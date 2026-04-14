Jonathan, de 17 años, salió en su cuatrimoto y la fuerte lluvia lo arrastró: lo encontraron sin vida en Edomex

El joven Jonathan Consuelo, de 17 años, fue arrastrado por la intensa lluvia cuando viajaba en su cuatrimoto, encontraron su cuerpo horas después Foto: Facebook

Un menor de edad, identificado como Jonathan Consuelo, muere tras ser arrastrado por la fuerte corriente de un río en Calimaya durante la tormenta que azota el Valle de Toluca la noche del lunes 13 de abril. El cuerpo aparece horas después en Santiaguito Cuaxustenco, municipio de Tenango del Valle, tras operativos de búsqueda realizados por familiares, amigos y autoridades locales, mientras persisten riesgos de desbordamiento en la región y el Atlas de Inundaciones 2026 advierte que al menos 17% del territorio estatal está en situación vulnerable.

El cuerpo de Jonathan Consuelo aparece a varios kilómetros del lugar donde desapareció

Familiares y amigos inician la búsqueda de Jonathan Consuelo alrededor de las 21:00 horas, luego de que la crecida provocada por la lluvia lo arrastra en la comunidad de Zaragoza de Guadalupe, en Calimaya. Personal de Protección Civil y Bomberos se une al operativo poco después. En un primer momento logran ubicar la cuatrimoto en la que se traslada el menor, sin que se tenga rastro de él.

El operativo se extiende durante toda la madrugada del martes 14 de abril, rastreando entre maleza, ramas, escombros y basura que la corriente dejó a su paso. El cuerpo es hallado hasta Santiaguito Cuaxustenco, en el municipio de Tenango del Valle, localizado río abajo varios kilómetros de donde se produce la desaparición.]

Bomberos

Crecidas y desbordamientos afectan varios municipios del Valle de Toluca

Las lluvias de la noche del 13 de abril generan afectaciones también en otros puntos del Valle de Toluca. En Metepec se reporta el desbordamiento del canal El Arenal en la comunidad de San Bartolomé Tlaltelulco. Ante los riesgos, autoridades locales emiten alertas preventivas y despliegan personal de emergencias.

Las brigadas trabajan para atender afectaciones y regularizar el tránsito sobre la carretera Metepec-Zacango, zona donde el nivel del agua alcanza la vialidad y dificulta la circulación. Las acciones incluyen la vigilancia de zonas aledañas para evitar mayores daños entre la población.

Autoridades estatales confirman que, a pesar de la magnitud de las lluvias y el desbordamiento, no se presentan daños a viviendas ni a comercios en Metepec o zonas cercanas, salvo el fallecimiento del menor en Calimaya.

Silencio oficial en Calimaya tras la desaparición y muerte del menor

Durante la contingencia, el municipio de Calimaya no emite ningún posicionamiento público. En contraste, los familiares y amigos de Jonathan mantienen la búsqueda empleando redes sociales para solicitar apoyo. La ausencia de pronunciamiento oficial persiste incluso después de confirmarse la localización sin vida del menor en territorio vecino.

Mientras tanto, en otras demarcaciones del valle se difunden comunicados y recomendaciones para la ciudadanía. Las autoridades de Metepec reportan acciones preventivas en coordinación con Protección Civil y difunden información sobre la reapertura de vialidades.

El Atlas de Inundaciones advierte riesgos en amplias zonas del Estado de México

De acuerdo con datos del Atlas de Inundaciones 2026, al menos 17% del Estado de México enfrenta condiciones que lo hacen vulnerable a inundaciones y crecidas de ríos durante la temporada de lluvias. El documento señala 382 eventos registrados tan solo en el último periodo de precipitaciones, involucrando 96 colonias de 41 alcaldías.

Como medida preventiva, autoridades mexiquenses reportan la recolección de 229 toneladas de basura en sistemas de drenaje a lo largo de 70 demarcaciones. El objetivo es reducir el riesgo de taponamientos y desbordamientos en zonas identificadas como vulnerables.

Estas cifras reflejan el nivel de exposición que enfrentan comunidades de la región ante lluvias intensas, como las que provocan la tragedia en Calimaya. El caso de Jonathan Consuelo ilustra la urgencia con que autoridades y población deben enfrentar, año con año, los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos en el Valle de Toluca.