio.