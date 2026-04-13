México

Frentes fríos en CDMX: qué alcaldías serán más afectadas y a partir de cuándo

A partir del 13 de abril, habitantes de la Ciudad de México enfrentarán descensos de temperatura, lluvias y rachas de viento, según el pronóstico oficial

Guardar
Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX
La llegada de un nuevo frente frío anticipa un marcado descenso en la temperatura en la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro

El arribo de un nuevo frente frío anticipa un marcado descenso en la temperatura en la Ciudad de México, especialmente en zonas altas y al sur-poniente de la capital.

De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno inició este domingo 12 de abril y persistirá durante los siguientes días, generando posibles lluvias, chubascos, rachas de viento y descensos relevantes en el termómetro en varias alcaldías.

Alcaldías de CDMX con mayor afectación por el frente frío

El frente frío número 44 afectará principalmente a las alcaldías del sur-poniente de la CDMX: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta. Estas demarcaciones, por su altitud y características topográficas, presentan mayor vulnerabilidad ante los cambios térmicos.

A partir de la madrugada del lunes 13 de abril, se prevé que en estas alcaldías se registren temperaturas mínimas de 12 a 14 °C, así como lluvias ocasionales, descargas eléctricas y posibles granizadas.

Para estas zonas, el pronóstico regional contempla el incremento en la posibilidad de lluvias intermitentes, neblinas y viento con rachas que podrían llegar a 50 km/h.

Las autoridades recomiendan precaución en viviendas poco protegidas y especial atención para personas adultas mayores y niñez.

En el resto de las alcaldías, el clima tenderá a ser fresco por la mañana y noche, pero con temperaturas menos extremas, entre 12 y 18 grados Celsius como rango promedio nocturno en el transcurso de la semana.

Mapa meteorológico de México con sistemas de alta y baja presión, frente frío, vaguada y corrientes en chorro. Leyenda y texto explicativo en español
El frente frío número 44 afectará principalmente a las alcaldías del sur-poniente de la CDMX. (CONAGUA, SMN)

Cuándo se esperan las temperaturas más bajas en la CDMX

El periodo más crítico por temperatura baja en la capital iniciará a partir del 13 de abril, principalmente entre la madrugada y las primeras horas de la mañana. El pronóstico señala valores mínimos cercanos a 12 grados Celsius entre las 4 y 8 horas, especialmente en localidades comprendidas en las zonas altas como Milpa Alta o Tlalpan.

Durante las tardes, el ambiente cambiará a templado o cálido, alcanzando máximas previstas de hasta 28°C en días subsecuentes. También existe la posibilidad de formación de bancos de niebla en vías principales del sur-poniente durante la noche y la mañana.

Recomendaciones oficiales ante los frentes fríos

Las autoridades de Protección Civil han emitido una serie de recomendaciones dirigidas a la población de la CDMX para reducir riesgos derivados del descenso térmico y los fenómenos asociados:

  • Usar abrigo adecuado, especialmente durante el amanecer y la noche.
  • Evitar cambios bruscos de temperatura, sobre todo en niñas, niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.
  • Revisar techos, ventanas y puertas para impedir filtraciones de humedad y corrientes de aire.
  • No utilizar anafres ni calentadores de leña dentro de casas sin ventilación, para prevenir intoxicaciones.
  • Mantenerse al tanto de la información proporcionada por vías oficiales y atender actualizaciones meteorológicas.

Además, se recomienda portar paraguas o impermeable, ya que persiste el pronóstico de lluvias y chubascos aislados.

La información fue dada a conocer por Protección Civil de la Ciudad de México.
Se recomienda portar paraguas o impermeable. Crédito: Cuartoscuro.

Riesgos adicionales por el frente frío en la capital

Con la llegada del frente frío aumentan los riesgos meteorológicos en la Ciudad de México. En las zonas altas se espera neblina densa por las madrugadas, lo que puede disminuir la visibilidad y dificultar la movilidad en vialidades principales.

Las precipitaciones previstas para esta semana podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, elevando la probabilidad de encharcamientos y filtraciones en viviendas ante la acumulación de agua.

Se recomienda precaución adicional a quienes presentan padecimientos respiratorios, ya que la exposición al aire frío y las fluctuaciones de temperatura favorecen el desarrollo de enfermedades como gripe, bronquitis y asma.

El pronóstico oficial prevé que el frente frío mantenga sus efectos en la capital hasta el jueves 16 de abril, con los valores mínimos de temperatura registrándose entre la madrugada y primeras horas del día en regiones altas de la ciudad.

Temas Relacionados

Frente FrioClima CdmxClimaCdmxmexico-noticiasNewsroom MX

Más Noticias

Capturan al presunto feminicida de una comandanta de la Policía de Jiutepec, Morelos

La mujer fue interceptada por sujetos armados cuando circulaba a bordo de su vehículo

Capturan al presunto feminicida de una comandanta de la Policía de Jiutepec, Morelos

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez Requena por peculado

Dicho sujeto es señalado como líder del grupo criminal La Barredora

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez Requena por peculado

Enjambre apuesta todo en concierto masivo: el anuncio que sacude a sus fans en CDMX

El grupo se prepara para un reto de gran escala que genera expectativa por su impacto en el público

Enjambre apuesta todo en concierto masivo: el anuncio que sacude a sus fans en CDMX

Niñez y adolescentes no deben ser criminalizados: SPINNA rechaza iniciativa para aumentar penas y reducir edad penal

La iniciativa de reforma al artículo 18 constitucional plantea consecuencias agravadas para adolescentes

Niñez y adolescentes no deben ser criminalizados: SPINNA rechaza iniciativa para aumentar penas y reducir edad penal

Por eso vas apretado en el Metro: más de 782 mil usuarios se ven afectados por 46 trenes fuera de servicio

El Sistema de Transporte Colectivo transporta diariamente alrededor de 5 millones de pasajeros; el sindicato de trabajadores de este medio de transporte mantiene un paro parcial de labores

Por eso vas apretado en el Metro: más de 782 mil usuarios se ven afectados por 46 trenes fuera de servicio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez Requena por peculado

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez Requena por peculado

Desaparece Juan Andrés Vega, alcalde de Taxco, tras el secuestro de su padre

Con un Black Mamba para operaciones especiales: Fiscalía de Michoacán incorpora 4 vehículos blindados para combatir a cárteles

El narcotráfico en México tiene aterrados a los Aguilar y a Christian Nodal

De extorsión a estafas: estos son los cinco cárteles que podrían fortalecer sus negocios durante el Mundial 2026, según experto

ENTRETENIMIENTO

Enjambre apuesta todo en concierto masivo: el anuncio que sacude a sus fans en CDMX

Enjambre apuesta todo en concierto masivo: el anuncio que sacude a sus fans en CDMX

Quién es 008RACCA, el joven mexicano que conquista las listas musicales con el sencillo viral ‘Amantes’

Boda presidencial: María Calderón Zavala, hija de Felipe y Margarita, se casa a fin de año, ¿quién es su prometido?

El narcotráfico en México tiene aterrados a los Aguilar y a Christian Nodal

¿Qué piensa Erika Buenfil? Nicolás, su hijo, compartió polémica foto con su papá, Ernesto Zedillo Jr.

DEPORTES

Canelo Álvarez recibe advertencia previo a su pelea del 12 de septiembre: “Lo vamos a vencer”

Canelo Álvarez recibe advertencia previo a su pelea del 12 de septiembre: “Lo vamos a vencer”

Diablos Rojos del México: así sería su lineup titular para defender el campeonato en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol

Rumbo al Mundial 2026: así fue la primera participación de Panamá en las Copas del Mundo

Atlético de Madrid vs Barcelona: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de vuelta de la UEFA Champions League desde México

Corinthians aplasta al América Femenil y les propina goleada histórica