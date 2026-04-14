Discriminación por embarazo y maternidad encabeza denuncias ante la COPRED en CDMX

El 22 % de las mujeres encuestadas por la asociación Yo No Renuncio señalan que su salud física y mental se ha visto afectada de manera grave por intentar compaginar trabajo y cuidado. (Freepik)

La discriminación por embarazo y maternidad continúa como un problema latente en la Ciudad de México, luego de que en 2025 se posicionaron como las dos principales causas de denuncia ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).

El organismo presentó este mes un informe de atención de casos de discriminación en 2025, en el cual precisó que durante ese año brindó 2 mil 255 atenciones ciudadanas a personas que viven o transitan en la capital, con la orientación como la modalidad más común, con 1 mil 646 intervenciones, y 389 gestiones.

Precisó que abrió 150 expedientes de queja y 14 de reclamación, destacando que el embarazo se posiciona como el segundo motivo más frecuente en los expedientes de queja y reclamación, con 29 casosregistrados, además de los relacionados con maternidad.

La condición de salud fue el motivo más reportado, con 41 casos, seguido por embarazo, género con 20 casos, discapacidad con 19, e identidad de género con 13.

Geraldina González de la Vega Hernández, presidenta de la COPRED, sostuvo que la discriminación por embarazo en el ámbito laboral sigue como un problema vigente y normalizado, a pesar de la existencia de instrumentos jurídicos y marcos legales locales y nacionales.

“El número de personas que vienen a denunciar al COPRED es muchísimo menor de la realidad que está sucediendo allá afuera, pues está práctica discriminatoria está normalizada, por ello, desde esta institución hacemos ese llamado a las mujeres y personas gestantes que están siendo discriminadas en sus empleos con motivo de su embarazo o de su regreso de la maternidad acudan al Consejo a denunciar”, afirmó.

Recomendaciones y acciones urgentes del COPRED

La titular del COPRED señaló que el problema persiste también a nivel nacional, como confirman datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

Ante este panorama, el organismo urgió a la creación de un espacio intersectorial que involucre a gobierno, sector empresarial, sociedad civil y academia para diseñar e impulsar acciones que eliminen esta práctica.

Entre las acciones propuestas destaca el fortalecimiento de inspecciones laborales en empresas privadas con enfoque de derechos reproductivos y no discriminación, la capacitación obligatoria en igualdad laboral y discriminación para quienes emplean en el sector privado y público, y la promoción de sistemas de cumplimiento proactivo con criterios específicos de embarazo y maternidad.

También plantea una reforma legal local para reforzar la prevención y sanción de la discriminación laboral por embarazo, el monitoreo con enfoque interseccional, la obligatoriedad de reportar datos como la brecha salarial y datos desagregados, así como el refuerzo de canales de denuncia y acompañamiento.

El consejo pone especial atención en los efectos de la pandemia por COVID-19, periodo en el que se presentaron casos graves.

Colectivo propone reforma contra los despidos por maternidad en México

En marzo pasado, el colectivo Mexiro A.C. presentó ante la Cámara de Diputados una propuesta de reforma legal para promover la lactancia extendida y fortalecer la estabilidad laboral de las mujeres frente a despidos por maternidad.

La iniciativa busca modificar la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para ampliar el periodo de lactancia reconocido por la ley de seis meses a dos años y reforzar las garantías de empleo durante el embarazo y la lactancia.

La propuesta, respaldada por legisladores de distintos partidos, plantea incorporar la protección de la lactancia extendida, mecanismos jurídicos efectivos para garantizar la estabilidad en el empleo y condiciones laborales compatibles con la maternidad y los cuidados.

Además, busca asegurar espacios dignos para la extracción o administración de leche materna en centros de trabajo, así como impulsar la capacitación, la información y el acceso a servicios de apoyo en materia de lactancia.

Mexiro argumenta que la reforma está alineada con estándares internacionales y responde a la persistencia de la discriminación por embarazo y maternidad, que sigue siendo una de las principales causas de despido y maltrato laboral en México.

La iniciativa será presentada formalmente en el actual periodo ordinario de sesiones.