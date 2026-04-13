Frente frío 44 y onda de calor provocarán clima extremo este lunes 13 de abril

El pronóstico meteorológico para este lunes 13 de abril advierte un escenario climático complejo en gran parte del país, con lluvias, rachas intensas de viento, posibles granizadas y contrastes térmicos.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, diversos sistemas atmosféricos interactuarán provocando condiciones inestables, especialmente en el centro, norte y oriente del territorio nacional.
Lluvias y tormentas eléctricas impactarán varias regiones del país
Para mañana, se prevén lluvias en distintos niveles de intensidad en gran parte del territorio nacional:
Lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Coahuila (norte)
Chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Veracruz
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Sonora
- Guanajuato
- Querétaro
- Michoacán
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Además, todas estas precipitaciones podrían presentarse con:
- Descargas eléctricas
- Posible caída de granizo
- Reducción de visibilidad en carreteras
Valle de México: ambiente templado con lluvias por la tarde
En la Ciudad de México y zona conurbada se espera:
Mañana:
- Cielo medio nublado
- Ambiente fresco
- Temperaturas de 12 a 14 °C
Tarde:
- Ambiente templado a cálido
- Máximas de 26 a 28 °C
- Probabilidad de chubascos
Condiciones adicionales:
Posibles tormentas eléctricas
- Caída de granizo
- Rachas de viento de hasta 50 km/h
- Fuertes vientos y riesgo de torbellinos en el norte
El frente frío número 44 provocará condiciones adversas, principalmente en el norte del país:
Vientos de 60 a 80 km/h:
- Baja California
- Sonora
Rachas de 40 a 60 km/h:
- Durango
- Sinaloa
- Baja California Sur
Posible formación de torbellinos:
- Chihuahua (noreste)
- Coahuila (norte)
- Nuevo León (norte)
- Tamaulipas (noroeste)
Riesgos asociados:
- Caída de árboles y anuncios
- Daños en infraestructura ligera
- Tolvaneras en zonas áridas
Persistirá la onda de calor en varias entidades
A pesar de las lluvias, el calor continuará siendo extremo en varias regiones:
Temperaturas de 40 a 45 °C:
- Sinaloa
- Nayarit
- Michoacán
- Guerrero
- Chiapas
Temperaturas de 35 a 40 °C:
- Sonora
- Jalisco
- Colima
- Oaxaca
- Morelos
- Campeche
- Yucatán
Efectos del calor:
- Mayor riesgo de golpes de calor
- Deshidratación
- Incendios forestales
Contrastes climáticos: frío en sierras y calor extremo
El país presentará diferencias marcadas de temperatura:
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C:
- Zonas serranas de Baja California
De -5 a 0 °C:
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
Estado de México
De 0 a 5 °C:
- Michoacán
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
Esto implica:
- Heladas durante la madrugada
- Riesgos para cultivos
- Ambientes fríos en zonas altas
Recomendaciones ante lluvias, viento y calor
Para reducir riesgos ante estas condiciones climáticas:
- Evita cruzar calles o avenidas inundadas
- Mantente alejado de árboles, postes y anuncios durante tormentas
- Asegura objetos que puedan ser derribados por el viento
- Usa bloqueador solar y mantente hidratado
- Evita cambios bruscos de temperatura
- Consulta reportes oficiales antes de salir
El Servicio Meteorológico Nacional continuará informando sobre la evolución de estos fenómenos, por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.