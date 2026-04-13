México

Frente frío 44 y onda de calor provocarán clima extremo este lunes 13 de abril

El país enfrentará lluvias, altas temperaturas de hasta 45 grados y riesgo de torbellinos en estados del norte

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El pronóstico advierte lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país. (Foto: Archivo)
El pronóstico advierte lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país. (Foto: Archivo)

El pronóstico meteorológico para este lunes 13 de abril advierte un escenario climático complejo en gran parte del país, con lluvias, rachas intensas de viento, posibles granizadas y contrastes térmicos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, diversos sistemas atmosféricos interactuarán provocando condiciones inestables, especialmente en el centro, norte y oriente del territorio nacional.

Lluvias y tormentas eléctricas impactarán varias regiones del país

Para mañana, se prevén lluvias en distintos niveles de intensidad en gran parte del territorio nacional:

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

  • Coahuila (norte)

Chubascos (5 a 25 mm):

  • Baja California
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Tlaxcala
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Veracruz

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

  • Sonora
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Michoacán
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Además, todas estas precipitaciones podrían presentarse con:

  • Descargas eléctricas
  • Posible caída de granizo
  • Reducción de visibilidad en carreteras

Valle de México: ambiente templado con lluvias por la tarde

Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones a la población en general debido a las fuertes precipitaciones previstas.
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias en gran parte del país. Crédito: Cuartoscuro.

En la Ciudad de México y zona conurbada se espera:

Mañana:

  • Cielo medio nublado
  • Ambiente fresco
  • Temperaturas de 12 a 14 °C

Tarde:

  • Ambiente templado a cálido
  • Máximas de 26 a 28 °C
  • Probabilidad de chubascos

Condiciones adicionales:

Posibles tormentas eléctricas

  • Caída de granizo
  • Rachas de viento de hasta 50 km/h
  • Fuertes vientos y riesgo de torbellinos en el norte

El frente frío número 44 provocará condiciones adversas, principalmente en el norte del país:

Vientos de 60 a 80 km/h:

  • Baja California
  • Sonora

Rachas de 40 a 60 km/h:

  • Durango
  • Sinaloa
  • Baja California Sur

Posible formación de torbellinos:

  • Chihuahua (noreste)
  • Coahuila (norte)
  • Nuevo León (norte)
  • Tamaulipas (noroeste)

Riesgos asociados:

  • Caída de árboles y anuncios
  • Daños en infraestructura ligera
  • Tolvaneras en zonas áridas

Persistirá la onda de calor en varias entidades

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El Servicio Meteorológico Nacional prevé la persistencia de una onda de calor en varias regiones del país. Calor en Tijuana: Foto: Cuartoscuro

A pesar de las lluvias, el calor continuará siendo extremo en varias regiones:

Temperaturas de 40 a 45 °C:

  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Chiapas

Temperaturas de 35 a 40 °C:

  • Sonora
  • Jalisco
  • Colima
  • Oaxaca
  • Morelos
  • Campeche
  • Yucatán

Efectos del calor:

  • Mayor riesgo de golpes de calor
  • Deshidratación
  • Incendios forestales

Contrastes climáticos: frío en sierras y calor extremo

Portada Frío CDMX Frente frío
El Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas bajas en zonas serranas del país. FOTO: (VICTORIAVALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

El país presentará diferencias marcadas de temperatura:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C:

  • Zonas serranas de Baja California

De -5 a 0 °C:

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango

Estado de México

De 0 a 5 °C:

  • Michoacán
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Tlaxcala

Esto implica:

  • Heladas durante la madrugada
  • Riesgos para cultivos
  • Ambientes fríos en zonas altas

Recomendaciones ante lluvias, viento y calor

Para reducir riesgos ante estas condiciones climáticas:

  • Evita cruzar calles o avenidas inundadas
  • Mantente alejado de árboles, postes y anuncios durante tormentas
  • Asegura objetos que puedan ser derribados por el viento
  • Usa bloqueador solar y mantente hidratado
  • Evita cambios bruscos de temperatura
  • Consulta reportes oficiales antes de salir

El Servicio Meteorológico Nacional continuará informando sobre la evolución de estos fenómenos, por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.

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