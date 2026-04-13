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Sheinbaum aclara ‘regaño’ a manifestantes en Puebla tras críticas:  “Levanté la voz por que no me dejaban hablar”

La presidenta afirmó que previo al evento ya había acordado con los manifestantes una reunión para atender sus demandas

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Sheinbaum indicó que alzó la voz con los manifestantes, debido a que no la dejaban hablar. | Presidencia
Sheinbaum indicó que alzó la voz con los manifestantes, debido a que no la dejaban hablar. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró cómo ocurrió el encuentro con un grupo de manifestantes en Puebla, luego de que este fin de semana la mandataria fue criticada por presuntamente tener una mala actitud al atender a los pobladores.

La mandataria explicó que previo al evento, personal del gobierno federal y de Puebla pactaron una reunión con los manifestantes, con el objetivo de que la protesta no afectara el evento.

“En este caso, previo a que llegaramos al evento de la entrega de viviendas, se le dijo a los manifestantes, que se manifiestan en contra del Polo de Economía Circular que se va a hacer ahí, se les dijo, se les informó por el gobierno del estado de Puebla, y por parte de nuestros compañeros de logística que se adelantan en la gira, que los iba a atender, que no tenían por qué manifestarse, que podían tener sus carteles levanatados, pero que permitieran que se desarrollara el evento sin que hubiera consignas y que al final del evento los recibía”, dijo en Palacio Nacional.

Sin embargo, los pobladores decidieron manifestarse durante el evento e incluso, “estaban empujando a la gente” para mostrar sus pancartas, por lo que la presidenta interrumpió su intervención para poner a votación si los atendía en ese momento o más tarde.

“Entonces ahí fue cuando dije en el micrófono: a ver, ¿Quiénes están de acuerdo en que termine el evento y después los reciba y quiénes no? Entonces, todos dijeron que al final del evento, por que estábamos entregando llaves de los nuevos departamentos de la Comisión Nacional de Vivienda", narró.

Mencionó que tras concluir el evento se acercó a los manifestantes, acompañada del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, para explicarles en qué consistía el proyecto del Polo de Economía Cirular, asegurándoles que no harán nada que los afecte. No obstante, los pobladores no la dejaban hablar.

“Llegué ahí, estaban muchos de ustedes y no me dejaban hablar, les dije: a ver, esperense, dejeme les explico. No se preocupen no vamos hacer nada en contra de la gente, nada más permitanme que les platique que es lo que va haber, cuando van a ser las asambleas, como seguimos trabajando para llegar a un consenso

“Pero había algunos que no me dejban hablar, entonces al final le dije: a ver, les voy a decir qué fue lo que pasó, de todas maneras ustedes entraron al evento, gritaron en el evento y sabían que de todas maneras los iba a recibir”, comentó.

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