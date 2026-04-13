Frente frío 44 y onda de calor provocarán clima extremo este lunes 13 de abril

El pronóstico advierte lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país. (Foto: Archivo)

El pronóstico meteorológico para este lunes 13 de abril advierte un escenario climático complejo en gran parte del país, con lluvias, rachas intensas de viento, posibles granizadas y contrastes térmicos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, diversos sistemas atmosféricos interactuarán provocando condiciones inestables, especialmente en el centro, norte y oriente del territorio nacional.

Lluvias y tormentas eléctricas impactarán varias regiones del país

Para mañana, se prevén lluvias en distintos niveles de intensidad en gran parte del territorio nacional:

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Coahuila (norte)

Chubascos (5 a 25 mm):

Baja California

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Sonora

Guanajuato

Querétaro

Michoacán

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Además, todas estas precipitaciones podrían presentarse con:

Descargas eléctricas

Posible caída de granizo

Reducción de visibilidad en carreteras

Valle de México: ambiente templado con lluvias por la tarde

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias en gran parte del país. Crédito: Cuartoscuro.

En la Ciudad de México y zona conurbada se espera:

Mañana:

Cielo medio nublado

Ambiente fresco

Temperaturas de 12 a 14 °C

Tarde:

Ambiente templado a cálido

Máximas de 26 a 28 °C

Probabilidad de chubascos

Condiciones adicionales:

Posibles tormentas eléctricas

Caída de granizo

Rachas de viento de hasta 50 km/h

Fuertes vientos y riesgo de torbellinos en el norte

El frente frío número 44 provocará condiciones adversas, principalmente en el norte del país:

Vientos de 60 a 80 km/h:

Baja California

Sonora

Rachas de 40 a 60 km/h:

Durango

Sinaloa

Baja California Sur

Posible formación de torbellinos:

Chihuahua (noreste)

Coahuila (norte)

Nuevo León (norte)

Tamaulipas (noroeste)

Riesgos asociados:

Caída de árboles y anuncios

Daños en infraestructura ligera

Tolvaneras en zonas áridas

Persistirá la onda de calor en varias entidades

El Servicio Meteorológico Nacional prevé la persistencia de una onda de calor en varias regiones del país. Calor en Tijuana: Foto: Cuartoscuro

A pesar de las lluvias, el calor continuará siendo extremo en varias regiones:

Temperaturas de 40 a 45 °C:

Sinaloa

Nayarit

Michoacán

Guerrero

Chiapas

Temperaturas de 35 a 40 °C:

Sonora

Jalisco

Colima

Oaxaca

Morelos

Campeche

Yucatán

Efectos del calor:

Mayor riesgo de golpes de calor

Deshidratación

Incendios forestales

Contrastes climáticos: frío en sierras y calor extremo

El Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas bajas en zonas serranas del país. FOTO: (VICTORIAVALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

El país presentará diferencias marcadas de temperatura:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C:

Zonas serranas de Baja California

De -5 a 0 °C:

Sonora

Chihuahua

Durango

Estado de México

De 0 a 5 °C:

Michoacán

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Esto implica:

Heladas durante la madrugada

Riesgos para cultivos

Ambientes fríos en zonas altas

Recomendaciones ante lluvias, viento y calor

Para reducir riesgos ante estas condiciones climáticas:

Evita cruzar calles o avenidas inundadas

Mantente alejado de árboles , postes y anuncios durante tormentas

Asegura objetos que puedan ser derribados por el viento

Usa bloqueador solar y mantente hidratado

Evita cambios bruscos de temperatura

Consulta reportes oficiales antes de salir

El Servicio Meteorológico Nacional continuará informando sobre la evolución de estos fenómenos, por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.