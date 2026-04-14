México

Alumnos de Facultad de Ciencias UNAM piden comprensión ante irregularidad en Metro CDMX

El paro de trabajadores concluiría el 14 de abril

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facultad de ciencias UNAM
(Captura de pantalla/fciencias.unam.mx)

Las y los alumnos de la Facultad de Ciencias de la UNAM son parte de las personas usuarias afectadas por el paro del Metro CDMX, retrasos y remodelaciones.

Aunque la facultad emitió un comunicado pidiendo flexibilidad a los docentes —al igual que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales—, grupos organizados de estudiantes pidieron otras opciones como clases en línea.

Comunicado de la Facultad de Ciencias UNAM

(fcienciasunam)
(fcienciasunam)

Qué se sabe del paro en el metro

Las operaciones en las doce líneas del Metro de Ciudad de México recuperarán la normalidad a partir del martes 14 de abril, tras una jornada marcada por paros escalonados y negociaciones entre autoridades y personal sindicalizado.

El anuncio fue realizado la noche del lunes por el director del Sistema de Transporte Colectivo (STC Metro), Adrián Rubalcava, quien confirmó que el acuerdo permitirá restablecer los servicios y disipar la incertidumbre entre los millones de usuarios afectados.

Tras una extensa jornada de diálogo, el director del Metro de la CDMX y representantes del sindicato han coincidido en la urgencia de colaborar. Se comprometen a unir esfuerzos para resolver las problemáticas del sistema, priorizando la seguridad y el servicio para millones de usuarios (X/ @AdrianRubalcava)

El acuerdo alcanzado entre la administración del Metro y el Sindicato Nacional de Trabajadores del STC Metro contempla medidas inmediatas para fortalecer el mantenimiento de instalaciones y material rodante, así como para optimizar las condiciones laborales del personal.

Rubalcava detalló que el objetivo central es asegurar que el sistema funcione con calidad y que no se repitan interrupciones similares.

La razón de fondo del paro fueron demandas sindicales relacionadas con la seguridad y el estado de la infraestructura, que derivaron en la suspensión escalonada de actividades durante el lunes.

Según Rubalcava, el diálogo entre la dirección del Metro, el sindicato y el gobierno capitalino permitió generar compromisos concretos para atender estas peticiones y preservar la movilidad en la ciudad.

En un comunicado oficial, la administración encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, fue reconocida por su disposición al diálogo. El presidente nacional del sindicato, Fernando Espino Arévalo, subrayó que “la apertura al diálogo de la doctora Brugada permite dar respuesta a los planteamientos de la base trabajadora a favor del público usuario”.

Los acuerdos incluyen reforzar la colaboración entre las partes para atender las problemáticas del sistema y priorizar los aspectos de seguridad y servicio. El director Rubalcava insistió en que la coordinación con la representación sindical será constante y necesaria para mantener los estándares de operación requeridos en una red que transporta a millones de personas a diario.

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