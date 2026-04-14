México

Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: quién recibe el pago hoy martes 14 de abril

La entrega simultánea permite que se concentren en sus estudios, eliminando preocupaciones financieras y fortaleciendo su permanencia en el sistema educativo

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Jóvenes Escribiendo el Futuro abrirá un nuevo periodo de registros este mes (X@apoyosbienestar)
El programa Jóvenes Escribiendo el Futuro otorga 11,600 pesos a estudiantes universitarios de instituciones públicas prioritarias en el pago doble de abril. - (X@apoyosbienestar)

El programa Jóvenes Escribiendo el Futuro continúa con la entrega de recursos económicos dirigidos a estudiantes universitarios inscritos en instituciones públicas consideradas prioritarias. Este apoyo busca reducir la deserción y facilitar la permanencia académica.

Durante 2026, cada beneficiario recibe 5 mil 800 pesos bimestrales a lo largo del ciclo escolar, con excepción del periodo vacacional de verano. Este ingreso representa un respaldo directo para cubrir necesidades básicas relacionadas con los estudios.

En esta ocasión, los depósitos han generado mayor expectativa, ya que incluyen un monto acumulado que corresponde a dos periodos, lo que eleva significativamente la cantidad que reciben los estudiantes.

¿Quién cobra hoy y cómo se distribuyen los pagos?

Lanzan aviso para beneficiarios de la Beca Benito Juárez y de Jóvenes Escribiendo el Futuro (Foto: Cuartoscuro)
Los depósitos bimestrales buscan reducir la deserción escolar y fortalecer la permanencia académica entre jóvenes universitarios en México. - (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con el calendario oficial, los depósitos se realizan de forma escalonada tomando como referencia la primera letra de la CURP. Para este martes 14 de abril, corresponde el turno a quienes inician con la letra C.

  • Lunes 13 de abril: A, B
  • Martes 14 de abril: C
  • Miércoles 15 de abril: D, E, F
  • Jueves 16 de abril: G
  • Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L
  • Lunes 20 de abril: M
  • Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q
  • Miércoles 22 de abril: R
  • Jueves 23 de abril: S
  • Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z

    • Durante esta jornada, todos los beneficiarios reciben 11,600 pesos, ya que el depósito cubre los bimestres enero-febrero y marzo-abril, acumulando el recurso que no se había entregado previamente.

    Cómo verificar si ya cayó el depósito

    Beca jóvenes construyendo el futuro
    Durante 2026, cada beneficiario de Jóvenes Escribiendo el Futuro recibe 5,800 pesos por bimestre, excepto en el periodo vacacional de verano. - (Foto: Gobierno de México)

    Los estudiantes cuentan con distintas herramientas para confirmar si el dinero ya está disponible. Una de las principales opciones es el Buscador de Estatus, donde se puede consultar la información ingresando la CURP.

    Otra alternativa es utilizar la aplicación del Banco del Bienestar, que permite revisar el saldo de forma inmediata desde el celular. También es posible acudir directamente a cajeros automáticos para verificar el depósito.

    Además, existe atención telefónica para resolver dudas, así como canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, donde se brinda orientación sobre el proceso.

    Un respaldo clave para estudiantes universitarios

    Beca Jóvenes escribiendo el futuro
    Jóvenes Escribiendo el Futuro garantiza apoyo económico para que más estudiantes mexicanos continúen y concluyan sus estudios universitarios. - (Foto: Unsplash)

    La dispersión de este apoyo económico reafirma el objetivo del programa: acompañar a jóvenes en su formación profesional mediante recursos constantes que reduzcan obstáculos financieros.

    El pago doble de abril representa un alivio importante para quienes dependen de este ingreso, especialmente al cubrir dos periodos en una sola exhibición.

    Con este esquema, el programa mantiene su enfoque en garantizar que más estudiantes continúen y concluyan sus estudios sin interrupciones

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