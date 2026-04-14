México

Por qué deberías quitarle las semillas al pepino si padeces colitis, diabetes o inflamación abdominal

Algunos consumidores reportan que las semillas de pepino, al no ser masticadas adecuadamente, agravan síntomas diversos

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Las personas con colitisdiabetes o inflamación abdominal suelen recibir recomendaciones sobre cómo consumir pepino, un vegetal habitual en la dieta mexicana.

La sugerencia de retirar las semillas antes de comerlo responde a molestias digestivas y a posibles interacciones con ciertos medicamentos, según el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo.

El consumo excesivo de semillas puede causar malestar digestivo, gases y más

El pepino es conocido por sus semillas comestibles, que contienen fibra y antioxidantes. Aunque la creencia popular sostiene que pueden provocar daño, la ciencia indica que son seguras para la mayoría de las personas.

El CIAD señala que una ingesta elevada puede generar gases, hinchazón o malestar estomacal en quienes tienen intestinos sensibles. Esta población incluye a personas diagnosticadas con colitis o cuadros de inflamación abdominal, para quienes la acumulación de gases puede ser especialmente incómoda.

Algunos consumidores reportan que las semillas de pepino, al no ser masticadas adecuadamente, agravan síntomas digestivos como dolor abdominal o distensión. El CIAD recomienda masticar bien el pepino y, si se experimentan molestias recurrentes, retirar las semillas antes de consumirlo.

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El consumo excesivo de semillas puede causar malestar digestivo, gases y más (Freepik)

Las semillas del pepino pueden potenciar el efecto de medicamentos para la diabetes

En el caso de personas que viven con diabetes y utilizan medicamentos para controlar el azúcar en sangre, las semillas de pepino tienen un efecto particular. El CIAD advierte que, en grandes cantidades, pueden amplificar la reducción de glucosa, lo que eleva el riesgo de hipoglucemia, es decir, un descenso excesivo del azúcar en la sangre.

Los síntomas de hipoglucemia pueden incluir mareos y temblores. No existe evidencia de que el pepino por sí solo cause estos episodios, pero el riesgo aumenta si se combina su consumo excesivo con tratamientos farmacológicos para la diabetes. Ante este escenario, la recomendación es no excederse y observar la respuesta del organismo.

Alergias y compuestos amargos en las semillas de pepino

El pepino puede causar alergias bucales en casos poco frecuentes. Estas reacciones suelen manifestarse con picazón o hinchazón en labios y lengua. El CIAD aclara que este tipo de alergia es rara, pero debe considerarse si aparece malestar tras ingerir el vegetal.

Por otro lado, las semillas de pepinos inmaduros o de sabor amargo pueden contener niveles más altos de cucurbitacina, una sustancia natural que puede provocar indigestión cuando se consume en exceso. El sabor amargo es una señal para moderar el consumo o preferir pepinos maduros, cuyas semillas son más suaves y menos irritantes.

Pepino - Perú - 09 de noviembre
Las semillas del pepino pueden potenciar el efecto de medicamentos para la diabetes (Gob.mx)

Las semillas no causan apendicitis, pero sí deben moderarse en personas sensibles

El CIAD enfatiza que las semillas de pepino no provocan apendicitis, una creencia frecuente en la cultura popular. No existen reportes científicos que vinculen su consumo con esta afección. Sin embargo, para quienes tienen antecedentes de problemas digestivos, es prudente limitar la cantidad y observar la tolerancia individual.

La recomendación general incluye masticar bien las semillas, moderar la cantidad y retirar el centro del pepino si se presentan molestias recurrentes. El pepino sigue siendo un alimento seguro para la mayoría, siempre que se adapte su consumo a las necesidades y condiciones de cada persona.

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