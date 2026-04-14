México

La chinche besucona acecha: así protege el IMSS a la población del parásito causante del Chagas

Esta enfermedad puede causar fiebre, fatiga, inflamación de párpados, dolor muscular y alteraciones cardíacas

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(FB/Servicio Nacional de Salud Pública Querétaro)
(FB/Servicio Nacional de Salud Pública Querétaro)

El aumento reciente de la chinche besucona, insecto asociado con la transmisión del parásito causante de la enfermedad de Chagas, ha provocado alerta en autoridades de salud y comunidades de México, en particular en regiones rurales y cálidas.

El IMSS implementa medidas reforzadas para prevenir contagios de chagas y proteger la salud de quienes habitan viviendas susceptibles a este vector.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ejecuta campañas informativas, promueve talleres de salud, realiza acciones comunitarias y fomenta la limpieza de viviendas, con el objetivo de reducir el riesgo de transmisión del parásito de Chagas.

(Foto: especial)
(Foto: especial)

¿Por qué hay que evitar a la chinche besucona?

Las brigadas del instituto se enfocan en la eliminación de refugios de la chinche besucona y la provisión de herramientas educativas para que la población reconozca y evite el riesgo en sus hogares.

El riesgo sanitario por la chinche besucona está determinado por su papel como transmisora del Trypanosoma cruzi, el parásito responsable del Chagas.

El insecto tiende a esconderse en sitios cercanos a las personas, como:

  • grietas
  • techos de palma
  • revestimientos de cartón
(Foto: Gobierno de México)
(Foto: Gobierno de México)

En estas áreas se encuentra ambientes ideales para reproducirse. Al picar a una persona, el parásito puede quedar sobre la piel y penetrar posteriormente en el organismo, desencadenando la infección.

¿Qué es la enfermedad de Chagas y cómo se transmite?

La enfermedad de Chagas, ocasionada por el parásito Trypanosoma cruzi, afecta órganos vitales como el corazón, el colon y el esófago, y puede ser potencialmente mortal o limitar gravemente la calidad de vida.

El padecimiento suele pasar inadvertido, ya que entre 70 y 80% de la población infectada permanece asintomática durante toda su vida.

En la etapa aguda de la enfermedad, pueden aparecer los siguientes síntomas:

  • fiebre
  • ronchas
  • dolor de cabeza
  • náuseas
  • vómitos
  • agrandamiento de ganglios
  • dolor muscular
  • diarrea
  • dificultad al respirar

En la fase crónica, el avance del padecimiento puede generar insuficiencia cardíaca o daños progresivos en el sistema digestivo, complicando seriamente la salud del paciente.

La principal vía de transmisión es la picadura de la chinche besucona, aunque también es posible infectarse por contacto con heces del insecto o al consumir alimentos y bebidas contaminados.

Acciones del IMSS para prevenir el Chagas

La chinche besucona es portadora del parásito tripanozoma cruzi, peligrosos para los humanos ya que puede ser mortal de no tratarse. Es una especie diferente a la chinche de cama.
La chinche besucona es portadora del parásito tripanozoma cruzi, peligrosos para los humanos ya que puede ser mortal de no tratarse. Es una especie diferente a la chinche de cama.

El IMSS ha desplegado una serie de estrategias destinadas a concientizar y preparar a la población para reducir el riesgo de contagio por la enfermedad de Chagas, enfocándose en la promoción de entornos saludables y en la eliminación de criaderos del vector en viviendas.

Entre las acciones implementadas destacan:

  • Difusión constante de campañas de información, educación y comunicación en comunidades y entornos escolares.
  • Capacitación mediante la Guía para el Cuidado de la Salud PrevenIMSS y acceso digital a materiales informativos sobre enfermedades transmitidas por vectores.
  • Brigadas comunitarias orientadas a la erradicación de criaderos y al monitoreo directo de condiciones de riesgo en las viviendas y sus alrededores.
  • Recomendación de uso de mallas mosquiteras en puertas y ventanas para prevenir la entrada del insecto.

Cómo protegerse del parásito de la chinche besucona

El IMSS recomienda adoptar medidas cotidianas para prevenir el contagio por el parásito que transmite la chinche besucona. Entre las acciones preventivas más relevantes se encuentran:

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

  • Mantener patios, techos y paredes limpios y sin materiales que puedan servir de refugio, como cartón, madera o palma.
  • Instalar mallas mosquiteras en puertas y ventanas.
  • Sellar o reparar grietas en muros, pisos y techos, ya que suelen ser escondites donde habita este insecto.
  • Evitar el almacenamiento de escombros, basura o materiales que retengan humedad dentro de la vivienda.
  • Mostrar especial atención al observar una chinche besucona y reportar de inmediato a las autoridades sanitarias.
  • Consultar al médico en caso de presentar posibles síntomas y seguir buenas prácticas en la preparación higiénica de alimentos y bebidas para evitar el contacto con vectores.

Estas prácticas, junto con la búsqueda médica oportuna ante cualquier síntoma compatible, refuerzan la protección en comunidades con presencia del Chagas.

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