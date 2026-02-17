La contingencia ambiental más larga en CDMX duró 22 días: así fue la crisis de 1992

La contingencia ambiental más larga de la CDMX. (FOTO: Infobae)

La crisis ambiental de 1992 sigue siendo el episodio más largo que ha vivido la capital, con 22 días continuos de contingencia. La situación actual está lejos de ese récord, pero muestra una dinámica distinta: en lo que va de 2026 se han activado varias contingencias de forma intermitente, obligando a aplicar el Doble Hoy No Circula en distintos momentos de febrero.

Aunque ninguna de estas alertas ha durado semanas seguidas como en 1992, la repetición de episodios en poco tiempo refleja que la calidad del aire continúa siendo un problema recurrente.

¿Cómo fue la contingencia ambiental más larga?

En imagen aspectos panorámicos de la ciudad. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

A inicios de marzo de 1992, la Ciudad de México ya mostraba señales de alarma. El día 6, los niveles de contaminación subieron a 276 puntos IMECA y las autoridades activaron la primera contingencia ambiental del mes, aunque, por fortuna, la situación logró controlarse rápidamente y se retiró la alerta al día siguiente.

Sin embargo, la calma duró poco. El 16 de marzo, la estación de Plateros registró un impresionante récord de 398 puntos IMECA, el más alto hasta entonces. Esa tarde se declaró la Fase II de contingencia ambiental, pero la emergencia parecía ceder, pues al día siguiente los valores bajaron a 151 puntos. Nadie imaginaba que, tras estos episodios, la capital estaba a punto de enfrentar la crisis ambiental más prolongada de su historia.

El 19 de marzo, la estación de Pedregal reportó 293 puntos IMECA, activando la Fase I a las 12:00 horas. El 20 de marzo, la crisis se agravó y las autoridades elevaron la emergencia a Fase II, con 360 puntos.

Esta vez, la contingencia no se levantó hasta el 10 de abril, sumando 22 días continuos de restricciones.

La Fase II fue retirada formalmente el 22 de marzo, pero la Fase I se mantuvo de forma permanente hasta el 10 de abril, cuando finalmente se desactivó la alerta con 187 puntos IMECA.

Vista del sureste de la Ciudad de México en contingencia ambiental (ALFREDO ESTRELLA / AFP)

Durante este periodo, la calidad del aire alcanzó niveles críticos en distintas zonas de la ciudad:

Suroeste: 398 puntos IMECA (máximo histórico)

Centro: 298 puntos

Noroeste: 267 puntos

Noreste: 208 puntos

Sureste: 195 puntos

En total, en 1992 se emitieron ocho alertas de contingencia ambiental. El año siguiente, 1993, fue el de mayor número de contingencias, con 12 eventos.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó entonces a la Ciudad de México como la ciudad más contaminada del mundo, lo que aumentó la presión internacional y nacional para emprender acciones contundentes.

Qué restricciones se impusieron

La contingencia de 1992 transformó por completo la vida cotidiana en la capital. Por primera vez, el programa Hoy No Circula obligó a los automovilistas a dejar su coche guardado no solo un día, sino dos a la semana, sin excepción ni los fines de semana, lo que causó molestias generalizadas y alteró la movilidad de millones de personas.

Las autoridades también suspendieron actividades escolares, culturales y deportivas, así como parte de la actividad industrial, que disminuyó hasta 50% en algunos sectores. Los eventos masivos al aire libre se cancelaron entre las 13:00 y las 19:00 horas.

CDMX en contingencia ambiental. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

El impacto ambiental se extendió más allá de los números. Desde 1987 ya se reportaban episodios de mortandad de aves en el sureste de la ciudad, relacionados directamente con la contaminación, y en 1992 la prensa y las autoridades lo vincularon oficialmente a la crisis ambiental.

La contingencia de ese año dejó patente la gravedad del problema y motivó la creación formal del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA), que hoy es referencia para la activación de contingencias. Aunque en 1992 el IMECA aún no estaba completamente institucionalizado como lo conocemos, las autoridades ya utilizaban mediciones similares de contaminantes para cuantificar la crisis.

El episodio de 1992 marcó el inicio de políticas públicas de control ambiental más estrictas. Se estableció la verificación vehicular obligatoria y se endurecieron las regulaciones.

El umbral para declarar Fase 1 de contingencia se redujo, y las autoridades comenzaron a monitorear también partículas PM10 y PM2.5, además del ozono.

Contingencias por año

En el 2024 hubo más contingencias ambientales. (Gob. Edomex)

En perspectiva, la contingencia de 1992 sigue siendo el episodio más prolongado y severo del que se tiene registro en la capital mexicana. Hoy en día, los umbrales para activar una contingencia son más bajos (150 puntos IMECA para Fase 1), lo que permite prevenir daños antes de llegar a niveles críticos.

Pese a estos avances, la frecuencia de contingencias ha aumentado en los últimos años, aunque ningún episodio ha superado la duración de los 22 días de emergencia vividos en 1992.

Estos son los números de contingencias ambientales decretadas en la Zona Metropolitana del Valle de México por año:

1988: 2

1991: 3

1992: 7

1993: 12

1994: 1

1995: 5

1996: 3

1997: 3

1998: 5

1999: 3

2000: 1

2001: 1

2002: 1

2003: 1

2005: 10

2016: 4

2017: 2

2018: 1

2019: 7

2020: 4

2021: 1

2022: 6

2023: 4

2024: 12

2025: 5